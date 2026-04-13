SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    ¿Dormir hasta tarde el fin de semana compensa la falta de sueño de la semana?

    Dormir más el fin de semana es un hábito común para quienes duermen menos durante la semana laboral. Una especialista analiza qué ocurre en el cuerpo con la falta de descanso y cómo influye en la salud.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    ¿Dormir hasta tarde el fin de semana compensa la falta de sueño de la semana? Tendencias / La Tercera

    Después de haber despertado muy temprano por cinco días seguidos en la semana, es normal esperar con ansias el sábado o domingo para poder apagar el despertador y dormir hasta más tarde.

    De esta manera, muchos pensamos que podemos “compensar” la falta de sueño de la semana laboral.

    Pero, ¿nuestro cuerpo realmente puede recuperar el sueño durmiendo más el fin de semana? María Ángeles Bonmatí, profesora de anatomía y psicobiología de la Universidad de Murcia, explicó por qué se acumula el cansancio y si, efectivamente, poder descansar dos días de la semana es suficiente para recuperarnos.

    ¿Dormir hasta tarde el fin de semana compensa la falta de sueño de la semana?

    ¿Es posible recuperar el sueño perdido?

    De acuerdo a la especialista, quien escribió un artículo en The Conversation, en general la población no tiene buenos hábitos para dormir bien: muchos no descansan las horas necesarias para poder recuperarse realmente.

    “Entonces aparece el famoso pensamiento de ‘ya dormiré el fin de semana’. Luego, el fin de semana llega y, efectivamente, dormimos más, confiando en que así recuperaremos el sueño perdido, como si le debiéramos algo a nuestro cuerpo que estamos dispuestos a pagar el sábado y domingo”.

    Sin embargo, nuestro sistema circadiano —el “reloj interno” que le dice a nuestro cuerpo cuándo es hora de dormir y levantarse— no distingue los días laborales de los días libres, ni sabe cuándo es fin de semana.

    Según la especialista, con la evidencia que existe hasta ahora, “podemos afirmar que no es posible compensar el daño acumulado en la salud metabólica durmiendo más el fin de semana: la falta de sueño diaria no se corrige con descansos ocasionales”.

    ¿Dormir hasta tarde el fin de semana compensa la falta de sueño de la semana?

    Y es que dormir lo suficiente todos los días “es una necesidad fisiológica”. Lo ideal sería contar con al menos siete u ocho horas de sueño todas las noches, sin importar qué día de la semana es.

    De lo contrario, aumentaríamos el riesgo de padecer distintos problemas de salud, como alteraciones metabólicas, cardiovasculares, cognitivas, envejecimiento prematuro e incluso algunos tipos de cáncer.

    Pese a ello, un estudio encontró que sí existe una ventana para poder quedarse en cama un rato más los fines de semana: podrían haber algunos beneficios para la salud mental, siempre y cuando haya un máximo de 2 horas de diferencia entre lo que se duerme en la semana y los fines de semana.

    Por ejemplo, si todos los días te levantas a las 6:00, el fin de semana deberías dormir hasta las 8:00 como máximo.

    Lee también:

    Más sobre:SaludDormirDormir bienSueñoConciliar el sueñoInsomnioCansancioFatigadormir hasta tarderiesgos por falta de sueñosalud mental y sueñojet lag socialsalud metabólicahábitos de sueñoreloj circadianorecuperar sueñoriesgos de dormir pocohigiene del sueñodeuda de sueñosueño de fin de semanahorarios de sueñoNoticias de hoyLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    China pide un “paso sin obstáculos” a través del estrecho de Ormuz tras el anuncio de bloqueo por parte de Trump

    Adictos al celular: por qué cuesta tanto desengancharse de las redes sociales

    Expertos advierten de la “atrofia cognitiva” que provoca la IA en las nuevas generaciones

    Ministra Marín enfrenta segundo test en comisión del Senado por despido de Priscilla Carrasco

    Las jugarretas que han convertido a Manouchehri (PS) en el principal dolor de cabeza de Kast

    Megarreforma: Presidente Kast alineará personalmente al oficialismo, mientras se buscan contactos con la oposición

    Lo más leído

    1.
    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje

    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 13 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 13 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Ecuador por el Sudamericano Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Ecuador por el Sudamericano Sub 17

    Elecciones de Perú 2026: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 12 de abril

    Elecciones de Perú 2026: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 12 de abril

    Temblor hoy, lunes 13 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, lunes 13 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Ministra Marín enfrenta segundo test en comisión del Senado por despido de Priscilla Carrasco

    Las jugarretas que han convertido a Manouchehri (PS) en el principal dolor de cabeza de Kast

    Las declaraciones de patrimonio e intereses que ha presentado el gabinete de Kast
    Negocios

    Las declaraciones de patrimonio e intereses que ha presentado el gabinete de Kast

    Quiroz y Kast inician su cruce por el Rubicón

    Vittorio Corbo: “Tenemos que echar a andar los motores internos porque el viento de cola externo se acabó”

    Adictos al celular: por qué cuesta tanto desengancharse de las redes sociales
    Tendencias

    Adictos al celular: por qué cuesta tanto desengancharse de las redes sociales

    Expertos advierten de la “atrofia cognitiva” que provoca la IA en las nuevas generaciones

    ¿Dormir hasta tarde el fin de semana compensa la falta de sueño de la semana?

    Rory McIlroy se consagra bicampeón y sigue agigantando su leyenda en el Masters de Augusta
    El Deportivo

    Rory McIlroy se consagra bicampeón y sigue agigantando su leyenda en el Masters de Augusta

    Inauguran los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá con más de 200 deportistas del Team Chile

    Ecuador le pasa por arriba a la Roja Sub 17 y la obliga a buscar la clasificación al Mundial en el playoff

    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple
    Tecnología

    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Muere a los 92 años Asha Bhosle, leyenda de la música india y artista con más grabaciones de la historia
    Cultura y entretención

    Muere a los 92 años Asha Bhosle, leyenda de la música india y artista con más grabaciones de la historia

    Selva Almada: “En Argentina somos una sociedad muy atravesada por la violencia”

    Vuelve la fiebre Euphoria: entre la larga espera y las dudas en torno a su (eventual) final

    China pide un “paso sin obstáculos” a través del estrecho de Ormuz tras el anuncio de bloqueo por parte de Trump
    Mundo

    China pide un “paso sin obstáculos” a través del estrecho de Ormuz tras el anuncio de bloqueo por parte de Trump

    Netanyahu asegura que “la guerra continúa” tras visitar el sur de Líbano

    Trump arremete contra el Papa León XIV y lo califica de “débil frente al crimen” y “terrible” en política exterior

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición
    Paula

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición

    Las otras mujeres del caso Pelicot

    Cuando restringir empeora los atracones