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    Alemania quiere ser candidato en el Mundial: reacciona a tiempo y le remonta al duro Costa de Marfil

    Los Elefantes abrieron la cuenta en el primer tiempo, dando un batacazo en la Copa del Mundo. Pero en el complemento, el ingreso de Deniz Undav sería fundamental, porque el ariete hizo un doblete para el 2-1 final de los germanos. Clasificaron a la siguiente etapa, tras las prematuras eliminaciones en 2018 y 2022.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Alemania reacciona a tiempo y le remonta a Costa de Marfil.

    En la previa al inicio de la Copa del Mundo, Alemania no aparecía entre los mencionados a ser candidato al título. Si bien cuenta con una historia notable, su presente no asoma como el más virtuoso. Arrancó pisando fuerte, goleando a Curazao. Era lo que debía hacer ante un rival débil. Pero en la segunda jornada, tenía un adversario mucho más complejo: Costa de Marfil. En Toronto, reaccionó a tiempo para lograr una victoria clave. Fue 2-1, para certificar su clasificación.

    Tanto germanos como marfileños debutaron en Norteamérica con éxitos. En el caso de los Elefantes, superaron a Ecuador en el epílogo del compromiso, en un duelo que era, a priori, clave pensando en la clasificación, con el factor de tener a Alemania en la zona.

    Independiente al resultado final, el elenco que dirige Emerse Faé reafirmó su competitividad, erigiéndose en una de las gratas sorpresas. Contrarrestando el hecho de que los alemanes privilegiaron la tenencia del balón y adelantando a sus hombres en el campo, los africanos apelaron a la velocidad por las puntas en los 45′ iniciales. Amad Diallo, autor del gol a Ecuador, fue por la derecha. El notable Yan Diomandé, en la izquierda.

    Fue uno de los encuentros más atractivos que ha entregado la nutrida fase grupal. Intenso e interesante desde lo táctico. Los dos fueron al frente, con sus herramientas. Los europeos registraron el 61% de posesión en la primera mitad. Mover la pelota y tratar de crear espacios era su idea de juego. Dentro de las pocas ocasiones en las que logró profundizar, le anularon dos goles. En los 21′, se cobró falta de Pavlovic en contra del arquero Fofana, cuando el volante del Bayern ganó un cabezazo. Luego, en los 38′, se anuló un tanto de Havertz.

    El punto de quiebre en el duelo se produjo a la media hora, cuando Costa de Marfil golpea con el 1-0. Franck Kessié, la bandera de la selección, definió luego de una barrida de Brown, que evitó el gol de Amad Diallo, quien apareció por la derecha. En la anotación, hubo mérito de Diomandé, en desbordar por la izquierda. Cada aparición del atacante del Leipzig era señal de que algo podía pasar en el área de Manuel Neuer.

    Los pupilos de Julian Nagelsmann, el entrenador más joven del Mundial (38 años), sintieron el gol en contra. Perdieron el control del balón. Se les desarticuló el plan. De cara al complemento, debiendo hacer un cambio obligado (Rüdiger por el resentido Schlotterbeck), la carencia de profundidad permanecía. No lograba generar chances concretas en el área rival. Faltaba más presencia en el área. A la larga, Kai Havertz no es un 9 natural.

    A la hora de partido, Nagelsmann hizo tres cambios de una, remeciendo el tablero. Salieron Sané, Musiala y Pavlovic. Entraron Leweling, Undav y Amiri. Para fortuna del estratega, la movida resultó. Dos de los ingresados gestaron la acción que acabó en el 1-1. En los 68′, el ariete Deniz Undav conectó de primera con la izquierda tras centro de Nadiem Amiri. El ariete del Stuttgart, haciendo méritos para entrar en el once inicial.

    El tramo final del duelo era una moneda al aire. Podía finalizar de cualquier manera. Si los germanos contaban con energías renovadas, los marfileños despertaron y salieron del encierro para posicionarse en campo rival.

    Undav terminó siendo la figura de la jornada. Fue el autor de los dos goles. En el cuarto minuto de tiempo añadido (ad portas del pitazo final), el delantero de raíces turcas recibe habilitado y saca un remate que bate a Fofana. Increíble desenlace.

    Alemania saca una victoria fundamental para poner su nombre en la siguiente etapa, llegando a seis puntos. Undécimo triunfo seguido, en su mejor racha desde 1980. Después de sendas eliminaciones en las primeras fases de 2018 y 2022, por fin pudo desbloquear ese mal recuerdo e instalarse en dieciseisavos.

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