Con una ráfaga ofensiva sobre el final: Barcelona saca a relucir su jerarquía y se queda el derbi catalán ante Espanyol

El derbi catalán se resolvió con dos goles sobre el final. El duelo más importante de la Ciudad Condal, que tuvo al Espanyol como anfitrión del Barcelona en el RCDE Stadium, acabó con un triunfo por 2-0 para los blaugranas, con una ráfaga de anotaciones de Dani Olmo, a los 86′; y de Robert Lewandowski, a los 89′.

En un compromiso de mucha refriega e intensidad, el exdelantero del RB Leipzig fue el encargado de destrabar el marcador con una soberbia definición que se coló en el ángulo superior izquierdo de la portería de Marko Dmitrović. Posteriormente, y cuando el reloj casi sumaba los descuentos, el ariete polaco aprovechó un centro atrás de Fermín López y definió con el arco a su disposición.

En esa misma línea, la intervención del guardameta Joan García también es digna de destacar. Si bien el arquero no aparecerá en ninguna estadística goleadora, su actuación fue digna de considerarse como tal, porque evitó, prácticamente, tres goles del Espanyol: dos mano a mano y un cabezazo a quemarropa. El hispano ya acumula bonos para asumir una posible titularidad en la selección de Luis De La Fuente, de cara a la Copa del Mundo 2026.

Los tantos sobre el final, sumado al estelar nivel de García, le dan vida al conjunto que dirige el alemán Hansi Flick, ya que, en caso de haber empatado, el Real Madrid podría haber quedado a solo dos puntos si es que derrotaba al Betis de Manuel Pellegrini, en el choque programado para este domingo a las 12.15 horas. Con el triunfo, llegaron a los 49 puntos y estiraron a siete unidades la diferencia que los separa de los merengues, que adeudan el mencionado cotejo contra los verdiblancos.