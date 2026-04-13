6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista. Foto: referencial.

Comúnmente, se tiende a medir la inteligencia de las personas más jóvenes a través de las calificaciones que obtienen, ya sea en el colegio o en la universidad.

Otro método, que es utilizado tradicionalmente en la comunidad científica, es la realización de pruebas de coeficiente intelectual, que consisten en pruebas estandarizadas que miden capacidades cognitivas como el razonamiento, la lógica, la memoria y la velocidad de pensamiento.

Sin embargo, la experta en psicología y filosofía, la Dra. Alice Boyes, planteó en un artículo publicado en Psychology Today que hay otros aspectos, que suelen pasar desapercibidos, pero que indican altos niveles de inteligencia en los individuos .

Esto significa que muchas personas podrían ser intelectuales y no saberlo, por lo tanto, podrían no desarrollar al máximo potencial sus capacidades al no reconocerlas o tener consciencia de ellas.

Es por esto que la experta entregó una lista de seis señales que podrían pasar desapercibidas pero que son indicadores de inteligencia .

1. Eres capaz de percibir las capacidades creativas de los demás

Las personas intelectuales tienen la capacidad de reconocer los entornos y personas creativas que les rodean: pueden percibir cuando alguien a su alrededor tiene ideas, patrones cognitivos o modelos mentales innovadores .

Estas personas tienden a recoger ideas del entorno que les rodea y posteriormente reflexionan sobre ellas. Por ejemplo, podrían escuchar a un amigo o compañero usar alguna metáfora, analogía o refrán llamativo y usarán de su tiempo libre para analizarlo y reflexionarlo.

6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista. Foto: referencial.

Lo mismo ocurre cuando alguien tiene habilidades para resolver problemas: apreciarán la capacidad resolutiva y analizarán los detalles .

Este hábito es muy cotidiano para ellos, por lo que pueden pensar que es algo normal y propio de todas las personas, sin embargo, esto no es así. Las personas sin este tipo de inteligencia tienden a no darle más vueltas a los asuntos.

2. Tienes una mente activa con pensamientos diversos

La mente de las personas inteligentes suele ser un lugar muy activo. Es difícil que sus cabezas logren simplemente “apagarse”.

Los sujetos intelectuales también tienen la capacidad de ahondar a profundidad en temas macros y micros, es decir, pueden involucrarse a profundidad en detalles minuciosos, técnicos y microscópicos, pero, al mismo tiempo, también son capaces de reflexionar sobre aspectos amplios que muchas veces no tienen una respuesta concreta, como los cuestionamientos filosóficos.

6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista. Foto: referencial.

Según la psicóloga, estas personas experimentan una sensación de excitación cognitiva: tienen ideas que les gustaría explorar, herramientas que les emociona probar, proyectos en los que desean trabajar, personas que les gustaría conocer, entre otras.

3. No sueles “pensar” en creativo, sino que optas por actuar creativamente

Todas las personas tienen capacidad creativa. Si bien es una habilidad más desarrollada en algunas personas, la creatividad se sigue manteniendo como un aspecto universal de la humanidad.

Pero existe una diferencia entre la manera que las personas inteligentes exploran esto. Una persona menos intelectual tiende a pensar en una idea, madurarla y después ejecutarla, mientras que alguien con mayor intelecto suele experimentar como primer recurso .

6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista. Foto: referencial.

Muchas veces, no se permiten analizar de más sus ideas creativas, sino que las llevan a cabo de inmediato y se permiten asombrarse con los resultados, sean buenos o malos.

No sienten la necesidad de un control perfecto o de formar grandes expectativas en cuanto a sus ideas, ya que consideran que esto puede ser una interferencia.

4. Divagas en tu tiempo libre

Cuando una persona intelectual tiene la oportunidad de divagar, su mente suele regresar a ideas u observaciones del pasado para intentar “darles un sentido” .

Según la experta, un ejemplo de esto es cuando ves una entrevista y piensas: “Parecen muy inteligentes, pero no logro entender exactamente por qué”, o “No había pensado en esto de esa manera. Me parece interesante, pero no sé por qué”.

6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista. Foto: referencial.

Las personas que son intelectualmente creativas, tienden a volver a pensar en estos “rompecabezas cognitivos” cuando tienen un espacio libre , ya sea mientras se encuentran en la ducha, conduciendo hacía un lugar, esperando en un paradero o en cualquier momento que les presente la oportunidad de divagar.

El resto de las personas no suelen realizar este ejercicio, lo que puede sorprender a las personas intelectuales, ya que tienen el hábito muy arraigado y normalizado como para darse cuenta de que no es algo que todo el mundo hace.

5. Piensas sobre el pensamiento (y podrías autosabotearte)

Las personas inteligentes tienen la capacidad de metacognición, es decir, piensan sobre sus propios pensamientos . Sin embargo, muchas veces este proceso puede resultar en un autosaboteo del futuro.

Por ejemplo, a veces recuerdan experiencias del pasado y piensan “ya lo intenté antes y no funcionó”. Esto da como resultado que no se molestan en volver a intentar las cosas por segunda vez.

6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista. Foto: referencial.

Tampoco toman en cuenta que, la gran mayoría de veces, los contextos y circunstancias de los momentos en los que intentaron llevar a cabo algo son distintos a los de su presente. Por lo tanto, muchas veces las expectativas negativas que tienen podrían no cumplirse.

También, cuando trabajan en equipo, suelen pensar que la manera que ellos tienen es mejor y más efectiva en comparación a las de sus compañeros, por lo que asumen que el resto debería mejorar y adaptarse a ellos.

Esto no solo puede traerles problemas con amigos y compañeros, sino que también los puede limitar a ver más allá de sus propios horizontes.

6. Piensas constantemente en cómo pueden mejorar sus procesos y habilidades

Debido a que las mentes que son intelectualmente creativas piensan mucho en el futuro y en el pasado al estar constantemente activas y ocupadas, estas personas tienden a analizar mucho cuáles son los espacios que tienen para mejorar .

6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista. Foto: referencial.

Esto podría ser algo tan simple como terminar de cocinar, probar la comida y en vez de enfocarse en disfrutar, comenzar a divagar sobre qué se podría hacer distinto la próxima vez que decidan preparar ese plato (quizás agregar más sal, más limón, menos pimienta, entre otros).