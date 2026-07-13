Quiroz cierra la puerta a una baja del impuesto a los combustibles: “Nunca ha estado sobre la mesa de negociación”

La Comisión de Hacienda aprobó la megarreforma y ahora la sala del Senado lo deberá analizar entre el martes o miércoles.

Al término de la sesión, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. “Vamos avanzando y aprobando los ejes fundamentales de este proyectoque esperamos que pronto pueda ver la luz para traer de regreso el progreso a nuestro país”.

Para el secretario de Estado, existe un “buen ánimo de mirar ciertas cláusulas y normativas. Hay muchos más votos que una estricta mayoría oficialista, pero tampoco hay que quedarse en las pequeñeces. Ya la discusión de quién va, quién no va, que dijo una cosa, que lo otro no... No va por ahí la cosa, la cosa va más bien por el progreso de Chile, el desarrollo, y aprobemos este proyecto lo antes posible”.

22-06-2026 PEDRO ARAYA FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

En cuanto a la propuesta del senador independiente PPD, Pedro Araya, quien propuso una rebaja en el impuesto específico a los combustibles para aprobar algunos aspectos de la megarreforma, como la invariabilidad tributaria, el titular de las finanzas públicas cerró la puerta.

“El tema de los impuestos a los combustibles nunca ha estado arriba de la mesa y no está arriba de la mesa. El tema fiscal es muy serio y por ello, desde este ministerio no lo hemos considerado tocar”.

En esa misma línea expresó que “la responsabilidad fiscal está por sobre cualquier pequeño arreglo o que alguien quiera una cosa o quiera otra. Esto es algo serio y, por lo tanto, el tema fiscal no es transable. Nunca lo va a ser”.