Todo lo que dejó la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.

La victoria de Colombia sobre Uzbekistán, en el Estadio Azteca, bajó la cortina de la primera fecha de la fase grupal del Mundial 2026, esta versión XL de la mayor cita del fútbol, que contempló un maratón de 24 encuentros en siete días. El torneo soñado de Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, impulsor de hacer crecer el certamen para incluir a más países, ha respondido desde el juego y la presencia del público. Al menos, hasta la fecha.

En ese sentido, la FIFA saca cuentas alegres, pese a las vicisitudes logísticas que se han presentado en los primeros días de competencia (las quejas de Irán son públicas) y críticas transversales por situaciones tales como las pausas de rehidratación, que le dan al fútbol un toque “americano”.

Con las 48 selecciones participantes habiendo tenido acción, se da pie para un primer balance de la máxima competencia del planeta.

Goles por montón

En la fecha 1, el sorpresivo empate de España con Cabo Verde fue el único duelo sin goles. Se convirtieron 75 tantos, lo que da un promedio de 3,12 por partido, el más alto de los últimos 68 años (desde la edición de Suecia 1958, que tuvo una media de 3,6 por encuentro). El promedio más alto de la historia fue en la edición de Suiza 1954 (5,38 goles por juego). Era otro fútbol.

Volvió a estar de moda el remate desde fuera del área. Doce de los 75 goles (el 16%) se marcaron desde larga distancia. Acá se da una diferencia respecto a Qatar 2022, que no tuvo ninguna anotación así en la primera jornada de los grupos. El campeonato local que empezó a dominar el aporte goleador fue el de Inglaterra, ya que los jugadores de la Premier League marcaron 17 aciertos. El segundo fue la Bundesliga, con 11.

Respecto al desempeño por confederación, Conmebol arrancó con dudas, pero fue enmendando el camino. En los primeros cuatro duelos de los sudamericanos, se dieron dos derrotas (Paraguay y Ecuador) y dos empates (Brasil y Uruguay). Pero los últimos dos partidos fueron victorias: el 3-0 de Argentina sobre Argelia y el 3-1 de Colombia a Uzbekistán. Esto mejora las cifras.

La Uruguay de Bielsa empató con Arabia Saudita en el debut.

Sudamérica cerró la jornada inicial con un 44,4% de rendimiento (8 puntos de 18 posibles). Supera a la Concacaf (38,9%), Asia (37%), África (33,3%) y Oceanía (33,3%). El de mejor performance fue Europa, con el 56,2% tras 16 encuentros disputados.

Eso sí, los representantes de la UEFA no contaban con las sorpresas de los empates de España, ante Cabo Verde; Portugal, con la República Democrática del Congo; y Suiza, ante Qatar. Precisamente, el 0-0 de los hispanos ante uno de los debutantes en Mundiales catapultó a un inesperado estrellato al portero Vozinha, la figura de los caboverdianos. El meta fue uno de los nombres propios de la primera fecha, a raíz de su notable actuación ante los campeones de Europa, que superaron los 800 pases pero que no lograron convertir.

En lo mediático, el longevo portero de 40 años ha logrado superar al neozelandés Tim Payne, un fenómeno viral, quien ganó una inusitada atención y millones de seguidores en redes sociales. Ha sido tanto su alcance que jugará en Sudamérica, toda vez que Olimpia de Paraguay confirmó su incorporación.

Los cracks

Si de figuras se trata, no hay que abstraerse de lo realizado por Lionel Messi. La Pulga hizo el único triplete de la primera jornada, con el cual alcanzó a Miroslav Klose como el máximo anotador en la historia de las Copas del Mundo, con 16 anotaciones.

“Lo que Lionel Messi produjo esta noche no fue solo una gran actuación. Fue una lección de fútbol impartida por una de las mentes y talentos más grandes que este deporte haya visto jamás, y lo que más me impresionó fue la autoridad. Él controló el partido como si el juego mismo se moviera a su ritmo”, dijo el DT de Argelia, Vladimir Petkovic.

En la misma carrera del capitán albiceleste está Kylian Mbappé, autor de un doblete en el triunfo francés sobre Senegal. Se convirtió en el máximo artillero de la selección francesa, desbancando del trono a Olivier Giroud.

Otro artillero que brilló fue Harry Kane, para la victoria de Inglaterra sobre Croacia. Igualó a Gary Lineker como el mayor anotador del combinado de los Tres Leones en Copas del Mundo (10). Y en su debut mundialista, Erling Haaland hizo dos para Noruega a Irak.

¿Y Cristiano Ronaldo? No influyó para Portugal ante RD Congo, que sacó un empate con sabor a triunfo. Sí se convirtió en el segundo jugador de campo más veterano en jugar en un Mundial, con 41 años y 132 días, detrás de Roger Milla (42 años y 39 días).

Estadios repletos

Un punto a favor del Mundial 2026 es la alta presencia de hinchas en los estadios. En los 24 partidos de la primera fecha, la sumatoria total fue de 1.572.584 espectadores, lo que arroja un promedio de 65.524 fanáticos por encuentro. Para hacer una comparación, el promedio final de Qatar 2022 fue de 53.191. Se acerca al registro que marcó Estados Unidos 1994, que promedió 68.991 personas por partido.

El partido entre Francia y Senegal contó con más de 80 mil personas en Nueva Jersey.

El 16 de junio se marcó un récord: es el día con mayor asistencia en la historia de las Copas del Mundo, con 281.223 espectadores entre los cuatro partidos de ese día (Francia - Senegal y Argentina - Argelia, entre ellos). Superó la marca anterior de 277.070, establecido el 28 de junio de 1994 (la anterior edición que tuvo como sede al país del norte).

Dos encuentros fueron los que contabilizaron más público. Ambos con 80.824 personas en el Estadio Azteca: el triunfo de México sobre Sudáfrica, en el debut, y la victoria de Colombia a Uzbekistán. El podio lo completa el empate de Brasil y Marruecos, en Nueva Jersey, con 80.663 forofos. Por contraparte, el cotejo con menor cantidad de asistentes fue Ghana - Panamá, en Toronto, con 42.942.

La FIFA no solo resalta la presencia de gente en los recintos deportivos. También destaca los índices de audiencia en televisión. Por ejemplo, el choque de Estados Unidos y Paraguay se convirtió en el partido de fútbol más visto de la historia transmitido en EE.UU., alcanzando 27,5 millones de espectadores, un hito al no tratarse del deporte más popular del país.

“Se rompieron múltiples récords nacionales e internacionales en televisión en inglés y español, subrayando el alcance y el impulso sin precedentes de la primera Copa Mundial organizada por tres naciones”, destacó el ente rector del fútbol, que saca (de momento) saldo positivo del Mundial más grande de todos los tiempos. Para fortuna de los futboleros, queda mucho todavía.