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    Nacional

    Delfino y exención de contribuciones: “Es de responsabilidad fiscal que quienes pueden pagar contribuyan a los municipios”

    La alcaldesa de Quinta Normal defiende la focalización en la exención del impuesto territorial a los adultos mayores y pide a los senadores de Chile Vamos apoyar la medida en la discusión en particular que se da en el Senado.

    Por 
    Luciano Jiménez
    Karina Delfino (PS), alcaldesa de Quinta Normal. Foto: Pedro Rodríguez / La Tercera. PEDRO RODRIGUEZ

    La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), fue una de las principales interlocutoras en la negociación que alcaldes tuvieron con el gobierno por el impacto que tendrá a los municipios la exención de contribuciones a los adultos mayores, incluida en la megarreforma.

    Ahora la discusión se trasladó al Congreso Nacional donde este miércoles continuará en el Senado su discusión en particular, luego de que fueran interpuestas las indicaciones. Ahí los alcaldes progresistas como Delfino -y los jefes comunales de Maipú, Tomás Vodanovic, y Renca, Claudio Castro- han promovido la focalización en la exención: Es decir que no aplique para los adultos mayores de altos ingresos. Ahí los senadores opositores ingresaron indicaciones focalizando por nivel de ingreso del adulto mayor, o el avalúo fiscal de la propiedad fiscal. Sin embargo, fue rechazada en la Comisión de Hacienda del Senado el viernes pasado y quedó la propuesta original del gobierno para verse en la sala.

    Sin embargo, en eso Delfino se ha distanciado de los alcaldes de derecha que han dicho que por un tema de principios no corresponde pagar por un inmueble por el que ya se ha pagado toda la vida.

    Ahora la negociación depende del Congreso. ¿Cuál es su balance de lo que fueron las conversaciones?

    Lamento mucho la actitud del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Porque el gobierno debió haber acogido nuestra mirada en las conversaciones que sostuvimos. Nuestra miradacomo Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) es transversal con una diversidad política importante. Por lo mismo yo lamento que el ministro no haya acogido la propuesta sobre la focalización. Espero que los senadores y senadoras puedan acoger nuestra mirada y también poder poner el foco en lo importante, que es finalmente cómo se alivia el bolsillo a la clase media y no que se beneficien las personas que tienen recursos.

    Karina Delfino (PS), alcaldesa de Quinta Normal. Foto: Pedro Rodríguez / La Tercera. PEDRO RODRIGUEZ

    ¿Qué margen tienen para influir en la discusión en particular? Ustedes ya se han juntado con senadores.

    En general ha habido una buena acogida. Ahora, efectivamente, eso se tiene que demostrar en la votación. Porque ha habido una buena acogida para conversar, para dialogar. Sin embargo, lamentablemente en la Comisión de Hacienda perdió 3-2 nuestra propuesta, que era la indicación impulsada por la ACHM. Yo espero que esto se revierta. Más allá de las buenas voluntades y el diálogo que ha existido, espero que los senadores y senadoras, particularmente, los de Chile Vamos, voten por el municipalismo.

    Los alcaldes están divididos, y los jefes comunales de derecha dicen que ustedes al promover la focalización están llevando la discusión a lo valórico y a lo ideológico.

    La verdad es que me quiero quedar con el encuentro nacional de alcaldes y alcaldesas que se desarrolló en la región de Coquimbo en junio. Habían alcaldes y alcaldesas de una amplia diversidad política. De hecho, el presidente de la ACHM, Gustavo Alessandri, pertenecía hasta hace poco a Renovación Nacional. Es una persona de la derecha. Y el directorio está compuesto por personas de derecha y centro derecha y por nosotros también. Esta propuesta ha sido defendida por el presidente y por integrantes del directorio que son de derecha. Por lo mismo, lamento las voces que han salido por al lado. Pero creo que más bien responden a a voces en particular, que no representan a la generalidad de los alcaldes y alcaldesas. Sino que más bien están alineados con el gobierno.

    Karina Delfino (PS), alcaldesa de Quinta Normal. Foto: Pedro Rodríguez / La Tercera. PEDRO RODRIGUEZ

    Los alcaldes oficialistas cuestionan que un persona mayor, independiente de sus ingresos, deba seguir pagando por un inmueble por el que ya pagó toda su vida.

    Considero que personas como el propio ministro Quiroz, que el próximo año cumple 65 años, o el ministro del Interior, Claudio Alvarado, que tiene más de 65 años y una alta remuneración, un alto patrimonio, y no solamente ministros, sino también empresarios, alcaldes y parlamentarios que tienen más de 65 años, pueden contribuir a los ingresos municipales. Porque sino, esos ingresos se compensan a través de principalmente impuestos generales. Es decir el IVA. Y por lo mismo hoy día quienes tienen recursos tienen que aportar de mayor manera. El beneficio de exención de contribuciones tiene que ser acotado a las personas. Es una mirada de responsabilidad fiscal que quienes pueden pagar puedan contribuir a los municipios de Chile, porque estamos en una situación fiscal compleja.

    El gobierno plantea compensar el impacto a los municipios a través de mayor fiscalización al cobro de patentes comerciales y a los derechos de aseo.

    Además de la rebaja que se va a generar a nivel de recaudación municipal, que es del orden de los 200 millones de dólares, el gobierno, ha señalado que solo va a compensar 130 millones de dólares. Los siguientes 70 millones de dólares, están hoy día en una situación de incertezas, porque lo que está señalando el gobierno es que se mejore la recaudación, pero no que se va a compensar esos recursos que se van a a dejar de recaudar. Es importante que el gobierno dé certezas respecto de la recaudación de recursos municipales. Lo que plantea el gobierno es eximir del pago de contribuciones a personas que pueden pagar esas contribuciones, como ministros, subsecretarios, alcaldes, parlamentarios, empresarios, y cobrarle los derechos de aseo a personas que les cuesta llegar a fin de mes, como los vecinos y vecinas de comunas como Quinta Normal, Maipú, Conchalí, San Ramón. El foco se está poniendo de manera errada.

    También se propone una prima a la invariabilidad tributaria para recaudar un monto que será destinado a los municipios en un nuevo fondo. Pero se critica que ello es a largo plazo e incierto.

    Se plantea en incertidumbre a largo plazo. Tampoco tenemos certeza respecto a las comunas que lo van a recibir, porque van a ser ciertos tipos de comunas, nos dijo el ministro Quiroz. Que cumplan características como, por ejemplo, ser capitales regionales, turísticas. No da una certeza a todas las comunas.

    Más sobre:Karina DelfinoContribucionesMunicipalidades

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