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    Héroe ante Cruzeiro: Jimmy Martínez, el volante por el que la U pagó US$ 1 millón y que revive en la UC a costo cero

    El volante de 29 años nacido en Laja no rindió en los azules, pese a que contó con varias oportunidades. Tras quedar libre del equipo acerero, Cruzados lo contrató sin costo y ahora es pieza importantísima en el esquema de Garnero.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Jimmy Martínez celebra su gol ante Cruzeiro. Foto: Pier Giorgio Giavelli/Photosport. Pier Giorgio Giavelli/Photosport

    Su gol de cabeza en Brasil será recordado por mucho tiempo, ya que son muy pocas las veces en que un equipo chileno gana de visita en ese país en la Copa Libertadores. Es que tras caer ante Boca Juniors, Universidad Católica dejó muchas dudas. Las mismas que se disiparon cuando Jimmy Martínez realizó una palomita para meter el gol que le daría la victoria a los cruzados ante Cruzeiro de Belo Horizonte.

    Pero antes de que el nacido en Laja se convirtiera en héroe, tuvo que dar una vuelta larga por el fútbol nacional. Criado en las series menores de Naval de Talcahuano, llegó a la Sub 17 de Huachipato y tuvo un terrorífico debut con el primer equipo.

    El 5 de abril de 2015, y con tan sólo 18 años, tuvo su estreno en Primera División con la camiseta acerera. Pero al minuto de pisar la cancha (65′), expulsan al portero Felipe Núñez y, ya sin cambios, debe colocarse al arco. Iban perdiendo por la mínima ante Cobreloa, pero terminaron cayendo por 6-0. “Me tocó asumir. Fue una mala decisión”, confesó en ese entonces.

    El tiempo pasó y Martínez comenzó a consolidarse en la zona de volantes. A tal nivel que el 31 de mayo de 2018 debutó oficialmente por la selección chilena ingresando al minuto 84′ por Diego Valdés en la derrota por 3-2 frente a Rumania. Parecía estar en su mejor momento y, tras la puja de los tres grandes por su pase, Universidad de Chile se quedó con su carta tras pagar US$ 1 millón por la mitad de su pase.

    La historia de Jimmy Martínez: el héroe de la UC ante Cruzeiro

    Martínez no logró consolidarse en la U. Solo apareció en 14 partidos de la categoría de honor y, si bien al año siguiente jugó en 21, en la gran mayoría ingresó desde la banca. Finalmente, en marzo de 2021, fue mandado a préstamo a La Seren,a donde encuentra regularidad y marca cuatro goles.

    Fue así como vuelve a Huachipato en 2022 y un año después se transforma en pieza inamovible del esquema de Gustavo Álvarez, logrando así el título de la Liga de Primera 2023. Jimmy no vuelve a salir de la Región del Bío Bío y en 2025 nuevamente da una vuelta olímpica al ganar la Copa Chile con los siderúrgicos.

    Terminado el año, el volante queda con el pase en su poder y esta vez sí escucha el ofrecimiento de Universidad Católica. Los cruzados querían contar con él desde hace varios años y aunque tenía pasado azul, confiaron en que la madurez adquirida iba a evitar que sucediera lo que pasó en La Cisterna.

    “Creo que he tenido a lo largo de mi carrera varios clubes en donde he ido creciendo, he ido madurando, creo que llego en un gran momento”, dijo en su llegada a la oncena de Las Condes. Y el tiempo le dio la razón. El sureño lleva 12 partidos con la camiseta de la franja y solo se perdió los de la Copa de la Liga por una lesión en una rodilla.

    Su primer gol con la UC lo anotó en el sufrido empate ante Everton en marzo, luego entregó la asistencia final en el triunfo ante Audax Italiano y ahora marcó el tanto que le entregó la histórica victoria a los estudiantiles en la siempre complicada cancha de Cruzeiro, uno de los equipos más grandes de Brasil.

    Más sobre:Universidad CatólicaUCCopa LibertadoresCruzeiroCruzeiro vs Universidad CatólicaJimmy Martínez

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