Nuevo dueño de Enjoy de Punta del Este anuncia su plan de crecimiento tras sellar compra

La cadena de casinos Enjoy cerró la venta de su hotel y casino en Punta del Este al grupo inmobiliario brasileño JHSF en US$160 millones, monto que será destinado a pagar pasivos de la empresa chilena, según informaron ambas partes en la noche del viernes a sus respectivas autoridades reguladoras.

La brasileña reveló también los planes de renovación que tiene para el complejo turístico, antes denominado Conrad, uno de los más representativos de la ciudad balneario de Uruguay.

Enjoy, que ha atravesado por severas crisis financieras que la llevaron a enfrentar dos procesos de reorganización judicial tras la pandemia de Covid-19, decidió desprenderse de este activo en el marco de las negociaciones con sus acreedores del segundo proceso de reestructuración financiera llevado ante el 8° Juzgado Civil de Santiago.

Fue el pasado 10 de abril de 2026 que Inversiones Enjoy SpA y Enjoy Consultora SpA celebraron un contrato de compraventa según el cual Inversiones Enjoy SpA vendía a JHSF Peninsula, una filial del grupo JHSF Participacoes, la totalidad de las acciones Clase A de la sociedad Baluma S. A., que representaban el 99,89% del capital social de esta unidad de Enjoy que controlaba el hotel-casino de Punta del Este. Al mismo tiempo, Enjoy Consultora SpA otorgó a la misma empresa brasileña una opción irrevocable de compra de las acciones clase B de Baluma S.A., equivalentes al 0,11% restante de su propiedad.

Y el pasado 10 de julio se perfeccionó el cierre de la venta de las acciones Clase A de Baluma S. A. Esto, luego de que la Comisión de Acreedores de Enjoy diera su visto bueno a la transacción el 1 de julio.

Enjoy había tomado el control del exhotel Conrad en 2012 al adquirir el 45% de la sociedad Baluma en US$139,5 millones al grupo norteamericano Caesars Entertainment. En 2017, Enjoy ejerció la opción de pasar a controlar el 100% de Baluma financiando la operación con un bono de US$300 millones, acreencia que fue parte de su proceso de reorganización.

Baluma es la sociedad propietaria del inmueble en que el se emplaza el hotel y el casino, y, a su vez, es titular y operadora de una licencia para explotar juegos de azar con vigencia hasta el año 2036.

El precio de la venta a JHSF se divide en US$159.824.000 por las acciones clase A, de los cuales se pagaron US$24.824.000 el pasado 10 de julio y US$135 millones a saldar en el futuro según un calendario de pagos. Las acciones clase B fueron valorizadas en solo US$136 mil.

“El producto neto de la venta será destinado exclusiva y completamente al pago de los tenedores de los Bonos Tramo A, siguiendo el orden de prelación de pago establecido en el Indenture (contrato de emisión de bonos internacionales)”, explicó la empresa.

Enjoy añadió que la transacción tendrá un efecto negativo en sus resultados, que se sumarán a las pérdidas que ya acumula. A marzo de este año, la compañía sumaba pérdidas por $11.398 millones, y a igual periodo del año pasado registraba un saldo negativo de $3.482 millones.

El plan de expansión

El nuevo dueño del hotel Enjoy de Punta del Este, controlador del grupo de hoteles de lujo Fasano, dio a conocer lo que pretende llevar a cabo en el complejo ubicado frente a la llamada Playa Mansa, una de las zonas más lujosas de la ciudad.

“El proyecto seguirá en operación y pasará por una ampliación relevante, con el objetivo de convertirlo en un complejo multiuso de altas rentas”, explicó la compañía brasileña.

El administrador del hotel será JHSF, a través de su unidad Grupo Fasano, como ya ocurre en los negocios internacionales del conglomerado.

“El Enjoy es un activo emblemático para Uruguay, con una ubicación privilegiada y una operación ya consolidada. Lo que identificamos fue una oportunidad clara de evolucionar este activo hacia un proyecto alineado con el modelo de JHSF”, explicó el CEO de JHSF, Augusto Partins, a Forbes Uruguay.

El plan entonces es mantener el hotel, que pasará a llamarse Fasano, y el casino. Pero se le añadirá un centro comercial de más de 20 mil metros cuadrados que inicialmente contará con 50 tiendas y restaurantes, con curaduría propia y marcas internacionales de referencia, inspirado en el concepto del Shopping Cidade Jardim de Sao Paulo, el principal destino de consumo de alto poder adquisitivo de América Latina.

“Este shopping reunirá marcas internacionales y nacionales de referencia, además de propuestas gastronómicas exclusivas de JHSF, consolidándose como uno de los principales vectores de atracción y convivencia del emprendimiento”, señaló Martins a Forbes Uruguay.

El otro ingrediente será la oferta de unidades residenciales de lujo.

El plan pretende realizarse de aquí al 2027, aunque su primera fase debiese estar lista a fines de este año.

JHSF explicó que con esta adquisición refuerza su presencia en Uruguay, donde opera desde hace más de 15 años, a través de su Hotel Fasano Punta del Este, y agrega así también un destino interesante a su catálogo como ya ocurre con Nueva York, Miami, Londres, Cascais, Cerdeña y Milán, “dando cuenta del compromiso de su plan estratégico de expansión internacional y ampliación de sus negocios de renta residencial”, afirmó en un comunicado.