SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    En España apuntan a Alexis Sánchez por ceder el penal en la caída del Sevilla: “La culpa es del veterano”

    Los medios locales criticaron al chileno por no asumir la responsabilidad en la derrota frente al Levante, por Laliga.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Sánchez recibió críticas por su desempeño ante el Levante. Foto: @SevillaFC.

    La derrota ante el Levante aún duele en Sevilla. No sólo porque el duelo del pasado domingo era la ocasión ideal para volver a los triunfos tras las caídas ante Alavés y Real Madrid, sino también por una jugada que pudo cambiar la historia del fatídico encuentro.

    El penal, que se cobró en el minuto 90, cuando los valencianos ganaban 2-0 y los andaluces buscaban desesperadamente el descuento, pudo ser el inicio de la remontada. Por lo mismo, todos los presentes en el Sánchez-Pizjuán posaron los ojos en Alexis Sánchez. El chileno se adueñó de inmediato del balón y esperó pacientemente que el VAR ratificara la falta sobre Kike Salas.

    Pero esos segundos fueron fatales, pues Isaac Romero le pidió el balón al tocopillano para intentar romper una sequía que arrastra desde octubre, cuando le marcó un tanto al Barcelona y dejó estancada en tres tantos su producción en esta temporada.


    Pese a que lo dudó por algunos segundos, Sánchez le concedió el deseo a Romero y dejó que ejecutara la pena máxima. Pero para mala suerte de ambos, y del cuadro nervionense, el portero Mathew Ryan no sólo contuvo el disparo, sino también la réplica y su hazaña motivó a la visita para que marcara el tercer tanto (Carlos Álvarez a los 94 minutos) y desatara las críticas contra el Niño Maravilla.

    Se ve que Isaac le pide el balón al chileno para lanzar el penalti, pero ahí es donde de verdad deben funcionar las jerarquías. Está claro que si el lebrijano marca el gol, como debía, el comentario sobraba, pero el lanzamiento no acabó en las redes y la culpa debe recaer en ambos, particularmente en el más veterano por mostrarse permisivo”, sostuvo el Diario de Sevilla.

    La publicación enfatizó “ahí debe ser el ‘jefe’” y agregó que “el chileno jugó como delantero centro y tuvo dificultades físicas tanto para presionar a los centrales como para irse en velocidad de ellos. Encima la única oportunidad clara que se le presentó en un magnífico centro lateral acabó flojita en las manos de Ryan”.

    A eso se agrega que el ya muy cuestionado entrenador del Sevilla, Matías Almeyda, se lavó las manos cuando le consultaron por el tema. “Nos han pitado pocos, ¿no? El del Barcelona... y lo pateó Alexis... Son ellos los que definen el lanzador. Alexis es uno de los lanzadores y serían ellos los que definirían quién lo iba a lanzar. Siempre digo que el que patea es el que tiene la responsabilidad y el que tiene las ganas. Y después está la virtud del portero, que hasta el rebote le atajó”, concluyó el estratega argentino.

    Más sobre:Alexis SánchezSevilla FCLaLigaIsaac TorresSevilla vs LevanteFútbol EspañolFútbol Internacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Estoy aquí, secuestrado”: Nicolás Maduro enfrenta la primera audiencia ante tribunal federal en Estados Unidos

    CUT solicita prioridad legislativa en tramitación del proyecto de reajuste del Sector Público

    Lagos Weber critica declaración de Kast sobre Maduro: “Ha roto una tradición histórica sobre la no intervención”

    “No soy culpable, soy un hombre decente”: Los detalles del primer día de Maduro ante la justicia en Nueva York

    Fondos de pensiones registraron su mejor desempeño en 6 años el 2025 liderados por el A

    Fundación CorpArtes presenta nueva temporada de la compañía La Llave Maestra

    Lo más leído

    1.
    Colo Colo hace caja con dos de sus figuras: los albos cierran millonarias ventas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia

    Colo Colo hace caja con dos de sus figuras: los albos cierran millonarias ventas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Servicios

    Devolución de excedentes de Fonasa: revisa si te corresponde el pago

    Devolución de excedentes de Fonasa: revisa si te corresponde el pago

    Confirman humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026: revisa la parrilla completa

    Confirman humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026: revisa la parrilla completa

    Anuncian nuevas medidas para los conciertos de Bad Bunny en Chile por altas temperaturas: revisa los objetos permitidos

    Anuncian nuevas medidas para los conciertos de Bad Bunny en Chile por altas temperaturas: revisa los objetos permitidos

    CUT solicita prioridad legislativa en tramitación del proyecto de reajuste del Sector Público
    Chile

    CUT solicita prioridad legislativa en tramitación del proyecto de reajuste del Sector Público

    Lagos Weber critica declaración de Kast sobre Maduro: “Ha roto una tradición histórica sobre la no intervención”

    Devolución de excedentes de Fonasa: revisa si te corresponde el pago

    Fondos de pensiones registraron su mejor desempeño en 6 años el 2025 liderados por el A
    Negocios

    Fondos de pensiones registraron su mejor desempeño en 6 años el 2025 liderados por el A

    Intercambio comercial: ¿Qué le compra Chile a Venezuela y qué productos son los que se exportan a ese país?

    Suiza congela por 4 años los bienes de Nicolás Maduro

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos
    Tendencias

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    ¿Viene Novak Djokovic? Serbia entrega la nómina para enfrentar a Chile en la Copa Davis
    El Deportivo

    ¿Viene Novak Djokovic? Serbia entrega la nómina para enfrentar a Chile en la Copa Davis

    Con Martín y Catalina Vidaurre presentes: más de mil deportistas darán vida al Huilo Huilo Outdoor Experience 2026

    Ya hay nómina de Chile para Copa Davis: los elegidos por Nicolás Massú para enfrentar a Serbia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    Fundación CorpArtes presenta nueva temporada de la compañía La Llave Maestra
    Cultura y entretención

    Fundación CorpArtes presenta nueva temporada de la compañía La Llave Maestra

    Ángelo Pierattini avanza en su recuperación y suspende gira nacional

    Una de las películas del momento: Hamnet adelanta su estreno en cines chilenos

    “Estoy aquí, secuestrado”: Nicolás Maduro enfrenta la primera audiencia ante tribunal federal en Estados Unidos
    Mundo

    “Estoy aquí, secuestrado”: Nicolás Maduro enfrenta la primera audiencia ante tribunal federal en Estados Unidos

    “No soy culpable, soy un hombre decente”: Los detalles del primer día de Maduro ante la justicia en Nueva York

    Qué es la doctrina Monroe y por qué Trump la invocó tras la incursión de Estados Unidos en Venezuela

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso