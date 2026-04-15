Presidente de Empresas Carozzi: “Volver a crecer y recuperar la responsabilidad fiscal es indispensable”

El presidente de Empresas Carozzi, Gonzalo Bofill, realizó un llamado a solucionar los problemas de seguridad y recuperar la estabilidad fiscal de modo de impulsar el crecimiento económico.

“Chile tiene dos grandes desafíos que, lamentablemente, no ha logrado resolver: retomar la senda del crecimiento económico y abordar la crisis de seguridad que afecta a la ciudadanía. De su resolución depende, en gran medida, el rumbo del país. Por eso es determinante dar pasos concretos, hacer realidad los cambios y recuperar la capacidad de gestión perdida en el último tiempo”, dijo en la carta a los accionistas incluida en la memoria anual de la compañía.

Bofill afirmó que las cifras son elocuentes, señalando que en los últimos cuatro años, el país ha crecido en promedio a menos de un 2% anual, más de un punto por debajo del promedio mundial. “Ese estancamiento ha debilitado la capacidad de generar oportunidades y ha erosionado la confianza en el futuro. El bajo crecimiento ha estado acompañado de un progresivo deterioro de las cuentas fiscales, mientras la deuda pública ha seguido aumentando y hoy se encuentra muy cerca del umbral fijado por el Consejo Fiscal Autónomo”, indicó.

Añadió que el déficit estructural, por su parte, supera en más de tres veces el límite fijado por las autoridades. “Estamos en una inercia presupuestaria preocupante, donde se subestiman los gastos y se sobreestiman los ingresos, comprometiendo la credibilidad de la política fiscal”, afirmó.

Reglas claras

Asimismo sostuvo que el supuesto conflicto entre desarrollo económico y protección del patrimonio ambiental y cultural es un falso dilema. Al respecto dijo que Chile puede crecer de manera sostenible, pero que para ello se requieren reglas claras y plazos ciertos, junto con un Estado que facilite la inversión y el emprendimiento.

Afirmó que todo lo anterior se refleja en el mercado laboral. “En Chile, uno de cada cuatro trabajadores es informal y eso nos preocupa, porque es el reflejo de una economía incapaz de generar empleos de calidad. Las recientes reformas laborales, si bien responden a preocupaciones legítimas, han tenido efectos nocivos sobre el mercado del trabajo y son las pequeñas y medianas empresas, más que las grandes, las que resienten estas políticas”, señaló.

Por eso, dijo “volver a crecer y recuperar la responsabilidad fiscal es indispensable. Solo así será posible generar empleo formal, ampliar oportunidades y dar mayor seguridad a las familias. La mejor política pública es el pleno empleo”.

Bofill aseveró que Chile necesita una mejor economía y también un Estado moderno legitimado por sus ciudadanos. Al respecto indicó que la seguridad es, sin duda, la principal preocupación de los chilenos. “Es justo reconocer que, a diferencia de años anteriores, las fuerzas de orden y seguridad cuentan con un respaldo social y político más amplio. Sin embargo, hay señales que no pueden ser ignoradas. La penetración del crimen organizado a un ritmo preocupante, afecta la vida de comunidades completas y amenaza incluso a las autoridades”, se{aló.

Agregó a que a eso se suman graves episodios de agresiones en recintos educacionales y la reaparición de la violencia política en espacios por definición destinados a la deliberación y al diálogo. “No basta con condenar la violencia; es necesario actuar, restituir el orden y reafirmar el principio de autoridad. La violencia no puede tener cabida en una democracia”, aseveró.

Por ello sostuvo que “para enfrentar estos desafíos necesitamos liderazgos a la altura, tanto en la administración del Estado como en el sector privado. Liderazgos capaces de reconstruir confianzas y acuerdos perdurables, incluso en un escenario de polarización. La confianza en el mundo empresarial es un activo, pero no podemos darla por descontado”.

En este sentido dijo que la Encuesta CEP muestra que un 23% de las personas confía en las empresas, lo cual es una recuperación sobre lo alcanzado en 2019, pero la distancia con los niveles de décadas anteriores es significativa. Afirmó que esto plantea un desafío ineludible para el sector privado, ya que, a su jucio, no basta con generar valor económico; es necesario también saber comunicar el aporte que realiza al desarrollo del país y asumir un rol más activo en la discusión pública. “No hay mayor error ni mayor soberbia que pensar que el desempeño de las empresas puede desvincularse del destino del país. Cuando a Chile le va bien, a todos nos va bien”, enfatizó.

Planteó que parte de ese liderazgo implica contribuir al debate de ideas, dar el ejemplo en la conducción y promover culturas laborales que pongan en el centro a las personas. Además dijo exige ser claros y categóricos al condenar malas prácticas inaceptables que terminan dañando la confianza, haciendo pagar a justos por pecadores. “Basta de decir y escribir tanto. Sin liderazgos que encaucen al país por una senda de crecimiento, seguridad y credibilidad, nuestra reputación se verá erosionada. Y con ello, el resto de las políticas públicas pierde sustento”, afirmó.

Empresas Carozzi posee instalaciones productivas en Chile, Perú y Argentina y exporta sus productos a más de 50 mercados en el mundo.