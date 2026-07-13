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    Tribunal confirma fallo a favor de eléctrica Alto Maipo en arbitraje contra la principal mina del grupo Luksic

    La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de queja que interpuso Minera Los Pelambres contra una sentencia arbitral que benefició a la eléctrica Alto Maipo. La minera de los Luksic buscaba terminar un contrato de compra de energía hasta 2040. Alto Maipo consiguió declarar vigente el acuerdo.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas

    El viernes, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió rechazar el recurso de queja que presentó Minera Los Pelambres (MLP) contra los árbitros que dictaron un fallo que favoreció a la eléctrica Alto Maipo en un millonario conflicto que enfrenta a ambas empresas.

    Los Pelambres y Alto Maipo se enfrentaron un tribunal arbitral compuesto por los árbitros mixtos Enrique Barros Bourie, Manuel José Vial Vial y Víctor Vial del Río y creado al alero del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (CAM). El 4 de noviembre de 2025, el tribunal arbitral dio la razón a Alto Maipo, con el voto de mayoría de los árbitros Enrique Barros y Manuel José Vial. Los Pelambres presentó el recurso de queja contra ambos.

    “Examinados el recurso de queja, el informe evacuado por los árbitros recurridos y la sentencia arbitral impugnada, esta Corte de Apelaciones no advierte la existencia de las faltas o abusos graves que se denuncian”, consignó el fallo del tribunal de alzada capitalino.

    El laudo explicó que el fallo de los árbitros Barros Bourié y Vial Vial aborda cada una de las cuestiones sometidas a su decisión, examinando el régimen contractual aplicable al denominado “evento de Insolvencia”, y la oportunidad de la subsanación prevista por las partes y, finalmente, las consecuencias indemnizatorias.

    “La sentencia arbitral contiene un completo examen de la prueba documental, testimonial y pericial incorporada al proceso, explicitando las razones por las cuales atribuye mayor fuerza de convicción a determinados antecedentes y desestima otros, exteriorizando así un proceso racional de valoración que permite conocer el iter lógico seguido por los sentenciadores para arribar a sus conclusiones”, concluyó.

    El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago consignó que las afirmaciones de la parte reclamante “no permiten afirmar la existencia de un comportamiento disciplinariamente reprochable”.

    Minera Los Pelambres intentó cuestionar la sentencia apoyándose en el voto voto disidente del juez árbitro Víctor Vial del Río, quien discrepó de los otros dos sentenciadores de mayoría.

    “La existencia de un voto de minoría, cualquiera sea la solidez de sus fundamentos, únicamente pone de manifiesto que la cuestión debatida admitía más de una interpretación jurídicamente posible, mas no demuestra que el criterio finalmente prevaleciente constituya una actuación arbitraria, abusiva o disciplinariamente reprochable”, concluyó, sin embargo, la Corte de Apelaciones de Santiago.

    El fallo contó con las firmas de los ministros Juan Cristóbal Mera, Sandra Araya y Matías De La Noi.

    Una larga disputa

    El origen de la disputa se remonta a hace más de una década, cuando AES Gener (actualmente AES Andes) diseñó el megaproyecto hidroeléctrico Alto Maipo en la comuna de San José de Maipo. En aquel entonces, Antofagasta Minerals -el brazo minero del grupo Luksic- decidió sumarse a la iniciativa como socio para garantizarse un abastecimiento eléctrico estable y económico.

    Lo que comenzó como una alianza estratégica terminó disolviéndose con el tiempo, dejando a ambas partes vinculadas únicamente bajo una relación comercial de cliente y proveedor. El verdadero punto de quiebre ocurrió cuando Alto Maipo se acogió a la ley de quiebras en Estados Unidos. Ante este escenario, el grupo Luksic intentó poner fin, de manera anticipada, a un contrato de suministro de energía que los obligaba hasta el año 2040.

    Alto Maipo SpA activó el juicio arbitral en junio de 2022, al acudir al CAM. Un mes después se constituyó el tribunal arbitral que dirimiría el conflicto.

    Asesorada por los abogado Pedro Pablo Gutiérrez y Juan Francisco Asenjo, Alto Maipo presentó una demanda contra Minera Los Pelambres el 1 de diciembre de ese año: la eléctrica pretendía declarar válido y vigente el contrato de venta de energía con Los Pelambres hasta 2040.

    La compañía minera, filial de Antofagasta Minerals (Grupo Luksic), representada por Andrés Jana y Rodrigo Gil, presentó su propia demanda para anular el contrato, al sostener que al haber recurrido al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, Alto Maipo cayó en un evento de insolvencia que anulaba el acuerdo. También demandó una indemnización de perjuicios de US$ 236 millones.

    Alto Maipo se constituyó en 2011 para realizar un megaproyecto hidroeléctrico a 50 kilómetros al sureste de Santiago, con una capacidad instalada de 531 MW. La inversión inicial ascendía a US$ 2.050 millones.

    Dos años después, el controlador, AES Gener, que la controlaba vía Norgener, sumó un nuevo socio: Antofagasta Minerals, Amsa, la minera del grupo Luksic, interesada en asegurarse abastecimiento eléctrico para sus operaciones mineras, a buen precio. Quedó con un 40% y aportó US$ 375 millones. Para viabilizar el complejo, y convencer a los grandes financistas, era escencial era tener contratos de largo plazo: Antofagasta firmó un contrato de largo plazo ese mismo 2013. En 2014, Amsa traspasó los acuerdos a su filial Minera Los Pelambres, que opera un yacimiento en la Región de Coquimbo.

    En 2017, Los Pelambres vendió a AES su 40% en precio cimbólico de US$ 10 mil, pero siguió ligada a un contrato a 2040 que redujo el precio de abastecimiento desde US$ 95 por MWh a uno más conveniente de US$ 78.

    Las partes esperan además la resolución de un segundo fallo, de un panel arbitral presidido por Jorge Correa Sutil e integrado por Alfredo Alcaíno y Mauricio Tapia. Ahí, Los Pelambres pide lo mismo, terminar el contrato, pero por otra razón: Como la central Alto Maipo tuvo problemas y detuvo sus operaciones, la empresa debió comprar energía en el mercado para abastecer a Los Pelambres, lo que, según esta última, incumplió el contrato.

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