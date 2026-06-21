A 40 años de la Mano de Dios habla el juez de línea: “Lo que hizo Maradona no es picardía, ni una genialidad; es trampa”

La mano de Dios, una de los goles más recordados y polémicos de todos los tiempos. (AP Photo/El Grafico, File)

Daniel Arcucci, biógrafo oficial de Diego Maradona, dijo alguna vez que todo el mito del astro argentino puede explicarse a través de sus dos goles a Inglaterra en el Mundial de México 1986. Dos tantos que representan la ambivalencia de su figura: la trampa de La Mano de Dios y la genialidad absoluta del llamado Gol del Siglo, dos anotaciones logradas en un contexto de profunda carga histórica y emocional, cuatro años después de la Guerra de las Malvinas que enfrentó a ambos países.

Ese 22 de junio de 1986, en los cuartos de final del Mundial de México en el estadio Azteca, el jugador argentino se transformó oficialmente en leyenda. A cuatro décadas de ese suceso, pese a la temprana partida del ídolo hace casi seis años, los protagonistas y testigos del encuentro todavía tienen fresco el recuerdo.

En esa ocasión, después de un primer tiempo sin goles, Maradona dio el primer golpe a los 51 minutos. Tras un despeje fallido de Steve Hodge, el transandino saltó junto al arquero Peter Shilton y empujó el balón con el puño izquierdo. Una jugada que, validada por el árbitro tunecino Ali Bennaceur, pasó a la historia como uno de los grandes errores en la historia de los mundiales.

Uno de los testigos privilegiados de la controvertida jugada fue el juez de línea número de aquel partido, el exárbitro costarricense Berny Ulloa. Desde Centroamérica, cuenta a La Tercera lo que ocurrió esa jornada en la capital mexicana.

“Sinceramente, me pareció un poco extraño que Maradona le ganara a un arquero tan alto como el inglés Peter Shilton, porque el portero podía incluso jugar la pelota con la mano. En ese entonces yo pensé que si Diego era tan pequeño cómo iba a poder ganarle al arquero”, reconoce el exjuez.

Lo cierto es que el incidente fue una verdadera sorpresa para las autoridades del juego. Una seguidilla de malentendidos que terminaron con el Pelusa celebrando la conquista junto a la gradería, situación que terminó por descolocar aún más al cuerpo arbitral.

“Eso, quien lo vio correctamente fue el segundo asistente, Bogdan Dochev. El búlgaro esperó que el árbitro cobrara la conquista y no levantó nunca la bandera. Yo vi cuando el árbitro comenzó a correr para atrás, mirando al asistente para que le dijera algo. Al no decirle nada, pues cobró ese gol. Me consta que el árbitro central, el tunecino, no lo vio nunca, ni por intuición lo vio. No lo vio porque él venía en el ángulo atrasado. Y Maradona toca la pelota exactamente delante del árbitro, no al costado”, advierte.

Tras la polémica acción, el juez asegura que “a pesar de la trifulca de que se formó con los ingleses, que le decían que con la mano lo mismo que el meta Shilton que mostraba constantemente la mano, no hubo grandes ofensas, a pesar de la gravedad de los hechos. Claro que los británicos lo protestaron con insistencia, pero sí yo tengo que decir que quien no le ayudó al tunecino Ali Bennaceur fue Dochev”.

Consecuencias

Pese al grosero fallo, el cuerpo de jueces solo se enteró horas más tarde de la incidencia. Aunque ya habían sembrado ciertas sospechas en el recinto, Ulloa recuerda que fueron encarados una vez que regresaron a la concentración de los árbitros.

“Para nosotros fue todo un golpe enterarnos de lo que realmente sucedió. En el camarín del Azteca, cuando nos alistamos para irnos, nadie nos había dicho que el gol había sido con la mano. Cuando llegamos al hotel, los árbitros de habla española nos estaban esperando. Y la noticia que nos dieron fue esa, que Diego había notado el gol con la mano. Entonces yo dije, pues yo tenía dudas de verdad que ese gol fuera lícito. Pero la verdad que lo metió con la mano, entonces me di cuenta de que el asistente búlgaro tenía que haberlo visto”, advierte el costarricense.

“Esa jugada Dochev tenía que haberla visto... tiempo después me enteré de que el línea búlgaro, que en paz descanse porque ya murió, le dijo a un miembro de la Comisión de Árbitros de FIFA que él había visto la mano, pero que esa situación era del árbitro. Me parece que, si lo sacaron por eso, está bien sacado, porque él tenía que haber sancionado la falta".

Diego Maradona en el inicio del Gol del Siglo. FOTO: AFP. STAFF

Años más tarde, Dochev culpó al juez central africano de lo ocurrido y argumentó que la FIFA en aquel no permitía a los árbitros asistentes discutir las decisiones con los principales.

A 40 años del polémico suceso, Ulloa tiene una opinión muy particular sobre cómo sería su actitud en el caso de haber sido testigo del hecho. Es más, asegura que lo hecho por el 10 está totalmente fuera de las normas.

“Lo que hizo Maradona no es picardía. Tampoco se puede decir que eso fue una genialidad, fue una trampa del jugador con más nivel de esa Copa del Mundo. Si yo hubiera visto la jugada, hubiera levantado inmediatamente la bandera, era lo correcto”, concluye el centroamericano.

Y sublime

Al margen de esa trampa, segundos más tarde, el 10 encandiló al mundo en la misma presentación. Apenas cuatro minutos después del caos, el talentoso volante argentino recibió la pelota en la mitad de la cancha y emprendió una carrera de 10 segundos eludiendo a cinco jugadores ingleses, la materialización de la fantasía futbolística más conocida del fútbol moderno, una hazaña que de manera definitiva consolidó la leyenda de Diego Armando Maradona.

“Esa jugada es la más excelsa que yo vi en un campo de fútbol. Pero también ya estaba instalado el gol con la mano. Entonces, se tapó una cosa con la otra, sí. Esa es la jugada que difícilmente se verá a alguien anotar otra vez, un gol de esa calidad, de ese calibre”, afirma Ulloa.