Comisión de Hacienda del Senado aprobó solo con votos del oficialismo la invariabilidad tributaria

Santiago, 10 de Julio del 2026. La Comisión de Hacienda del Senado continúa la tramitación del proyecto de ley para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social, en la imagen: Rojo Edwards junto a Jorge Quiroz Ministro de hacienda. Luis Quinteros/Aton Chile

Pese al conflicto que se generó con los senadores del PPD, la Comisión de Hacienda del Senado aprobó la indicación del Ministerio de Hacienda de invariabilidad tributaria que acordó precisamente con esa bancada de senadores.

La aprobación fue solo con los votos del oficialismo. Esto, porque Paulina Vodanovic (PS) y Diego Ibáñez (Frente Amplio), que reemplazó a Daniela Cicardini lo rechazaron. No hay senadores PPD en esa instancia.

Originalmente, el proyecto daba un beneficio de 25 años de invariabilidad para aquellas inversiones que superen los US$ 50 millones. Ahora, tras el acuerdo con el PPD, la propuesta considera los años de invariabilidad según tramos de montos.

Un primer tramo, para montos de US$50 millones a US$100 millones, la invariabilidad será de 10 años.

En tanto, será de 15 años para aquellas inversiones iguales o superiores a US$ 100 millones e inferiores a US$ 350 millones. El último tramo de invariabilidad es de 20 años, para aquellas inversiones iguales o superiores a US$ 350 millones.

Además, se estableció un pago extra al impuesto de primera categoría de 1,5%.

Desde Hacienda precisaron que la invariabilidad tributaria comenzará a regir desde que el proyecto genere ingresos brutos.

8 JULIO 2026 JORGE QUIROZ, PAULINA NUÑEZ Y PARLAMENTARIOS PPD, DURANTE PUNTO DE PRENSA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

El conflicto con el PPD se produjo el viernes luego que el Ejecutivo ingresara una indicación para bajar la tasa de impuestos a las empresas del 27% al 22% en lugar del 23% que contenía el texto inicial. Esa modificación molestó al PPD, quienes anunciaron que ya no existía acuerdo.

Debido a esa reacción, el gobierno decidió mantener la rebaja al 23% y de esa manera mantener el acuerdo con el PPD. Por el momento, eso no ha sido ratificado por los senadores, quienes se mantienen distantes de votar a favor de este artículo cuando la iniciativa llegue al Senado.

Los senadores Pedro Araya, Ricardo Celis y Loreto Carvajal por el momento han mantenido el mensaje del quiebre en el acuerdo, aunque han surgido nuevas propuestas como el reducir el impuesto específico a las bencinas para volver a sentarse a conversar.

También han llegado a subir la apuesta y ahora llaman a establecer una rebaja al impuesto específico a los combustibles.

8 JULIO 2026 MINISTRO DE HACIENDA, JORGE QUIROZ. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Ante este escenario, previo a la votación, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó que “siempre espero que haya acuerdos y que se sume la mayor cantidad de personas a esta iniciativa que le abre de regreso las puertas del progreso al país”, enfatizó el secretario de Estado esta mañana.

Consultado respecto a si todavía hacía un llamado los legisladores del PPD que se bajaron del acuerdo, Quiroz señaló que “siempre estamos conversando no solo con ellos, sino con todos los parlamentarios de la oposición”.

Asimismo, añadió que “este es un plan que se ha conversado con la oposición, con quienes quieran sumarse, pero el norte está muy claro, el norte es regular la competitividad tributaria de Chile para que a Chile vuelvan las inversiones, que hoy día son escasas, para que vuelva el empleo, para que vuelvan las regulaciones”, explicó.

También se aprobó el cobro de las deudas de los derechos de aseo con votos del oficialismo. Este artículo generó las críticas de la oposición, ya que los senadores y senadoras plantearon que esto iba a afectar principalmente a los sectores de menores recursos. Por lo mismo, la senadora PC, Karol Cariola, solicitó un oficio al Ministerio de Hacienda para que pueda entregar antecedentes sobre quienes serán las personas más afectadas con esta norma.

Ahora bien, la compensación a municipios por la rebaja en los ingresos de contribuciones quedó fijado en 1.500.000 UTM anuales que se establecerá en la Ley de Rentas municipales.