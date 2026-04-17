El hábito del sueño que puede proteger tu corazón de infartos y otros problemas cardiovasculares, según un estudio. Foto: referencial.

Un estudio publicado a finales de marzo en la revista científica BMC Cardiovascular Disorders sugiere que mantener un horario regular para acostarse puede reducir el riesgo de sufrir problemas cardiovasculares graves , tales como un infarto o un derrame cerebral.

El trabajo fue realizado por investigadores de la Universidad de Oulu, en Finlandia, y concluyó que acostarse a la misma hora cada noche también puede ser importante si no se duerme más de ocho horas .

La investigación siguió a 3.231 personas nacidas en el norte de Finlandia en 1966. Se registraron sus patrones de sueño durante una semana a los 46 años y se realizó un seguimiento de su estado de salud durante más de una década utilizando datos de registros sanitarios, según detalla un comunicado del establecimiento académico.

Al dividir a los participantes que dormían menos de ocho horas en grupos según sus hábitos de sueño —regulares, bastante regulares e irregulares— , los datos mostraron que quienes dormían de forma irregular podían tener el doble de riesgo de sufrir un evento cardíaco grave en la próxima década, en comparación con quienes dormían de forma regular.

El hábito del sueño que puede proteger tu corazón de infartos y otros problemas cardiovasculares, según un estudio. Foto: referencial.

Cuál es la relación entre los hábitos de sueño y la probabilidad de sufrir problemas cardiovasculares graves, según el estudio

Los autores del estudio aseguran que, “entre los participantes con una duración del sueño inferior a ocho horas, la irregularidad en los horarios de sueño constituyó un factor de riesgo significativo para eventos cardiovasculares adversos mayores” .

“En concreto, la variabilidad en la hora de acostarse y en el punto medio del sueño, pero no en la hora de despertarse, se asoció con un mayor riesgo. Estos hallazgos resaltan la importancia de mantener hábitos de sueño consistentes, especialmente horarios regulares para acostarse , como un objetivo potencial para la promoción de la salud”.

La autora principal de la investigación, Laura Nauha, declaró en el comunicado de la universidad que los resultados del estudio “sugieren que la regularidad en la hora de acostarse, en particular, puede ser importante para la salud del corazón” .

“Refleja los ritmos de la vida cotidiana y cuanto fluctúan”, agregó.

Si bien los investigadores controlaron factores como la presión arterial, el sexo y el ejercicio, precisaron que no se trata de una relación causa-efecto, sino que más bien de una asociación.

Presumen que los ciclos naturales de 24 horas que experimenta el cuerpo —los ritmos circadianos— podrían explicar parte de esta asociación y que cambiar la hora de acostarse cada noche probablemente altere estos ritmos, lo que a su vez impide que el corazón descanse y se recupere adecuadamente.

“Investigaciones previas han relacionado los patrones de sueño irregulares con riesgos para la salud cardiovascular, pero esta es la primera vez que analizamos por separado la variabilidad en la hora de acostarse, la hora de despertarse y el punto medio del periodo de sueño, así como sus asociaciones independientes con eventos cardíacos graves”, destacó Nauha.

Cabe recordar que si tienes dudas relacionadas con tu salud, siempre es recomendable acudir a un especialista para evaluar tu caso particular y las mejores formas de abordarlo.