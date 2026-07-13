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    EE.UU. lanza tercera noche consecutiva de ataques contra Irán y Trump advierte que seguirá bombardeando

    El Mando Central estadounidense intensificó su ofensiva militar para debilitar la capacidad de ataque iraní, mientras el régimen de Teherán asegura haber lanzado misiles contra objetivos de Washington y derribado un dron en el estrecho de Ormuz.

    Por 
    Luis Cerda
     
    Europa Press
    Foto: Archivo, Europa Press.

    El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) anunció este lunes una nueva oleada de bombardeos contra territorio iraní, por tercera noche consecutiva, luego de que el presidente Donald Trump anticipara que Washington golpearía “muy fuerte” a Teherán.

    “A las 00.15 horas del martes en Irán (16.45 horas del lunes en Chile), el Mando Central de Estados Unidos comenzó a lanzar, por tercera noche consecutiva, ataques contra Irán por orden del comandante en jefe. Estos ataques continuarán imponiendo un alto coste a las fuerzas iraníes y degradando su capacidad para atacar a civiles inocentes y al transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz", informó el CENTCOM en un breve comunicado.

    El anuncio se produjo poco después de que Trump afirmara, en una entrevista con el canal conservador Salem News Channel, que Estados Unidos intensificaría su ofensiva.

    “Vamos a golpearles muy fuerte esta noche y vamos a golpearles fuerte mañana y no hay una maldita cosa que puedan hacer al respecto. No tienen nada. No pueden hacer nada más que ser bocazas. Les he podido conocer y están totalmente locos”, sostuvo el mandatario estadounidense.

    Irán responde con ataques

    En paralelo, las Fuerzas Armadas iraníes aseguraron haber lanzado drones y misiles contra objetivos estratégicos estadounidenses en Kuwait y reivindicaron un ataque con misiles de crucero contra un “buque enemigo estadounidense”.

    Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní informó que sus sistemas de defensa antiaérea derribaron un dron estadounidense MQ-1 en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el transporte mundial de petróleo.

    La nueva ofensiva y la respuesta iraní profundizan la escalada militar entre ambos países, mientras aumenta la tensión en torno al estrecho de Ormuz, zona clave para el comercio energético internacional.

    Más sobre:Guerra en IránEstados UnidosCENTCOMDonald Trump

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