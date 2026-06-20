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    Países Bajos pisa fuerte: aplasta a Suecia y da un gran paso para avanzar de ronda en el Mundial

    La Naranja Mecánica se impuso sobre los nórdicos, por 5-1. Se instalaron en el liderato del Grupo F y cerrarán ante Túnez. En tanto, los escandinavos se quedaron con tres puntos y aún deben jugar con la complicada selección de Japón.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Los jugadores de Países Bajos festejan uno de los goles de Brobbey. Foto: (Xinhua/Xiao Yijiu).

    Países Bajos se encumbra en el Grupo F. La Naranja Mecánica gustó para golear a Suecia y puso pie y medio en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Fue un 5-1 en el NRG Stadium de Boston, en un resultado que no solo los ilusiona por la amplitud, sino que también por la forma.

    Luego del empate ante Japón, el conjunto neerlandés precisaba de un triunfo para comenzar a encaminar su clasificación a la siguiente fase. El hecho de cerrar ante la débil Túnez también les permitía algo de margen, aunque lógicamente una derrota no entraba en sus planes.

    Los escandinavos, en tanto, podían asegurar su presencia en la siguiente ronda tras su victoria en el debut ante los africanos. Sin embargo, toda la ilusión se arruinó al comenzar el cotejo.

    La Naranja Mecánica fue la gran animadora del encuentro. Presionó alto e impuso su ritmo y condiciones. Uno de los factores clave fue el gran juego de espaldas de Brian Brobbey. El ariete tuvo un rol trascendental para aguantar la pelota, asociarse y pivotear.

    También para ser opción para ganar los pelotazos. De hecho, así mismo vino la apertura de la cuenta, a los 5′. Controló un balón en largo y descargó, generando un veloz contragolpe comandado por Gakpo. Este desbordó por la izquierda llegó a línea de fondo y buscó el área con un centro raso. Ahí arremetió el propio Brobbey para anotar la apertura de la cuenta.

    En el 16′, el delantero selló su doblete. La Naranja Mecánica elaboró una jugada desde el fondo y terminó en un nuevo centro que conectó el artillero del Sunderland. Fue el gol 100 de Países Bajos en Copas del Mundo.

    El tropiezo sueco

    Luego de minutos de superioridad neerlandesa, Suecia comenzó a crecer poco a poco hasta terminar empujando a su rival en su propia portería, sobre todo gracias a Isak y Ayari. Por otra parte, el portero Verbruggen comenzó a sacar chapa de figura. Si Países Bajos seguía con el arco en cero era gracias a él, aunque también por al VAR.

    En el 45′, Suecia parecía capitalizar su buen momento con un descuento. Lagerbielke anotó de cabeza tras conectar un tiro libre, pero el tanto fue desestimado por posición de adelanto del central.

    Por otra parte, todo el envión se acabó en el inicio del complemento. Países Bajos disipó cualquier posible remontada de entrada, con un gol de camarín. El recién ingresado Summerville hizo una gran jugada y propició el desborde de Dumfries, que dejó a Gakpo con el arco a su disposición para marcar el tercer tanto del encuentro, en el 47′.

    Siete minutos después, el atacante del Liverpool anotó su doblete con un golazo. Isak perdió la pelota en la salida y provocó un veloz contragolpe. Gakpo recibió cargado a la derecha, ingresó al área y enganchó para sacar un potente remate.

    Suecia movió la pizarra y realizó una serie de modificaciones, trayéndole resultados de forma instantánea. Isak habilitó de gran manera a Elanga (59′), que definió con calidad para anotar el descuento de los nórdicos, a falta de poco más de media hora. El extremo del Newcastle le dio otra cara a los escandinavos, pero no cambió lo suficiente para estar cerca de la remontada.

    En el 89′, Summerville selló la goleada con un gran tanto desde fuera del área. Curiosamente, el abultado resultado fue el mismo que le propinararon los nórdicos a los africanos en el estreno. En el Mundial todo puede cambiar rápidamente.

    Con este resultado, Países Bajos se ubicó en la cima del Grupo F, con cuatro unidades. La Naranja Mecánica, que cerrará la fase de grupos ante Túnez, tiene un pie y medio en los dieciseisavos de final. En tanto, Suecia jugará en la última jornada ante la complicada selección de Japón.

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