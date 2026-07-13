Kast cancela gira a Tarapacá para enfocarse en la respuesta del gobierno ante pronósticos de lluvias y vientos en el país

El Presidente José Antonio Kast tenía programada una gira de tres días por la zona norte del país durante esta semana. Sin embargo, debido a las lluvias y vientos pronosticados y a las eventuales complicaciones que podrían generar, el Mandatario decidió suspender el viaje.

El itinerario contemplaba actividades en la Región de Tarapacá entre el miércoles 15 y el viernes 17 de julio. Entre ellas, una visita a Colchane y su participación en la festividad de La Tirana.

Desde Presidencia explicaron que la determinación de Kast obedece principalmente a los fenómenos meteorológicos, y que ante esto, el Mandatario optó por priorizar la coordinación del gobierno del sistema frontal que afectará entre las regiones de Coquimbo y Biobío.

Así, de acuerdo al desarrollo de la emergencia, el Jefe de Estado podrá monitorear la evolución de la situación y mantenerse disponible para el despliegue en las localidades que lo necesiten.

El tema fue planteado durante el comité político de este lunes en La Moneda, al que asistió la directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián.