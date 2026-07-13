Vodanovic (PS) y aprobación de megarreforma en Comisión de Hacienda: “Hemos tratado de suavizar algunos de sus efectos”

En medio del conflicto que ha generado en la oposición las negociaciones por la megarreforma ad portas de su votación en la Sala del Senado, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, reafirmó que recurrirán al Tribunal Constitucional por la invariabilidad tributaria que propone el proyecto.

“Invariabilidad tributaria, entregarle por 25 años a las empresas las normas fijas, tanto tributarias, incluso hasta las circulares e interpretaciones de Impuestos Internos. Votamos en contra y, además, iremos al Tribunal Constitucional. Hoy es el último día que discutiremos este proyecto en la Comisión”, señaló la senadora socialista.

Cabe recordar que pese al conflicto que se generó con los senadores del PPD, la Comisión de Hacienda del Senado aprobó, solo con votos oficialistas, la indicación del Ministerio de Hacienda de invariabilidad tributaria que acordó precisamente con esa bancada de senadores

“Lamentablemente, esta norma fue aprobada por tres votos de la derecha, pero, como he dicho, vamos a recurrir al Tribunal Constitucional. También lo haremos respecto de algunas otras normas medioambientales, como ya hemos anunciado. Seguimos trabajando y, entiendo, el miércoles se votará este proyecto en la Sala del Senado”.

Asimismo, señaló que: “Lamentamos que el Ejecutivo no haya permitido mejorarlo, porque trae consecuencias muy complejas para el país, con una menor recaudación y probables afectaciones importantes en distintas materias”.