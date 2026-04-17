SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    El hábito del sueño que puede proteger tu corazón de infartos y otros problemas cardiovasculares, según un estudio

    Un equipo de investigadores de la Universidad de Oulu, en Finlandia, concluyó que “estos hallazgos resaltan la importancia de mantener hábitos de sueño consistentes”.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    El hábito del sueño que puede proteger tu corazón de infartos y otros problemas cardiovasculares, según un estudio. Foto: referencial.

    Un estudio publicado a finales de marzo en la revista científica BMC Cardiovascular Disorders sugiere que mantener un horario regular para acostarse puede reducir el riesgo de sufrir problemas cardiovasculares graves, tales como un infarto o un derrame cerebral.

    El trabajo fue realizado por investigadores de la Universidad de Oulu, en Finlandia, y concluyó que acostarse a la misma hora cada noche también puede ser importante si no se duerme más de ocho horas.

    La investigación siguió a 3.231 personas nacidas en el norte de Finlandia en 1966. Se registraron sus patrones de sueño durante una semana a los 46 años y se realizó un seguimiento de su estado de salud durante más de una década utilizando datos de registros sanitarios, según detalla un comunicado del establecimiento académico.

    Al dividir a los participantes que dormían menos de ocho horas en grupos según sus hábitos de sueño —regulares, bastante regulares e irregulares— , los datos mostraron que quienes dormían de forma irregular podían tener el doble de riesgo de sufrir un evento cardíaco grave en la próxima década, en comparación con quienes dormían de forma regular.

    El hábito del sueño que puede proteger tu corazón de infartos y otros problemas cardiovasculares, según un estudio. Foto: referencial.

    Cuál es la relación entre los hábitos de sueño y la probabilidad de sufrir problemas cardiovasculares graves, según el estudio

    Los autores del estudio aseguran que, “entre los participantes con una duración del sueño inferior a ocho horas, la irregularidad en los horarios de sueño constituyó un factor de riesgo significativo para eventos cardiovasculares adversos mayores”.

    “En concreto, la variabilidad en la hora de acostarse y en el punto medio del sueño, pero no en la hora de despertarse, se asoció con un mayor riesgo. Estos hallazgos resaltan la importancia de mantener hábitos de sueño consistentes, especialmente horarios regulares para acostarse, como un objetivo potencial para la promoción de la salud”.

    La autora principal de la investigación, Laura Nauha, declaró en el comunicado de la universidad que los resultados del estudio “sugieren que la regularidad en la hora de acostarse, en particular, puede ser importante para la salud del corazón”.

    “Refleja los ritmos de la vida cotidiana y cuanto fluctúan”, agregó.

    Si bien los investigadores controlaron factores como la presión arterial, el sexo y el ejercicio, precisaron que no se trata de una relación causa-efecto, sino que más bien de una asociación.

    Presumen que los ciclos naturales de 24 horas que experimenta el cuerpo —los ritmos circadianos— podrían explicar parte de esta asociación y que cambiar la hora de acostarse cada noche probablemente altere estos ritmos, lo que a su vez impide que el corazón descanse y se recupere adecuadamente.

    “Investigaciones previas han relacionado los patrones de sueño irregulares con riesgos para la salud cardiovascular, pero esta es la primera vez que analizamos por separado la variabilidad en la hora de acostarse, la hora de despertarse y el punto medio del periodo de sueño, así como sus asociaciones independientes con eventos cardíacos graves”, destacó Nauha.

    Cabe recordar que si tienes dudas relacionadas con tu salud, siempre es recomendable acudir a un especialista para evaluar tu caso particular y las mejores formas de abordarlo.

    Lee también:

    Más sobre:SaludSueñoDormirEnfermedadesInfartoDerrame cerebralProblemas cardiovascularesMedicinaLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Comisionado Soto apunta a un aumento en la detección de personas en la frontera con Bolivia: “Más del 90% fue reconducida fuera del país”

    Schalper destaca “mes intenso” del gobierno y dice que megarreforma busca “hacer un punto de inflexión” en el desarrollo de Chile

    Irán anuncia apertura completa del estrecho de Ormuz durante el alto el fuego

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto

    El precio del petróleo sufre violenta caída tras anuncio de Irán de abrir “completamente” el estrecho de Ormuz

    El “efecto bencina”: estudio detecta que automóviles han aumentado su velocidad tras alza de combustibles

    Lo más leído

    1.
    Controlar y tratar el colesterol alto: 4 claves sobre las nuevas guías de manejo

    Controlar y tratar el colesterol alto: 4 claves sobre las nuevas guías de manejo

    2.
    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    3.
    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    4.
    Confirman lluvia para la Región Metropolitana: qué sectores tendrán chubascos

    Confirman lluvia para la Región Metropolitana: qué sectores tendrán chubascos

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 17 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 17 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Estos son los beneficiarios del próximo Bono de Invierno: pago será de $80 mil

    Estos son los beneficiarios del próximo Bono de Invierno: pago será de $80 mil

    Comisionado Soto apunta a un aumento en la detección de personas en la frontera con Bolivia: “Más del 90% fue reconducida fuera del país”
    Chile

    Comisionado Soto apunta a un aumento en la detección de personas en la frontera con Bolivia: “Más del 90% fue reconducida fuera del país”

    Schalper destaca “mes intenso” del gobierno y dice que megarreforma busca “hacer un punto de inflexión” en el desarrollo de Chile

    El “efecto bencina”: estudio detecta que automóviles han aumentado su velocidad tras alza de combustibles

    El precio del petróleo sufre violenta caída tras anuncio de Irán de abrir “completamente” el estrecho de Ormuz
    Negocios

    El precio del petróleo sufre violenta caída tras anuncio de Irán de abrir “completamente” el estrecho de Ormuz

    Megarreforma se financiará mayormente con medidas transitorias y crecimiento, y expertos cifran costo entre US$2.800 millones y US$3.500 millones

    Southern Cross vende Baker a GSI Capital, la gestora que lidera Nicolás Noguera

    El hábito del sueño que puede proteger tu corazón de infartos y otros problemas cardiovasculares, según un estudio
    Tendencias

    El hábito del sueño que puede proteger tu corazón de infartos y otros problemas cardiovasculares, según un estudio

    El comercio de vida silvestre está provocando brotes de enfermedades en todo el mundo, según un reciente estudio

    Controlar y tratar el colesterol alto: 4 claves sobre las nuevas guías de manejo

    “Chile fue claramente superior”: en Bolivia lamentan la chance que perdieron para clasificar al Mundial Sub 17
    El Deportivo

    “Chile fue claramente superior”: en Bolivia lamentan la chance que perdieron para clasificar al Mundial Sub 17

    “El partido escondía una historia peor”: en España cargan contra el Betis de Pellegrini por la eliminación de la Europa League

    Oliver Bearman se lanza contra Franco Colapinto luego del accidente que remeció la Fórmula 1: “Fue inaceptable”

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto
    Tecnología

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4

    Los “rockstars” del código se toman el GAM en una nueva edición de Nerdearla

    La gira acústica de Los Bunkers llega a su fin: “Se fue transformando a medida que íbamos avanzando”
    Cultura y entretención

    La gira acústica de Los Bunkers llega a su fin: “Se fue transformando a medida que íbamos avanzando”

    Alex Matute Johns reitera crítica a serie de Netflix y advierte: “En la vida hay cosas que no se hacen”

    Cómo se hizo Las Catadoras, la película sobre las mujeres que probaban la comida de Hitler

    Irán anuncia apertura completa del estrecho de Ormuz durante el alto el fuego
    Mundo

    Irán anuncia apertura completa del estrecho de Ormuz durante el alto el fuego

    Macron apoya el alto el fuego en Líbano pero alerta de que podría estar “debilitado” por “operaciones militares”

    China aplaude el alto el fuego en Líbano y pide “sentido de responsabilidad” para unas negociaciones

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial

    Día de la Cocina Chilena: los ingredientes infaltables para un plato típico

    Hablemos de amor: Cuando el amor no responde