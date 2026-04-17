¿Fue todo calculado? Aseguran que Guillermo Hoyos confabuló contra Mascherano para transformarse en DT de Inter Miami

La semana ha sido movida en el Inter Miami. El martes Javier Mascherano había comunicado el fin de su paso como entrenador del cuadro estadounidense aludiendo a razones personales.

Tras su salida, quien asumió el cargo fue Ángel Guillermo Hoyos. El exentrenador de Universidad de Chile, quien ya se encontraba trabajando en el club a cargo de los equipos juveniles, dio el paso hacia el mando del primer equipo.

Hasta ahí todo parece comprensible. Sin embargo, Erasmo Provenza, periodista venezolano radicado en Estados Unidos, expuso un nuevo escenario que explicaría el movimiento en el banco.

Según compartió en sus redes sociales para que este cambio ocurriera “Hoyos es responsable en gran medida”, apuntó.

Luego explicó que tras su llegada al club “ha estado sentando las bases durante algún tiempo para llegar a donde está ahora. Despidió a personas de sus posiciones, desde el primer equipo hasta las academias, para colocar a los suyos y consolidar el poder”, aseguró Provenza.

“Era un secreto a voces que él lideraba una facción del club mientras Mascherano lideraba otra. Como dijo una fuente: en el Inter, estaban los que apoyaban a Hoyos y los que apoyaban a Mascherano”, agregó.

El celebrado paso de Guillermo Hoyos: “Es una bendición”

El miércoles, Guillermo Hoyos fue presentado a los medios. En la oportunidad compartió sus primeras sensaciones, destacando la cercanía que tiene con Lionel Messi desde que el adiestrador lo tuvo bajo su comando en las series formativas del Barcelona español.

“Tengo una bomba adentro de uno mismo, una emoción enorme. Soy creyente. No solo creyente, sino que vivo sobre eso. Y hace que realmente sea una gran bendición. Me quedó con eso porque es una inmensa bendición”, comentó de entrada cuando le consultaron sobre tener la posibilidad de dirigir a Messi.

“La amistad no se negocia. Hay una amistad también, que hemos tenido diferentes años. Y una amistad que tenemos con muchos jugadores, porque hemos trabajado en diferentes países. Esa amistad no significa que todos los días podamos llegar a estar arriba de él”, continuó.

De todas maneras, recalcó que “hay que respetar todo. La privacidad y lo que se tiene. Hay que ser muy prudente y, sobre todo, ir en silencio y tratando de ir creciendo y desarrollando esta forma, porque todo esto es nuevo. Estar con el mejor jugador de la historia dentro del campo es algo extraordinario. Estoy muy agradecido”.

También destacó los logros de Javier Mascherano en el club. “Lo dije ayer, en un mensaje que nos mandamos. Son decisiones personales. Y en esas decisiones personales uno ya no puede entrar. Masche dio muchísimo acá. Es campeón de la MLS, nos dio un título, con un respeto y una valoración a todo su cuerpo técnico. Son decisiones que ya no intervengo. Estamos agradecidos por el paso de él y la enseñanza que nos deja a nosotros”, comentó.

“Hay una historia, hay una profundidad. Respetar y no valorar a quien tienes, es una falta de respeto. Hay grandes jugadores. Siempre hemos sido muy prudentes, nunca hemos dejado de ser jugador. Hay que hacer crecer lo que se puede hacer crecer”, complementó.