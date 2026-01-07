SUSCRÍBETE POR $1100
    Jimmy Martínez recuerda su paso por la U en su presentación en la UC: "Cada club me ha dejado una enseñanza"

    El volante tuvo su primera rueda de prensa en el Claro Arena. Ahí habló sobre el crecimiento que ha tenido luego de su irregular estadía en el cuadro estudiantil laico.

    Lucas Mujica 
    Lucas Mujica
    Jimmy Martínez recuerda su paso por la U en su presentación en la UC: “Cada club me ha dejado una enseñanza”. Foto: @cruzados

    Universidad Católica presentó a Jimmy Martínez. El mediocampista llega tras su etapa en Huachipato, donde obtuvo dos títulos en los últimos tres años, y asume el desafío de competir por un lugar en el mediocampo cruzado. En la instancia, el jugador también hizo referencia a su experiencia pasada en Universidad de Chile, calificándola como parte de su proceso de crecimiento profesional.

    El volante abordó sus motivaciones para recalar en San Carlos de Apoquindo. “Estoy muy contento, muy motivado, creo que es un desafío enorme el estar acá. Sé lo que hoy en día es una gran institución y debo prepararme para afrontar todos estos desafíos que se ven, que son muchos, así que tratar de dar alta competencia en el mediocampo”, señaló.

    El jugador explicó que arriba en una etapa distinta de su carrera, tras pasos por diversos equipos del fútbol chileno. “Creo que he tenido a lo largo de mi carrera varios clubes en donde he ido creciendo, he ido madurando, creo que llego en un gran momento”, apuntó.

    En ese contexto, se refirió a su ciclo anterior en la U entre 2019 y 2022, donde alternó titularidades, cambios de entrenador y cuestionamientos por rendimiento. El mediocampista afirmó que ese periodo también terminó aportando a su desarrollo profesional. “Siento que a lo largo de mi carrera he tenido la posibilidad de estar en varios clubes en donde cada club, cada técnico me ha dejado una enseñanza, una fortaleza y estoy muy motivado de estar acá”, dijo.

    El jugador también repasó su paso reciente por Huachipato, club en el que permaneció tres temporadas. Ahí obtuvo el Campeonato Nacional 2023 y la Copa Chile 2025. “Es un club que ha dado logros en los últimos tres años, ha conseguido dos títulos y que la verdad que muy feliz de quedar en las placas que está el club de la historia del equipo”, afirmó.

    Respecto a lo que puede entregar dentro de la cancha, el jugador evitó detallar rasgos específicos, pero subrayó su disposición a competir por un puesto. “Vengo acá a aportar mi grano de arena, sea la institución que lleve o sea la calidad de los jugadores, estar compartiendo plantel con ellos y dar lo mejor de mí en cada entrenamiento y hacer la competencia para el técnico”, comentó.

    Martínez también se refirió a la interna que encontrará en el mediocampo de Universidad Católica, sector reforzado para la temporada. “Es un plantel en donde todas las posiciones tienen competencia, así que esa es como mi misión, el llegar a competir de igual a igual y aportar”, indicó. Sobre la relación con el entrenador Daniel Garnero, añadió que aún no conversa individualmente sobre su rol específico: “En cuanto al profe, lo que hemos conversado ha sido más a nivel plantel, aún no han sido conversaciones individuales”.

    El mediocampista insistió en que su objetivo es rendir para fortalecer el funcionamiento colectivo. “Si yo ando bien, el equipo puede ayudar a que pueda andar bien”, expresó.

