PGU aumentará a partir de septiembre: ¿Quiénes recibirán el nuevo monto y cómo solicitarla? Foto referencial: Getty Images.

Próximamente se concretará el siguiente aumento de la Pensión Garantizada Universal o PGU, que se aplicará de forma automática a parte de sus beneficiarios.

En concreto, desde septiembre de 2026 las personas de 75 años o más podrán acceder al depósito de $250.275 de este programa.

Según detalla el Instituto de Previsión Social, el aumento se reflejará automáticamente para quienes tengan 75 años o más hasta el 30 de septiembre.

En tanto, si se cumple la edad requerida entre octubre de 2026 y agosto de 2027 se podrá recibir el alza desde el mes del cumpleaños.

El ajuste del monto a facilitar a los adultos mayores se enmarca en la implementación de la Reforma de Pensiones, donde actualmente ya facilita dicho valor a personas de 82 años o más.

Por su parte, beneficiarios desde los 65 a los 74 años continuarán recibiendo la PGU con tope de hasta $231.732.

Dicho monto se facilita a adultos mayores con pensión base de hasta $789.139, mientras que desde esa cifra y hasta $1.252.602 se puede acceder a una PGU de valor variable.

Para conocer si una persona que actualmente recibe la Pensión Garantizada Universal se encuentra dentro del grupo que accederá al alza se dispone del sitio de consulta de ChileAtiende, que requiere ingresar RUN y fecha de nacimiento.

La plataforma también cuenta con los datos relacionados a otros beneficios que estén asignados, mediante la información que maneja el Instituto de Previsión Social.

Cómo postular a la PGU

La PGU se puede solicitar de forma presencial en oficinas de ChileAtiende, en el municipio en convenio con el IPS o mediante la AFP o compañía de seguros, según corresponda.

En tanto, para realizar la gestión a distancia se dispone de la página chileatiende.cl a la que se ingresa con ClaveÚnica, o bien, se encuentra la opción de acceder a la atención de un ejecutivo mediante videollamada, modalidad disponible de lunes a viernes entre 8:00 y 17:00 horas.

Entre los requisitos para acceder al beneficio se encuentran:

Tener 65 años o más.

No integrar un grupo familiar del 10% más rico de la población del país.

Tener una pensión base menor o igual a $1.252.602.

Acreditar residencia en Chile de al menos 20 años desde los 20 años de edad y de 4 años en los últimos 5 años anteriores a la solicitud.