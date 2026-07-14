Sernac emite alerta de seguridad para cerca de 600 autos Peugeot y Opel por problema en sistema de suspensión

Los modelos 3008 y 5008 de Peugeot y Grandland de Opel con alerta de seguridad.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió este lunes una alerta de seguridad para tres modelos de vehículos de las marcas Opel y Peugeot, comercializados entre octubre de 2024 y julio de 2026, debido a una falla en el sistema de suspensión delantera que podría comprometer la estabilidad del automóvil durante la conducción.

La alerta fue informada por Stellantis Chile S.A. y afecta a los modelos Grandland de Opel y 3008 y 5008 de Peugeot. En total, 593 vehículos se encuentran en manos de consumidores en el país, mientras que otros 31 permanecen disponibles para la venta.

Según los antecedentes entregados por la empresa, los vehículos “pueden presentar rotura de los pernos que sujetan los soportes de las rótulas a los brazos de suspensión delanteros inferiores derecho e izquierdo”.

La marca explicó que la pérdida de uno de estos pernos puede comprometer el funcionamiento de la suspensión, afectando la estabilidad y el control del vehículo durante la conducción, “aumentando la probabilidad de accidentes con daños materiales, físicos o inclusive fatales para los ocupantes del vehículo y/o terceros”.

En ese sentido, la compañía advirtió que la falla implica un riesgo de lesiones, accidentes e, incluso, “en casos extremos, la muerte”.

Pese a ello, hasta la fecha no se han reportado accidentes asociados a este desperfecto.

Ante esta situación, el Sernac llamó a los propietarios de estos modelos a verificar si su vehículo se encuentra afectado revisando el listado de números de chasis (VIN) publicado por la empresa. En caso de aparecer en el registro, deberán contactar a Opel o Peugeot, a través de sus canales oficiales, para coordinar la inspección.

De ser necesario, los concesionarios reemplazarán los soportes de rótula izquierdo y derecho sin costo para los consumidores.