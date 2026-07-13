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    Contraloría detecta irregularidades en gestión de la Usach en liceos a su cargo y formulará reparos

    Dentro de las situaciones identificadas existen conflictos de interés, pagos sin respaldo, gastos ajenos al funcionamiento de los establecimientos y la existencia de una especialidad impartida sin autorización.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Usach

    La Contraloría General de la República (CGR) detectó una serie de irregularidades en la administración de los liceos que la Universidad de Santiago de Chile (Usach) gestiona por delegación del Ministerio de Educación (Mineduc), entre ellas conflictos de interés, pagos sin respaldo, gastos ajenos al funcionamiento de los establecimientos y la existencia de una especialidad impartida sin autorización.

    Los antecedentes quedaron consignados en el Informe Final de Auditoría N° 807 de 2025, que revisó la ejecución de los convenios suscritos entre la casa de estudios y el Mineduc entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024.

    El objetivo de la fiscalización era verificar la existencia de mecanismos de control y supervisión sobre la ejecución de los convenios, revisar la rendición de cuentas de los recursos transferidos y comprobar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la universidad en la administración de los establecimientos educacionales.

    La auditoría abarcó el Instituto Comercial Eliodoro Domínguez Domínguez y los liceos Experimental Artístico, Industrial de Angol, Industrial de Nueva Imperial y Bicentenario Industrial Presidente Pedro Aguirre Cerda.

    Entre las principales observaciones, la Contraloría detectó el pago de asignaciones y bonos sin acreditar su procedencia por $165.802.665, además de gastos rendidos por actividades no relacionadas con el funcionamiento de los liceos por $103.783.058. A ello se suman bienes no habidos por $5.555.932 y la existencia de un trabajador registrado simultáneamente en la dotación de dos establecimientos sin que se acreditara el cumplimiento efectivo de ambas jornadas laborales, situación que involucra $18.863.245.

    Producto de estas observaciones, el organismo fiscalizador anunció que formulará un reparo por un total de $327.700.415, conforme a la Ley N° 10.336, sin perjuicio de otras acciones que puedan derivarse de la investigación. Asimismo, instruyó que, en los casos que corresponda, la universidad inicie procedimientos disciplinarios.

    Conflictos de interés

    El informe también concluyó que la Usach carece de mecanismos formales para prevenir y gestionar conflictos de interés en la administración de los establecimientos bajo su tutela.

    En ese contexto, la Contraloría detectó la contratación de una sociedad vinculada a un funcionario de la institución, así como de personas con vínculos familiares directos, situaciones que, según el organismo, no se ajustan al principio de probidad administrativa.

    Por ello, la universidad deberá implementar herramientas de control que garanticen el cumplimiento del deber de abstención de autoridades y funcionarios, además de instruir un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas.

    Especialidad sin autorización

    La auditoría también estableció que el Instituto Comercial Eliodoro Domínguez Domínguez imparte desde 2016 la especialidad Técnico-Profesional de Administración sin contar con la autorización de la Secretaría Regional Ministerial de Educación Metropolitana, requisito exigido por la normativa vigente.

    Frente a ello, la Contraloría ordenó a la universidad informar las gestiones realizadas para regularizar la situación.

    A lo anterior se suma que diversos establecimientos administrados por la Usach presentan una disminución en el número de cursos, especialidades y matrícula respecto de lo comprometido en los convenios suscritos con el Mineduc, sin que existan antecedentes que acrediten la autorización correspondiente.

    La universidad deberá remitir la documentación que respalde las gestiones efectuadas para regularizar estos cambios ante la autoridad competente.

    Finalmente, la Contraloría indicó que la Usach deberá implementar medidas correctivas y responder a todas las observaciones formuladas, mientras el organismo continuará fiscalizando el cumplimiento de las acciones comprometidas dentro de los plazos establecidos.

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