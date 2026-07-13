Comisión de Hacienda despacha a la sala del Senado la megarreforma: invariabilidad tributaria por tramos y tasa corporativa en 23%

Santiago, 10 de Julio del 2026. La Comisión de Hacienda del Senado continúa la tramitación del proyecto de ley para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social, en la imagen: Rojo Edwards junto a Jorge Quiroz Ministro de hacienda. Luis Quinteros/Aton Chile

El gobierno logró que su megarreforma fuera aprobada y despachada a la sala del Senado. En los plazos previstos, la Comisión de Hacienda la visó.

La mayoría de los artículos fue aprobado solo con los votos del oficialismo, es decir, por tres votos a favor y dos en contra.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, agradeció el trabajo de los senadores. “Quiero agradecer a la secretaría ( de la comisión) y a los parlamentarios que han participado en la comisión por su buena disposición para ir resolviendo los temas”.

Uno de los más conflictivos fue el de invariabilidad tributaria. Pese al conflicto que se generó con los senadores del PPD, se aprobó la indicación del Ministerio de Hacienda que acordó precisamente con esa bancada de senadores.

La aprobación fue solo con los votos del oficialismo. Esto, porque Paulina Vodanovic (PS) y Diego Ibáñez (Frente Amplio), que reemplazó a Daniela Cicardini lo rechazaron. No hay senadores PPD en esa instancia.

Originalmente, el proyecto daba un beneficio de 25 años de invariabilidad para aquellas inversiones que superen los US$ 50 millones. Ahora, tras el acuerdo con el PPD, la propuesta considera los años de invariabilidad según tramos de montos.

Un primer tramo, para montos de US$50 millones a US$100 millones, la invariabilidad será de 10 años.

En tanto, será de 15 años para aquellas inversiones iguales o superiores a US$ 100 millones e inferiores a US$ 350 millones. El último tramo de invariabilidad es de 20 años, para aquellas inversiones iguales o superiores a US$ 350 millones.

Además, se estableció un pago extra al impuesto de primera categoría de 1,5%.

Desde Hacienda precisaron que la invariabilidad tributaria comenzará a regir desde que el proyecto genere ingresos brutos.

El conflicto con el PPD se produjo el viernes luego que el Ejecutivo ingresara una indicación para bajar la tasa de impuestos a las empresas del 27% al 22% en lugar del 23% que contenía el texto inicial. Esa modificación molestó al PPD, quienes anunciaron que ya no existía acuerdo.

Debido a esa reacción, el gobierno decidió mantener la rebaja al 23% y de esa manera mantener el acuerdo con el PPD. Por el momento, eso no ha sido ratificado por los senadores, quienes se mantienen distantes de votar a favor de este artículo cuando la iniciativa llegue al Senado.

Desde la oposición hicieron reserva de constitución y que por lo mismo irán al Tribunal Constitucional.

También se aprobó el cobro de las deudas de los derechos de aseo con votos del oficialismo. Este artículo generó las críticas de la oposición, ya que los senadores y senadoras plantearon que esto iba a afectar principalmente a los sectores de menores recursos.

Por lo mismo, la senadora PC, Karol Cariola, solicitó un oficio al Ministerio de Hacienda para que pueda entregar antecedentes sobre quienes serán las personas más afectadas con esta norma.

Los plazos

La iniciativa está prevista que sea analizada por la sala del Senado el miércoles, sin embargo, el vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI), sostuvo que existe una posibilidad de que se adelante para este martes.

En ese sentido, dijo que este martes a mediodía en la reunión de comités, los legisladores decidirán si la megarreforma comienza a votarse este mismo martes.