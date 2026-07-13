Canciller de Francia se suma a las críticas a Rajoy: “Es estupidez, racismo o las dos”

El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean Nöel Barrot, se ha sumado este lunes a las críticas vertidas desde el Ejecutivo francés contra el expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy por su artículo en el que dijo que la selección francesa de fútbol tiene “un altísimo nivel, eso sí, sin franceses”, algo que ha achacado a la “estupidez” y el “racismo”.

“Esas declaraciones son patéticas. De una vez por todas, Francia no tiene color de piel. Cualquier afirmación en sentido contrario es fruto de la estupidez, del racismo o de una combinación de ambos”, ha afirmado el titular de Asuntos Exteriores galo en declaraciones a la televisión BFMTV sobre la polémica creada por el exmandatario español.

Barrot ha atribuido estas declaraciones a “la estupidez, la mediocridad y el racismo” y por contra ha defendido que el combinado de fútbol francés representa “el mejor rostro” del país. “Me alegra que este equipo proyecte al mundo una imagen tan hermosa de nuestro país. También me alegra ver a todas las francesas y todos los franceses, sea cual sea su origen, el color de su piel, el lugar donde vivan o su edad, unidos detrás de este equipo que les hace soñar”, ha indicado.

La France n'a pas de couleur de peau. Toute affirmation contraire relève de la bêtise, du racisme ou d'une combinaison des deux. Cette équipe exceptionnelle montre le plus beau visage de la France. pic.twitter.com/X90mTyMwxc — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) July 13, 2026

Respecto a la reacción del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que censuró las palabras de Rajoy como “declaraciones xenófobas”, Barrot ha indicado que “respondió muy bien”, si bien ha incidido en que “la mejor respuesta” la darán los futbolistas de la selección francesa “cuando consigan la victoria” en el partido de semifinales del Mundial, que se celebra este martes en la ciudad estadounidense de Dallas.

El polémico comentario de Rajoy provocó este domingo la salida en tromba del Ejecutivo francés que declaró de “absolutamente inaceptables” estas palabras. A las críticas del ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, o la ministra para los territorios de Ultramar, Naïma Moutchou, se sumó la Embajada de Francia en España que recordó que “de los 26 jugadores, 23 nacieron en Francia”, mientras que la ministra delegada para la Igualdad de Género y la Lucha Contra la Discriminación de Francia, Aurore Bergé, señaló que “los resbalones racistas repetidos son insoportables” y ha mostrado su orgullo por la selección francesa.