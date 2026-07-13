Puede causar muerte súbita cardiaca: ISP alerta por producto conocido como “Royal Honey” o “miel afrodisiaca”

El Instituto de Salud Pública (ISP) junto a la Seremi de Salud Metropolitana han levantado una alerta esta jornada por un producto comercializado bajo el nombre de “Royal Honey” o “miel afrodisiaca”. Esto, tras detectar que contenía compuestos farmacológicos sin el registro sanitario correspondiente.

El hallazgo se realizó en un operativo entre ambas autoridades sanitarias en un local de categoría sex shop, donde está prohibido vender medicamentos.

Según detallaron desde el ISP, “Royal Honey” corresponde a una línea de productos comercializados como suplemento nutricional o alimento funcional a base de miel, habitualmente presentado en sachets individuales o envases plásticos, y se promueve como un potenciador natural de la energía y el desempeño sexual masculino.

Tras la fiscalización, el ISP analizó 17 productos decomisados de “Royal Honey” y sus variantes (“Royal Honey VIP”, “Royal Honey Plus”, “Vital Honey”, entre otras), detectándose a través de varias técnicas de laboratorio los siguientes principios activos: Sildenafilo, Tadafilo, incluyendo uno con Paracetamol.

“Tanto el Sildenafilo, como el Taladafilo son productos farmacéuticos cuya propiedad terapéutica es relajar los vasos sanguíneos para tratar la disfunción eréctil y también la hipertensión arterial pulmonar”, detalló Sergio Muñoz, jefe del subdepartamento de Autorizaciones e Inspecciones del ISP.

“Por lo tanto, consumir este tipo de productos sin registro sanitario presenta un riesgo para la salud pública, sobre todo si una persona padece de una enfermedad crónica”, indicó.

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Desde la Seremi de Salud RM, por su parte, anunciaron el inicio de un sumario sanitario debido a la detección de diversas deficiencias sanitarias detectadas, entre ellas la venta de alimentos para deportistas y suplementos alimenticios sin poseer autorización sanitaria, envases indicando propiedades terapéuticas, lo que se encuentra prohibido por el Código Sanitario de los Alimentos, y expendio de productos como suplementos alimenticios pese a que contaban con ingredientes sujetos al control del ISP.

Desde el ISP recordaron que los suplementos “no pueden sugerir ni indicar efectos terapéuticos, curativos ni posologías”, pues están hechos para complementar la dieta, no para prevenir, tratar ni curar enfermedades.

Según detallaron, Chile no es el único país que ha detectado estas irregularidades en estos productos. La última agencia que informó este tipo de infracción fue España a través de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios). A esta agencia se suma la FDA de Estados Unidos, INVIMA de Colombia, y las agencias de Singapur y Costa Rica, quienes también detectaron Sildenafilo y Tadalafilo en estos productos.

Riesgos a la salud por consumir “Royal Honey”

Según advierten desde el ISP, estos productos, al carecer de registro sanitario y no ser comercializado a través canales autorizados se deteriora la dispensación de medicamentos por temas de almacenamiento.

Asimismo, su uso inadvertido puede producir reacciones adversas graves, incluidas interacciones farmacológicas potencialmente letales, sobre todo en personas hipertensas, con problemas cardiacos, insuficiencia pulmonar, entre otros.

Los que pueden presentar las siguientes reacciones adversas: como las cardiovasculares, ya que su consumo se ha asociado a infarto agudo de miocardio, angina inestable, arritmia ventricular, palpitaciones, taquicardias, accidente cerebrovascular e incluso muerte súbita cardiaca.