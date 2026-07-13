Vodanovic y Cicardini pactan tregua para intentar contener crisis en el PS y partido acuerda endurecer trato con Kast

A primera hora de este lunes la sede del Partido Socialista fue una vez más el punto de encuentro para dirigentes de la oposición. Esta vez, sin embargo, solo llegó la plana mayor de la colectividad de Salvador Allende, citados por su presidenta, Paulina Vodanovic.

El objetivo de la cita fue para intentar, de una vez por todas, dar por superado el impasse que reactivó la crisis por la que cruza la tienda, luego de enfrentamientos directos entre la timonel y la senadora Daniella Cicardini.

En el encuentro participaron Vodanovic y Cicardini, además del secretario general subrogante, Arturo Barrios, y otras figuras de la mesa directiva, como la senadora Danisa Astudillo, Olga Marchant, Jorge Millaquén, la alcaldesa Karina Delfino, Bastián Jul y Raúl Leiva, invitado al ser jefe de bancada de los diputados.

Quien abrió la discusión fue Vodanovic, quien reconoció las polémicas de la semana pasada y apuntó a superar las discusiones públicas del PS. La idea, afirmó, es que si bien no se pueden evitar diferencias de opinión y estilos, recalcó que se debe intentar canalizar las críticas y discusiones por la vía institucional.

Así, la apuesta es enfocarse en que el rival político público para el PS es el gobierno del Presidente José Antonio Kast, cuya megarreforma económica desató el caos en el socialismo al enfrentar a Vodanovic y Cicardini. Esta última incluso acusó de mentir a la presidenta del partido y al jefe de los senadores, Juan Luis Castro, por supuestamente ocultar información de sus negociaciones con La Moneda.

El objetivo de la reunión fue intentar limar asperezas, más allá de que en la mesa entienden que las diferencias entre Vodanovic y Cicardini -que iniciaron cuando la timonel PS le quitó el piso a la legisladora de Atacama en la sala del Senado- se mantendrán hasta que la senadora por el Maule deje la dirección del partido el próximo año.

Un desafío mayor que se transparentó en la reunión matutina fue la de recoger el guante ante los planteamientos que han hecho figuras del partido como Osvaldo Andrade, e incluso dirigentes exteriores, como el senador de la DC Francisco Huenchumilla, en su afán por instalar al PS como el “primus inter pares” en la coordinación de la oposición a Kast.

Esa idea, reconocen en la directiva, no se ha cumplido, ya que si bien el partido dispone su sede para los encuentros semanales de articulación en el sector, en la práctica no tiene mayor incidencia en el resto de fuerzas. Es más, la dirección tampoco tiene control sobre sus propios parlamentarios.

Por lo mismo, se acordó que semana por medio los diputados socialistas se reunirán en el Congreso con integrantes de la mesa directiva. En la misma línea, en el PS esperan convocar una mesa con la comisión política del partido y junto a parlamentarios, ejercicio que se pretende replicar posteriormente con los alcaldes de la colectividad.

Paulina Vodanovic deslizó algo en esa línea, en radio Cooperativa. “No es un tema personal, hay diferencias políticas de fondo que deben tratarse en la institucionalidad del partido. Para eso estamos tomando algunas medidas , básicamente de mayor regularidad en la conversación con los parlamentarios”, dijo tras la cita.

Tono duro con Kast

El control de daños tras la crisis en el PS es algo que se viene conversando desde el fin de semana. Varios dirigentes históricos intercedieron en la pugna entre Vodanovic y Cicardini. Algunos hablan hasta de Ricardo Núñez, pero sobre todo de figuras como Arturo Barrios, Andrés Santander y, unos pocos, de Álvaro Elizalde.

En ese contexto, el jueves pasado, se reunieron Barrios, Santander, Karina Delfino y Jorge Millaquén, entre otroa, para buscar entendimientos que ponga un cese al fuego.

Las conversaciones se mantuvieron durante el fin de semana, hasta llegar al encuentro de este lunes, donde uno de los puntos que se remarcó fue la necesidad de emitir una declaración conjunta de la mesa, luego de que el resto de presentes -también lo hizo Cicardini- compartieran o no se opusieran a las palabras de Vodanovic.

En el comunicado quedó plasmado el intento por dar por superado el conflicto, al plantear que “sabemos que las diferencias forman parte de toda democracia y que el deber del socialismo es poner siempre en el centro los intereses de Chile”.

En la declaración, en todo caso, no pasó inadvertido que prevaleció el tono duro contra el gobierno de Kast que desde un comienzo han manifestado la senadora Cicardini y el diputado Daniel Manouchehri. Esto, a contrapelo de la otra vertiente -de Vodanovic y Castro- que buscó posicionar al PS como un partido de acuerdos y entendimientos con La Moneda.

Esta idea fue celebrada en el entorno de Cicardini, principalmente la parte de la declaración en la que se planteó que “ante un gobierno de ultraderecha, el PS seguirá ejerciendo una oposición firme, clara y sin ambigüedades. Seremos una oposición frontal”.

Al interior del socialismo recalcan la necesidad de mantener este tono, más allá de que también se recalque la idea de estar dispuestos al diálogo. Esto, coinciden las fuentes consultadas, porque es lo que se instaló en la mayoría de las bases del partido, lo que da cuenta de que se pudo haber desatado una crisis mayor en caso de que Vodanovic y Castro hubieran cerrado un acuerdo con el gobierno de Kast y su megarreforma, como lo hicieron tres senadores del PPD.