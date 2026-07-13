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    Chile Aprende y Avanza: Mineduc lanza programa para fortalecer lectura y matemáticas ante rezagos de aprendizaje en escolares

    Según dio a conocer la ministra Arzola, la iniciativa busca fortalecer los aprendizajes basales, y también en el desarrollo de una cultura educativa que sea propicia para esos aprendizajes.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    Actualmente, tres de cada cinco niños en 2° básico no alcanzan el nivel de comprensión lectora esperado. Y según han dado a conocer desde el Ministerio de Educación, el problema no es de lenguaje sino de decodificación, ya que el 91% de quienes tienen rezago lector comprenden cuando se les lee en voz alta.

    Asimismo, solo el 27,6% de estudiantes de 4° básico alcanza nivel adecuado en matemática, es decir, uno de cada tres niños termina 4° básico sin dominar los contenidos matemáticos mínimos esperados para su edad.

    Para enfrentar esta importante brecha, la ministra de Educación, María Paz Arzola, junto al subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, anunciaron esta jornada el Programa Chile Aprende y Avanza, iniciativa que busca fortalecer los aprendizajes en lectura y matemáticas desde los primeros años.

    Según explicó la titular de Educación, el plan tiene dos pilares con los cuales buscan “fortalecer, convertir al Ministerio en un facilitador, en un apoyo hacia las escuelas, en todo lo que tiene que ver con los aprendizajes basales, y también en el desarrollo de una cultura educativa justamente que sea propicia para esos aprendizajes".

    En esta línea, la autoridad destacó el funcionamiento del Liceo Bicentenario Monseñor Enrique Alvear de Pudahuel, establecimiento desde donde anunciaron la iniciativa, ya que “justamente es un ejemplo de cómo las buenas prácticas pueden generar buenos resultados”.

    “Nosotros queremos tomar eso, apoyar a las escuelas, a los liceos, poner a disposición de ellos evaluaciones, formación docente en estrategias basadas en evidencia y también recursos pedagógicos y orientaciones que les permitan apropiarse sobre la base de su proyecto educativo”, señaló.

    Así, con el Programa Chile Aprende y Avanza, explicó, la idea es poner a disposición de los docentes de las escuelas recursos pedagógicos y alinear al Ministerio de Educación junto a los establecimientos educativos en el logro de los aprendizajes.

    “Hoy día, por ejemplo, vamos a poner a disposición de las escuelas la evaluación de lectoescritura, de fluidez, de precursores de la lectura para 2° básico, que es una evaluación clave, que les va a permitir a los profesores poder tener un diagnóstico, de manera de poder identificar los rezagos de los estudiantes a tiempo, de forma oportuna”, señaló.

    Esta, destacó, es una programa con el que buscan dar continuidad a lo que también se trabajó en el gobierno pasado, “avanzando progresivamente e incorporando nuevas herramientas”.

    “Esto es una política en que nosotros buscamos dar continuidad a aquello que ha ido funcionando bien y lo que hoy día nosotros queremos es poder poner foco y transmitir con mucha claridad hacia dónde queremos llegar y cuáles son también las herramientas necesarias para poder llegar hacia allá”, señaló.

    Más sobre:NacionalMineducMinisterio de EducaciónMaría Paz Arzola

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