Presidente del gremio agrícola: “Necesitamos el complemento de la mano de obra extranjera”

El gobierno comenzó a trabajar en una visa laboral de temporada para agilizar el ingreso y la permanencia de trabajadores migrantes que venga a ejercer labores en la agricultura.

Las modificaciones que está trabajando el Servicio Nacional de Migraciones apuntan a simplificar los requisitos y modernizar los procesos de postulación. En ese sentido, una de las modificaciones es que se ampliará de seis a diez meses el período de permanencia anual permitido para los trabajadores de temporada. Se mantendrá, eso sí, la opción de otorgar permisos por hasta cinco años (renovables por dos más), tal como lo estipula la ley actual.

“Nosotros queremos una migración regular, ordenada, segura; a Chile se viene a trabajar con visa de trabajo. Pero a principios de año vimos que esto se interrumpió”, afirmó el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker al programa de streaming, Desde la Redacción.

Antonio Walker 1

Para el dirigente gremial si bien es “contra intuitivo que se necesiten trabajadores, porque por un lado decimos que tenemos un desempleo de 9,4%, pero por otro lado queremos una visa de trabajo por temporada y por faena determinada”, expresó. En ese sentido, añadió que hay escases de trabajadores para el agro porque “hubo una migración del campo a la ciudad, dado que las brechas entre el mundo rural y el mundo urbano son muy grandes. En el mundo rural hay tres veces más pobreza multidimensional que en el mundo urbano, porque en Chile ingresaron a la educación superior más de 1.200.000 personas, entonces los hijos de los trabajadores agrícolas migraron a estudiar a las grandes ciudades y se quedaron en las grandes ciudades y nos fuimos quedamos con poca disponibilidad de mano de obra en los campos, en los sectores rurales”.

El segundo factor que lo explica es que este es “un trabajo al aire libre. En invierno se trabaja con muy bajas temperaturas, en el verano se trabaja con muy altas temperaturas, hay mucha gente que no puede trabajar al aire libre, hay mucha gente que no puede hacer un esfuerzo físico mayor por su edad”.

Para Walker “si no tuviéramos la colaboración de la fuerza laboral extranjera, Chile no podría exportar 13.500 millones de dólares. Chile no podría exportar más de 5 millones de toneladas de fruta fresca. Necesitamos el complemento de la mano de obra extranjera”.