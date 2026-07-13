Comités del Senado se reunirán este martes para definir si votan la megarreforma esa jornada o el miércoles

La tarde de este lunes se despachó a la sala desde la Comisión de Hacienda el proyecto de Reconstrucción Nacional del Ejecutivo.

En ese sentido, se espera que mañana a las 12 de la tarde se reúnan los comités del Senado para definir si realizar la votación del proyecto el mismo martes o el miércoles .

Y es que originalmente se había establecido que la votación se realizara el miércoles 15 de julio, posterior a la realización de la cuenta pública del Senado.

Sin embargo, ya desde la semana pasada se había adelantado por la mesa del Senado que eventualmente se podía adelantar aquella fecha si los tiempos de discusión al interior de Hacienda se adelantaban.

Finalmente esa situación se cumplió luego que la comisión despachara el proyecto pasadas las 16:00 horas de este lunes.

En ese sentido, el vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI), explicó que “hay un acuerdo de todos los comités de los distintos partidos políticos de que esto se vote el próximo miércoles hasta total despacho. Sin embargo, existe en algunos senadores la intención que se podría votar, adelantar para el martes”.