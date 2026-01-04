“No puede ser”: la asistencia de lujo de Alexis Sánchez que pudo cambiar la suerte del Sevilla
En el minuto 30 del encuentro, cuando el marcador estaba 0-0, el chileno realizó un espectacular pase a Oso, pero el tanto fue anulado por una posición de adelanto previa.
El Sevilla sufrió un duro golpe este domingo en la liga española. El conjunto rojiblanco acabó perdiendo por 3-0 contra Levante, cuadro que llegaba este duelo como el colista absoluto de la competencia.
Claro que el resultado del partido pudo cambiar en la primera media hora del encuentro. En ese instante, Alexis Sánchez tomó el protagonismo y acabó entregando una asistencia con el taco a Oso que significaba la apertura del marcador.
Sin embargo, el tanto quedó anulado por una posición de adelanto previa. “!No puede ser, Alexis! ¡Era la asistencia del año! El crack chileno se lució con un taco SENSACIONAL para el gol de Oso, pero todo fue anulado por un offside previo”, destacó ESPN sobre la jugada
Al final, Levante se impuso por 3-0, condenando al Sevilla a su tercer partido consecutivo sin conocer la victoria, sumando 20 putos en 18 fechas disputadas.
