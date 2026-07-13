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    El desafiante mensaje de Joe Cole antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra: “A Messi hay que mandarlo a dormir”

    El exvolante inglés encendió la previa de la semifinal entre Inglaterra y la Albiceleste en el Mundial.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Huang Zongzhi

    Inglaterra y Argentina serán los protagonistas de una de las semifinales del Mundial de Norteamérica 2026. Este miércoles ambas escuadras se enfrentarán por el paso a la gran final de la competencia programada para este domingo 19 de julio.

    Este encuentro tiene tintes especiales. Se tratará del primer encuentro de Lionel Messi contra el conjunto de los Tres Leones, además de tener un contexto especial por el caso de la guerra de Las Malvinas, y la eliminación de los ingleses del Mundial de 1986 con el gol con la mano de Diego Maradona.

    Ante esto, y una vez confirmada la llave, diversas personalidades del fútbol han abordado el tema. Una de las últimas es la de Joe Cole, quien en un programa de conversación junto a Gary Lineker y Micah Richards lanzó que “a Messi hay que mandarlo a dormir”.

    A mandarlo a dormir. Lo digo ahora, iremos a la final del Mundial. Les vamos a ganar, lo siento en mis huesos”, complementó mientras Richards le pedía “no digas eso”.

    A este episodio se suman las palabras de Gary Neville en las que criticó y alabó a la dupla de centrales conformada por el Cuti Romero y Lisandro Martínez. “Tienes a Cristian Romero y Lisandro Martínez que parece que entre los dos regalan un gol en cada partido. Después los ves otra vez y resulta que están marcando goles, ganando todos los cabezazos y apareciendo por todas partes. Hay algo que les sucede cuando se ponen esa camiseta. Es increíble. Yo los llamo la mejor-peor pareja de centrales del mundo porque por momentos son absolutamente extraordinarios y, al instante siguiente, pasan de lo sublime a lo ridículo”, expuso.

    Llamado a la calma

    Por el lado de Argentina, en tanto, el objetivo parece ser calmar el ambiente. Si bien el plantel celebró el paso a las semifinales con el cántico “el que no salta es un inglés”, diversos jugadores e incluso el técnico Lionel Scaloni buscan bajar las pulsaciones.

    El respeto va a estar: mis hijos nacieron ahí, hace 16 años que convivo ahí, así que solo queda disfrutar ese partido y tratar de ganarlo como todos”, dijo el Dibu, actual jugador del Aston Villa.

    A su vez, Lionel Messi indicó que Inglaterra “es una potencia y, personal, es la primera vez que voy a jugar contra ellos. Jugué contra todos, menos contra Inglaterra. Así que va a ser lindo también por ese lado y quiero vivirlo como lo que es, una semifinal de Copa del Mundo contra una gran selección y como decía recién, intentar de llegar de la mejor manera para volver a competir”.

    Rodrigo de Paul, en tanto, dijo que “es un partido de fútbol. Tiene mucha trascendencia, trae muchos recuerdos por lo que hizo Diego, por lo que sucedió en ese momento. También todas las canciones que se cantan tienen mucho que ver con nuestros héroes de Malvinas, para recordarlos. Pero tenemos que entender que es un partido de fútbol y que las Malvinas se tienen que discutir en otros lugares. Fue una atrocidad lo que pasó, y nosotros siempre lo recordamos. Pero lo que queremos es ganar para llegar a la final”.

    Scaloni, a su vez, indicó que “es solo un partido de fútbol contra una gran Selección y con un gran entrenador al que aprecio mucho, pero es un partido de fútbol, no hay más”.

    El partido entre Inglaterra y Argentina está programado para este miércoles 15 de julio, a partir de las 15.00 horas de Chile, en Atlanta.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolMundial 2026Joe ColeLionel MessiArgentinaInglaterra

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