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    Nacional

    SML entrega a sus familias los cuerpos de las seis víctimas fatales del atropello múltiple en feria de Viña del Mar

    La diligencia se concretó tras finalizar las autopsias y peritajes de identificación, mientras la investigación continúa a la espera de informes clave para la formalización del conductor, cuya detención fue ampliada hasta este miércoles.

    Por 
    Roberto Martínez
    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El Servicio Médico Legal (SML) de Valparaíso informó este lunes que entregó a sus familiares los cuerpos de las seis personas que fallecieron tras el atropello múltiple registrado la mañana del domingo en la feria Caupolicán, en el sector de Gómez Carreño, en Viña del Mar.

    A través de una declaración pública, el organismo precisó que “la entrega fue posible una vez concluidos los peritajes de identificación y las autopsias médico-legales correspondientes, conforme a los protocolos establecidos”.

    Finalmente, el servicio expresó sus condolencias a los cercanos de las víctimas.

    “Como institución expresamos nuestras más sinceras condolencias a las familias, seres queridos y cercanos de las víctimas de este lamentable hecho”, señaló.

    La tragedia ocurrió cerca de las 08.38 horas del domingo, cuando, por causas que son investigadas, un vehículo SUV que circulaba a alta velocidad por Avenida Alessandri se subió a la acera e impactó a un grupo de personas que se encontraba en la tradicional feria, dejando seis fallecidos y siete lesionados de diversa consideración.

    Entre las víctimas se encuentran los comerciantes Sonia Oyarzún Rojas (66) y O’Higgins Rubén Olmedo Uribe (58); el jugador del Club Deportivo Villa Madrid John Millacura, quien murió junto a sus hijas Belén Millacura y Nicole Millacura Villegas, de 29 años; y Javier Sepúlveda Herrera, trabajador de la construcción conocido como “El Maestro” o “El Peyuca”, padre de dos hijos.

    La investigación continúa bajo la dirección del Ministerio Público. La fiscal Carolina Monsalve explicó que la formalización del conductor, Jonathan David Richards Gaete, funcionario de la Armada, fue postergada debido a que aún faltan diligencias fundamentales.

    Entre ellas, restan protocolos de autopsia y el informe definitivo de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, antecedentes que permitirán determinar con precisión la figura penal que se le imputará.

    El imputado permanece detenido en el Cuartel de Infantería de Marina de Concón, luego de que el Juzgado de Garantía de Viña del Mar acogiera la solicitud de ampliar su detención hasta este miércoles.

    La defensa del imputado manifestó conformidad con la medida, señalando que permitirá esclarecer lo ocurrido y reiteró que Richards está dispuesto a colaborar con la investigación.

    Según los antecedentes reunidos hasta ahora, el conductor mantenía la documentación del vehículo vencida y no contaba con Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP). Además, las pruebas preliminares de alcohol y drogas arrojaron resultados negativos, mientras permanece pendiente el resultado de la alcoholemia practicada tras el accidente.

    Más sobre:AtropelloViña del MarHomicidioSMLJonathan David Richards GaeteArmadaFeria CaupolicánNacional

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