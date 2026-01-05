En España apuntan a Alexis Sánchez por ceder el penal en la caída del Sevilla: “La culpa es del veterano”

La derrota ante el Levante aún duele en Sevilla. No sólo porque el duelo del pasado domingo era la ocasión ideal para volver a los triunfos tras las caídas ante Alavés y Real Madrid, sino también por una jugada que pudo cambiar la historia del fatídico encuentro.

El penal, que se cobró en el minuto 90, cuando los valencianos ganaban 2-0 y los andaluces buscaban desesperadamente el descuento, pudo ser el inicio de la remontada. Por lo mismo, todos los presentes en el Sánchez-Pizjuán posaron los ojos en Alexis Sánchez. El chileno se adueñó de inmediato del balón y esperó pacientemente que el VAR ratificara la falta sobre Kike Salas.

Pero esos segundos fueron fatales, pues Isaac Romero le pidió el balón al tocopillano para intentar romper una sequía que arrastra desde octubre, cuando le marcó un tanto al Barcelona y dejó estancada en tres tantos su producción en esta temporada.





Pese a que lo dudó por algunos segundos, Sánchez le concedió el deseo a Romero y dejó que ejecutara la pena máxima. Pero para mala suerte de ambos, y del cuadro nervionense, el portero Mathew Ryan no sólo contuvo el disparo, sino también la réplica y su hazaña motivó a la visita para que marcara el tercer tanto (Carlos Álvarez a los 94 minutos) y desatara las críticas contra el Niño Maravilla.

“ Se ve que Isaac le pide el balón al chileno para lanzar el penalti, pero ahí es donde de verdad deben funcionar las jerarquías . Está claro que si el lebrijano marca el gol, como debía, el comentario sobraba, pero el lanzamiento no acabó en las redes y la culpa debe recaer en ambos, particularmente en el más veterano por mostrarse permisivo”, sostuvo el Diario de Sevilla.

La publicación enfatizó “ahí debe ser el ‘jefe’” y agregó que “el chileno jugó como delantero centro y tuvo dificultades físicas tanto para presionar a los centrales como para irse en velocidad de ellos. Encima la única oportunidad clara que se le presentó en un magnífico centro lateral acabó flojita en las manos de Ryan”.

A eso se agrega que el ya muy cuestionado entrenador del Sevilla, Matías Almeyda, se lavó las manos cuando le consultaron por el tema. “Nos han pitado pocos, ¿no? El del Barcelona... y lo pateó Alexis... Son ellos los que definen el lanzador. Alexis es uno de los lanzadores y serían ellos los que definirían quién lo iba a lanzar. Siempre digo que el que patea es el que tiene la responsabilidad y el que tiene las ganas. Y después está la virtud del portero, que hasta el rebote le atajó”, concluyó el estratega argentino.