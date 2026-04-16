Nicolás Jarry vuelve a sufrir: una lesión lo obliga a retirarse del Challenger de Oeiras 3

Nicolás Jarry vuelve a sufrir. Después de un retorno que había dejado buenas sensaciones, con la semifinal del Challenger de Madrid incluida, el tenista chileno sufre problemas físicos que frenan su reaparición: se retiró antes de disputar los octavos de final en el Challenger de Oeiras 3, otro de los torneos que había elegido para intentar su recuperación en el ranking de la ATP.

El Príncipe debía medirse con el local Jaime Faria (142º). En la primera ronda, había dejado en el camino al danés Elmer Moller, 129° de la clasificación mundial.

“He decidido retirarme del partido de segunda ronda que tenía previsto disputar hoy debido a las molestias en el codo, que no está respondiendo como esperábamos. Junto a mi equipo, hemos considerado que lo más adecuado es no jugar, evitando que el dolor y las molestias vayan a mayores. En los próximos días consultaré con mis médicos para evaluar la situación y definir los siguientes pasos”, señaló la raqueta nacional.

Después de la victoria sobre el escandinavo, Jarry había dejado entrever que su condición no era la óptima. “Venía de Madrid con dolores en el codo y no sabía si iba a jugar este torneo“, había manifestado, en una clara señal de que venía sintiendo molestias.

El antecedente es significativo. Una dolencia similar en la misma articulación del brazo derecho lo había obligado a terminar anticipadamente la temporada 2025.

“Después de un par de revisiones con todo el equipo de Alemana Sport encontramos una pequeña fractura en el codo derecho, que me viene molestando hace un par de semanas”, había manifestado en octubre de ese año.

Nicolás Jarry (Foto: Photosport)

Luego abordó los plazos para volver a estar en óptimas condiciones. “Para recuperar son cuatro a seis semanas, así que hablé con todo mi equipo y tomamos la decisión de que vamos a ponerle fin a este año 2025 para poder recuperarme, descansar y hacer una muy buena pretemporada para el 2026”, sostuvo.

“Lejos de la forma en que me hubiese gustado terminar la temporada, pero todo pasa por algo. Hay que encontrarle la razón y me queda recuperar y sé que este tiempo me va a ayudar en otros aspectos de mi vida. Así que sigo con todas las energías para volver a estar donde estuve en un minuto y quería agradecerles a todos por los saludos y el apoyo”, remató.

El Challenger de Oeiras 3 reparte US$ 213 mil en premios