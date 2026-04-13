¿Dormir hasta tarde el fin de semana compensa la falta de sueño de la semana?

Después de haber despertado muy temprano por cinco días seguidos en la semana, es normal esperar con ansias el sábado o domingo para poder apagar el despertador y dormir hasta más tarde.

De esta manera, muchos pensamos que podemos “compensar” la falta de sueño de la semana laboral.

Pero, ¿nuestro cuerpo realmente puede recuperar el sueño durmiendo más el fin de semana? María Ángeles Bonmatí, profesora de anatomía y psicobiología de la Universidad de Murcia, explicó por qué se acumula el cansancio y si, efectivamente, poder descansar dos días de la semana es suficiente para recuperarnos.

¿Dormir hasta tarde el fin de semana compensa la falta de sueño de la semana?

¿Es posible recuperar el sueño perdido?

De acuerdo a la especialista, quien escribió un artículo en The Conversation, en general la población no tiene buenos hábitos para dormir bien: muchos no descansan las horas necesarias para poder recuperarse realmente.

“Entonces aparece el famoso pensamiento de ‘ya dormiré el fin de semana’. Luego, el fin de semana llega y, efectivamente, dormimos más, confiando en que así recuperaremos el sueño perdido, como si le debiéramos algo a nuestro cuerpo que estamos dispuestos a pagar el sábado y domingo”.

Sin embargo, nuestro sistema circadiano —el “reloj interno” que le dice a nuestro cuerpo cuándo es hora de dormir y levantarse— no distingue los días laborales de los días libres, ni sabe cuándo es fin de semana.

Según la especialista, con la evidencia que existe hasta ahora, “podemos afirmar que no es posible compensar el daño acumulado en la salud metabólica durmiendo más el fin de semana: la falta de sueño diaria no se corrige con descansos ocasionales”.

¿Dormir hasta tarde el fin de semana compensa la falta de sueño de la semana?

Y es que dormir lo suficiente todos los días “es una necesidad fisiológica”. Lo ideal sería contar con al menos siete u ocho horas de sueño todas las noches, sin importar qué día de la semana es.

De lo contrario, aumentaríamos el riesgo de padecer distintos problemas de salud, como alteraciones metabólicas, cardiovasculares, cognitivas, envejecimiento prematuro e incluso algunos tipos de cáncer.

Pese a ello, un estudio encontró que sí existe una ventana para poder quedarse en cama un rato más los fines de semana: podrían haber algunos beneficios para la salud mental, siempre y cuando haya un máximo de 2 horas de diferencia entre lo que se duerme en la semana y los fines de semana .

Por ejemplo, si todos los días te levantas a las 6:00, el fin de semana deberías dormir hasta las 8:00 como máximo.