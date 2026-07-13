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    Culto

    Sofía Tupper presenta “Herida”, el primer adelanto de su disco debut

    La canción está disponible en todas las plataformas digitales y anticipa el universo sonoro alternativo de la artista.

    Por 
    Equipo de Culto
    Crédito: Anna Pistacchio

    La cantante y compositora chilena Sofía Tupper presenta Herida, el primer single de su esperado disco debut, cuyo lanzamiento está previsto para el segundo semestre de 2026. El proyecto cuenta con el financiamiento del Fondo para el Fomento de la Música Nacional del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 2024.

    Herida nace como una reflexión sobre la fragilidad de la identidad y la búsqueda de un lugar propio en este mundo incierto y caótico. “La canción habla de esa herida que aparece cuando intentamos encajar y terminamos alejándonos de quienes realmente somos. Surge de la tensión entre la identidad más profunda y la que construimos para ser vistos o aceptados. Quise explorar ese conflicto y poner en palabras la vulnerabilidad que implica reconciliar ambas partes”, explica la artista.

    Musicalmente, la canción construye una atmósfera oscura, íntima y contemplativa. Contrapone sonoridades orgánicas con un beat electrónico y, a medida que avanza, despliega un paisaje sonoro amplio y envolvente, donde sintetizadores y samples profundizan el diálogo entre lo acústico y lo contemporáneo.

    Herida fue grabada, producida y mezclada por Martín Schlotfeldt en Estudio 050; cuenta con arreglos de Andrés Abarzúa y fue masterizada por Francisco Holzmann en Estudio Holz Masters.

    “Atreverme a mostrar canciones tan íntimas como las que componen este disco no fue un proceso fácil, pero estoy contenta de que por fin vean la luz”, comenta Sofía.

    Como parte del lanzamiento, la canción contará con un videoclip que se estrenará el próximo 22 de julio.

    Sofía Tupper inició su camino solista en 2021 con el lanzamiento de los “Las Espinas”, “La vida va muy rápido”, “Desaparecidos” y “Algo nos faltó”. Tras años de silencio musical, la artista regresa con una nueva etapa creativa que profundiza en una propuesta donde lo ancestral y lo moderno dialogan sin jerarquías.

    Más sobre:MúsicaSofía TupperHeridaMúsica Culto

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