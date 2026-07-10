SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Pelea de alcaldes por exención de contribuciones se traduce en indicaciones: senadores ingresan normas de focalización

    La disputa que han dado los jefes comunales por ponerle un límite a la exención del pago territorial tuvo sus efectos con indicaciones a la megarreforma que van en esa vía. Por su parte, el gobierno ahora propone castigar con inhabilitación por diez años del beneficio a quienes mientan sobre su propiedad principal.

    Por 
    Luciano Jiménez
    Reunión de alcaldes con el gobierno.

    La disputa de los alcaldes contra el gobierno por el proyecto de megarreforma que incluye una normativa que eximirá del pago de contribuciones a adultos mayores aún no ha terminado. La iniciativa se encuentra en su segundo trámite constitucional en la discusión en particular en el Senado, y este viernes es el plazo cúlmine para el ingreso de indicaciones.

    La pugna que se ha dado por los jefes comunales exige una compensación económica por el impacto que significa tener menores ingresos municipales. Pero hay otra disputa de alcaldes progresistas que piden una focalización. Es decir, que la exención no beneficie a los adultos mayores de ingresos altos. Por eso, el ingreso de indicaciones era altamente esperado por las autoridades municipales, quienes vieron en el Parlamento la oportunidad de influir en el debate legislativo.

    En tal sentido, tanto las indicaciones del Ejecutivo como la de senadores ya ingresaron, lo que seguramente dará pie a que la discusión continúe. Por un lado, desde el Ministerio de Hacienda ingresaron medidas que crean restricciones y castigos para quienes no cumplan con lo requerido para la eximición, mientras que senadores de oposición -tras las conversaciones con los alcaldes- introdujeron normativas para focalizar el beneficio.

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Foto: Dedvi Missene / La Tercera. Dedvi Missene

    Multa e inhabilitación

    El proyecto fija que la exención de contribuciones se aplicará al inmueble que el contribuyente califique como “vivienda principal”. Ahí Hacienda tenía una disputa con el Servicio Electoral (Servel), pues en un principio la vivienda principal estaba fijada como el domicilio electoral, pero esta entidad advirtió riesgos de hacerlo de esa manera. Por lo mismo, el Ejecutivo incorporó que una declaración jurada del contribuyente será la que establecerá la vivienda principal, lo que también eximirá a las bodegas y estacionamientos asociadas a esta propiedad.

    La eximición aplicará a un solo inmueble, y en caso de que un adulto mayor tenga más de una propiedad queda en libertad para indicarle al Servicio de Impuestos Internos (SII) cuál constituye como su vivienda principal.

    La reunión de los alcaldes con el gobierno.

    Hacienda además le hizo un gesto a los alcaldes que exigían una mayor compensación. En su indicación establece que para acceder a la exención, los contribuyentes deben estar al día tanto en el pago de sus derechos de aseo como en las contribuciones adeudadas antes de la entrada en vigencia de la ley. Ello resuelve el problema planteado por el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, quien en entrevista con La Tercera alertó que tras el anuncio de la exención la gente dejó de pagar el impuesto territorial.

    El gobierno también incorporó restricciones. Por ejemplo, se indicó que los morosos por derechos de aseo perderán el beneficio. Además, el SII estará facultado para requerir información a otras entidades como el Servel, el Registro Civil, la PDI, o la Tesorería para verificar si el inmueble corresponde a la vivienda principal.

    El castigo más duro establece que “la obtención improcedente de la exención establecida en este literal mediante la presentación de declaraciones maliciosamente falsas o la simulación de residencia será sancionada con multa del 300% del impuesto eludido y con inhabilitación del contribuyente para gozar del beneficio de vivienda principal en cualquier inmueble del territorio nacional por un periodo de diez años".

    Otra restricción apunta a evitar que adultos mayores se transfieran entre sí propiedades para obtener beneficios. No quedarán sujetas a la exención las propiedades que hayan sido traspasadas en los últimos tres años a “personas relacionadas con el contribuyente” como cónyuges, ascendientes, descendientes, o participantes de sociedades en conjunto.

    Hacienda entregó un informe financiero complementario en el que detalló que compensará el Fondo Común Municipal, glosa de platas que los municipios con más recursos traspasan -a través del cobro de contribuciones- a los más vulnerables. El informe detalló que dicho monto quedará "fijado mediante la Ley de Presupuestos, a uno establecido en la Ley de Rentas municipales que ascenderá a 1.500.000 UTM anuales“.

    Oposición promueve focalización

    Dentro de las indicaciones ingresadas por los senadores de oposición hay varias que promueven la focalización promovida por los alcaldes progresistas, entre ellos Karina Delfino (Quinta Normal), Tomás Vodanovic (Maipú) y Claudio Castro (Renca), entre otros.

    Por ejemplo, una indicación de los senadores Karol Cariola (PC), Beatriz Sánchez (Frente Amplio), Claudia Pascual (PC) y Daniel Núñez (PC), entre otros, propone cambiar el beneficio para que a las mujeres aplique a los 60 años. Además, hacerlo progresivo “de modo que la exención o rebaja sea mayor respecto de quienes presenten menor capacidad económica”.

    Luego se plantea una focalización “evitando que el beneficio se extienda a contribuyentes de altos ingresos”. También se indicó textualmente lo que los alcaldes progresistas -a través de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM)- habían sugerido: que los adultos mayores con ingresos mayores de $ 3 millones mensuales paguen todas sus contribuciones, que los que reciben entre $ 1,5 millones y $ 3 millones mensuales paguen la mitad, y que quienes ganen inferior a $ 1,5 millones queden eximidos.

    Por su parte, el senador Matías Walker propuso un límite de 15.000 UTM para que las propiedades se beneficien de la exención. Los DC Yasna Provoste y Francisco Huenchumilla sugirieron el límite en 4.000 UTM.

    La senadora Paulina Vodanovic (PS) propuso que el Fisco compense el 100% de la menor recaudación a los municipios y Núñez (PC) puso una indicación para excluir del beneficio a ministros, miembros del Tribunal Constitucional, fiscal nacional y de tribunales de justicia superiores, entre otras autoridades.

    Los senadores Manuel José Ossandón (RN), María José Gatica (RN) y Rojo Edwards propusieron que se transparente la metodología para el cálculo de las contribuciones, entre otras indicaciones.

    Más sobre:MegarreformaContribucionesAlcaldesMunicipalismo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sistema frontal avanza hacia la zona central: Senapred activa alertas por desbordes y monitorea sectores críticos

    Gobierno de Kast, Boric y más: mundo político lamenta fallecimiento de histórico falangista Enrique Krauss

    Por haber votado a su favor en la acusación constitucional: ministro Matus tiene a Calisto en su registro de inhabilidades

    Ojos de la llave: el empujón de Moreira, nuevos despidos en Ciencias y el viaje de Kast con su jefe del Segundo Piso

    Internas FA: listas de Martínez y Yeomans alargan espera y se inscribirán este fin de semana

    Un analista chileno en medio del funeral de Jamenei en Irán

    Lo más leído

    1.
    Luego de cuatro años en Europa: Países Bajos autoriza entrega de exalcaldesa Karen Rojo para su extradición a Chile

    Luego de cuatro años en Europa: Países Bajos autoriza entrega de exalcaldesa Karen Rojo para su extradición a Chile

    2.
    Por orden judicial: Gendarmería y GOPE concretan traslado de Mauricio Hernández Norambuena a la cárcel de Rancagua

    Por orden judicial: Gendarmería y GOPE concretan traslado de Mauricio Hernández Norambuena a la cárcel de Rancagua

    3.
    Dos aviones de Sky que partieron desde Santiago hacia Brasil aterrizaron preventivamente en Mendoza

    Dos aviones de Sky que partieron desde Santiago hacia Brasil aterrizaron preventivamente en Mendoza

    4.
    Ministerio Público descarta que en denuncia de detective que acusó corrupción en la PDI exista investigación contra un fiscal

    Ministerio Público descarta que en denuncia de detective que acusó corrupción en la PDI exista investigación contra un fiscal

    5.
    Asaltantes atropellan a mujer que intentaba ayudar a niños en violento abordazo en Maipú

    Asaltantes atropellan a mujer que intentaba ayudar a niños en violento abordazo en Maipú

    6.
    Arrau por caso de detective que acusó corrupción en la PDI y Fiscalía: “Son actos que no hay que dejarlos pasar”

    Arrau por caso de detective que acusó corrupción en la PDI y Fiscalía: “Son actos que no hay que dejarlos pasar”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Servicios

    Rating del jueves 9 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 9 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Este viernes se celebra el Día de la Pizza: revisa las promociones para disfrutar hoy

    Este viernes se celebra el Día de la Pizza: revisa las promociones para disfrutar hoy

    Dónde y a qué hora ver a España vs. Bélgica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a España vs. Bélgica en TV y streaming

    Sistema frontal avanza hacia la zona central: Senapred activa alertas por desbordes y monitorea sectores críticos
    Chile

    Sistema frontal avanza hacia la zona central: Senapred activa alertas por desbordes y monitorea sectores críticos

    Gobierno de Kast, Boric y más: mundo político lamenta fallecimiento de histórico falangista Enrique Krauss

    Por haber votado a su favor en la acusación constitucional: ministro Matus tiene a Calisto en su registro de inhabilidades

    Bajas valorizaciones y pocas oportunidades de crecimiento: las razones detrás de los programas de recompra de acciones
    Negocios

    Bajas valorizaciones y pocas oportunidades de crecimiento: las razones detrás de los programas de recompra de acciones

    Mantienen multa ambiental de $1.000 millones contra Embotelladora EMSA, la matriz de las bebidas Piri

    SK hynix debuta en Wall Street con la mayor salida a bolsa de una firma extranjera en la historia de EE.UU.

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS
    Tendencias

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Tormentas eléctricas y lluvia: revisa las regiones de la zona central afectadas

    Jannik Sinner termina con el sueño de Novak Djokovic: se instala en la final de Wimbledon y enfrentará a Zverev
    El Deportivo

    Jannik Sinner termina con el sueño de Novak Djokovic: se instala en la final de Wimbledon y enfrentará a Zverev

    Un ‘chileno’ amenaza a Messi en el Mundial: la historia del suizo Ricardo Rodríguez... y por qué no jugó por la Roja

    A cuatro días de la eliminación del Mundial: el nuevo DT de Portugal le da una potente advertencia a Cristiano Ronaldo

    TCL lanza en Chile el A400 Pro: el televisor tipo cuadro que integra tecnología QD-Mini LED
    Tecnología

    TCL lanza en Chile el A400 Pro: el televisor tipo cuadro que integra tecnología QD-Mini LED

    Me robaron el celular: guía paso a paso para bloquearlo y proteger tu privacidad

    Epilogue SN Operator: el accesorio de PC y Mac que todo fan de Super Nintendo no sabía que necesitaba

    Moses Pendleton, director de Momix: “Tanto Neruda como esta compañía buscan lo extraordinario oculto en lo común”
    Cultura y entretención

    Moses Pendleton, director de Momix: “Tanto Neruda como esta compañía buscan lo extraordinario oculto en lo común”

    El Festival de Viña publica las bases para las competencias internacional y folclórica de 2027

    Javiera Electra a fondo: “Quiero más éxito, siento que es muy poco todavía”

    Un analista chileno en medio del funeral de Jamenei en Irán
    Mundo

    Un analista chileno en medio del funeral de Jamenei en Irán

    Edmundo González pide transparencia en la entrega de ayuda a los afectados por los terremotos en Venezuela

    Un pueblo italiano impondrá multas de hasta 200 euros a los turistas que lleven el torso desnudo o en traje de baño

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo
    Paula

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo

    Gestación subrogada en Chile: en qué está el debate hoy

    Hablemos de amor: con él volví a sentirme poderosa