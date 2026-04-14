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    La tecnología como herramienta para las niñas del futuro   

    En el capítulo de hoy, conversamos con Monserrat Flores, gerente de marketing de winpy.cl, plataforma que busca entregar herramientas tecnológicas a niñas para que puedan cumplir sus proyectos sin tener impedimentos para poder trabajar. Es por eso que, la empresa entrega todo el equipo para armar computadores para que la nueva generación de niñas en la ciencia puedan realizar sus proyectos.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales
    Más sobre:RADAR LTCienciaTecnologíaNiñasMujeres en la ciencia

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