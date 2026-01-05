Matías Almeyda explica por qué Alexis Sánchez no pateó el penal en la derrota del Sevilla.

El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo sufrió una dura derrota este fin de semana. El conjunto rojiblanco terminó cayendo por 3-0 en el duelo en el que se enfrentaban, hasta ese entonces, al colista absoluto de la liga española.

Cuando el marcador estaba 2-0 a favor de los forasteros, surgió la esperanza para los locales. El árbitro del partido, tras ser informado por el Var, determinó sancionar un penal en el minuto 90+1′, teniendo la posibilidad de descontar y, de lograrlo, ir con todo por el empate.

Una vez sancionado el tiro de castigo, Alexis Sánchez tomó el balón. Sin embargo, el chileno acabó cediendo la pelota a Isaac Romero, quien acabó rematando al medio, provocando una buena respuesta del portero rival. Al final, en un contragolpe, el Levante acabó sellando el 3-0 definitivo.

Esta situación fue abordada por el técnico Matías Almeyda en conferencia de prensa. Allí explicó el motivo por el que el tocopillano no ejecutó el penal.

“Nos han pitado pocos, ¿no? El del Barcelona... y lo pateó Alexis... Son ellos los que definen el lanzador. Alexis es uno de los lanzadores y serían ellos los que definirían quién lo iba a lanzar. Siempre digo que el que patea es el que tiene la responsabilidad y el que tiene las ganas. Y después está la virtud del portero, que hasta el rebote le atajó”, apuntó el DT argentino.

También utilizó la jugada para explicar la falta de efectividad durante el encuentro. “Se ve reflejado en el penalti (el partido). Y después, la efectividad. Ellos llegaron cinco veces y metieron tres goles. Y nosotros hicimos 15 remates, cinco en portería, y cero goles. Entonces falta esa efectividad. Y faltó también esa parte ofensiva que hoy lamentablemente teníamos dos jugadores ofensivos para revertir la situación. Se hace difícil. Esperamos revertir y que vuelvan nuestros jugadores de la Copa de África para que podamos ser más competitivos”, añadió.

A su vez, trató cómo han enfrentado el estado anímico los futbolistas tras los malos resultados que acumulan. “Esa parte la venimos hablando todos los días. Aquí no se descuida la parte mental, porque así lo arrancamos en pretemporada. Acá hay que ser fuerte. Y hay que aguantar. Cuando uno es futbolista aguanta cuando lo aplauden y cuando lo insultan. Y revertir las situaciones: aquel que te insultó te va a aplaudir mañana, Dios quiera. Y esta es la situación y la historia de los futbolistas. El que tiene lo que hay que tener lo va a soportar. Y nosotros lo vamos a soportar hasta el último segundo. A nadie le gusta perder. Hay que lavarse la cara con agua fría y salir adelante otra vez”, dijo.

Por otro lado, se refirió a la idea de juego del equipo, señalando que “ni bien llegué a este lugar dije que el Sevilla iba a tener que competir hasta el último segundo del torneo. Estoy firme con el pensamiento, con lo que veo todos los días y en cada juego y va a ser así. Tenemos que ser fuertes y estar preparados para esta lucha. Porque esto es una lucha, un día juegas muy bien y al otro día no mereces o sí mereces. Es la realidad, y el que no vea la realidad... ahí está el problema. Yo la estoy viendo la realidad. Me voy con un sabor totalmente amargo, porque la ilusión era empezar el año ganando los tres puntos en nuestra casa. Y hay que seguir en esta batalla”.

“De esto se va a salir trabajando, pero esto lo he repetido desde el primer día. Esto va a ser hasta el último segundo del torneo, porque estamos a la par de muchos y nos cuesta ir para arriba y cuando estamos arriba bajamos rápido. La tranquilidad y la sabiduría van a ser fundamentales”, añadió.