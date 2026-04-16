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    La arriesgada jugada de Garnero en la UC que terminó siendo clave en la histórica victoria frente a Cruzeiro

    El técnico de Universidad Católica tomó una decisión que acabó siendo fundamental en el triunfo de los cruzados en la Copa Libertadores.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Daniel Garnero realizó una arriesgada apuesta en el partido entre Cruzeiro y la UC. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Universidad Católica consiguió un triunfazo la tarde de este miércoles en Brasil. La escuadra nacional consiguió imponerse por 2-1 a Cruzeiro para así recuperar terreno en el grupo, en especial después de que cayera contra Boca Juniors en el debut.

    La apertura de la cuenta llegó en los 28′ con un gran cabezazo de Justo Giani tras un tiro de esquina. En la segunda parte, Matheus Pereira, en los 60 colocó el empate parcial.

    Claro que la alegría de la UC se desató en el final del partido gracias a una arriesgada jugada del técnico Daniel Garnero.

    Cuando Cruzeiro presionaba con todo para quedarse con los puntos, el DT de los franjeados decidió hacer un importante movimiento en la zona ofensiva. Sacó de la cancha a Giani, el autor del primer gol, y a Fernando Zampedri, el goleador del equipo.

    En remplazo de los jugadores antes mencionados ingresaron Juan Francisco Rossel y Jimmy Martínez. Este último fue el que apareció en los 90+4′ para colocar el 2-1 definitivo que le entregó a la UC sus primeros puntos en la Copa Libertadores.

    Una vez finalizado el compromiso, Garnero explicó esta jugada y la frase con la que buscó levantar la moral del plantel.

    “En línea general, el equipo recuperó, atacó, generó situaciones claras de gol y se puso en ventaja. Después, con una desgracia futbolística, porque el penal terminó siendo una desgracia, no era una jugada muy clara y el lugar también, afuera prácticamente del área, terminan empatándonos”, comentó sobre el duelo.

    Luego, profundizó en los cambios. “Sabemos que obviamente un equipo local empata el partido y va a asumir el protagonismo. Pero la verdad que no nos inquietaron demasiado, el equipo estuvo ordenado y empezó a progresar en el juego. Los cambios ingresaron muy bien y sabíamos que nos quedaba una. A todos los que entraban les decía, vamos a tener una, prepárense, y bueno, por suerte salió bien”, remarcó.

    El que resuelve, el que determina, el que se equivoca, el que acierta, es el futbolista. Y hoy estamos con una mentalidad muy positiva, muy ganadora, estamos elevando niveles individuales y eso nos hace muy optimistas para todo lo que viene. Tenemos un calendario muy apretado, pero tenemos un plantel que se está preparando para lo que viene. Ahora ya, todo muy lindo, pero ya toca empezar a pensar en el campeonato local que es muy importante para nosotros”, cerró Garnero.

    La celebración de los jugadores

    Por parte de los futbolistas, uno de los que tomó la palabra fue Fernando Zuqui, quien valoró el desempeño colectivo. “Hicimos un partido a la altura y estamos contentos, pero sabemos que ya mañana tenemos que pensar en el campeonato local. Necesitamos ganar y seguir en los puestos de arriba”, indicó el argentino.

    Estoy ilusionado, tengo fe por este equipo, por el grupo que tenemos. Hoy quedó demostrado lo que hicimos dentro del campo. Tenemos que ir partido a partido porque la Copa Libertadores es una competencia muy importante, muy difícil, donde están los mejores equipos de cada país”, añadió.

    A su vez, Jhojan Valencia sostuvo que “es un partido muy importante para nosotros, el envión anímico nos viene muy bien. Sabíamos que iba a ser peleado y por ahí aprovechamos las oportunidades que tuvimos claras. Esa fue la clave para ganar el partido”.

    “Teníamos claro que veníamos a sumar acá, ya sea uno o tres puntos. Teníamos que venir a proponer y a buscar el juego, y creo que lo pudimos hacer de muy buena manera”, complementó.

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