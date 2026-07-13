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    Política

    Comités del Senado se reunirán este martes para definir si votan la megarreforma esa jornada o el miércoles

    El plazo original para su votación es el miércoles 15 de julio, posterior a la cuenta pública de la Cámara Alta.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    La presidenta del Senado, Paulina Núñez, y su vicepresidente, Iván Moreira.

    La tarde de este lunes se despachó a la sala desde la Comisión de Hacienda el proyecto de Reconstrucción Nacional del Ejecutivo.

    En ese sentido, se espera que mañana a las 12 de la tarde se reúnan los comités del Senado para definir si realizar la votación del proyecto el mismo martes o el miércoles.

    Y es que originalmente se había establecido que la votación se realizara el miércoles 15 de julio, posterior a la realización de la cuenta pública del Senado.

    Sin embargo, ya desde la semana pasada se había adelantado por la mesa del Senado que eventualmente se podía adelantar aquella fecha si los tiempos de discusión al interior de Hacienda se adelantaban.

    Finalmente esa situación se cumplió luego que la comisión despachara el proyecto pasadas las 16:00 horas de este lunes.

    En ese sentido, el vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI), explicó que “hay un acuerdo de todos los comités de los distintos partidos políticos de que esto se vote el próximo miércoles hasta total despacho. Sin embargo, existe en algunos senadores la intención que se podría votar, adelantar para el martes”.

    “No podemos hablar definitivamente sobre eso, porque para eso tendría que haber unanimidad de los comités para que se votara el día martes. Y para eso vamos a tener una reunión de comité el día de mañana al mediodía donde se va a definir si cambiamos el día de la discusión y votación de esta reforma, o bien se hace en el plazo establecido que es del día miércoles".

    Más sobre:MegarreformaSenadoMesa del SenadoComitésIván Moreira

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