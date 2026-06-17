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    Van Dijk se suma a las quejas contra las pausas de hidratación: “Van siempre a los comerciales”

    El capitán de Países Bajos desacredita la última ocurrencia de la FIFA. Realizó un especial ejercicio para fundamentar su crítica.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Virgil van Dijk, en un partido por Países Bajos.

    Una de las grandes controversias del Mundial han sido las pausas de hidratación. El cooling break, en inglés. En la mitad de cada tiempo, el tiempo y el balón se detienen para que los jugadores se refresquen y reciban las instrucciones de los respectivos técnicos.

    De hecho, una de las justificaciones para la concesión tenía que ver con la experiencia de observar en vivo los íntimos diálogos entre los futbolistas y sus respectivos staff. Una vivencia inmersiva que se da en otros deportes, como el básquetbol. En la práctica, conscientemente o no, se terminó fraguando una vieja aspiración: que un partido se divida en cuatro tiempos, al estilo del deporte estadounidense.

    Van Dijk se suma a las quejas contra las pausas de hidratación: “Van siempre a los comerciales”

    De hecho, la aspiración de ver qué se dicen los jugadores o de escuchar las indicaciones que reciben quedó prácticamente en nada. Apenas se produce la interrupción, las cadenas televisivas que emiten el Mundial van a pausas comerciales. Es decir, terminan rentabilizando el espacio.

    Virgil van Dijk, defensor del Liverpool y figura de Países Bajos, rechaza la innovación. Expone argumentos de sobra. El zaguero establece con claridad que la justificación original no se ha cumplido en lo absoluto. "No me gustan. Estuve viendo casi todos los partidos y van siempre a los comerciales”, sentencia.

    Los suecos Gustaf Lagerbielke y Isak Hien, en una pausa de hidratación (Foto: Xinhua/Li Muzi) Li Muzi

    No es el único argumento que pone sobre la mesa. “Tampoco creo que esté bueno para los espectadores”, insistió, en relación a las consecuencias que la medida tiene sobre el juego.

    La salvedad

    El defensor central establece una consideración específica para avalar la interrupción. “Si realmente hace calor, obvio que está bien incluirlas, pero hay que ver cada caso por separado”, consigna, en relación a una administración criteriosa de la prerrogativa. ”Ya creo que he dicho demasiado sobre el tema”, concluye.

    Van Dijk no está solo en esta postura. “Estamos en Estados Unidos, así que es una especie de tiempo muerto, aunque la FIFA lo presente como una pausa para hidratarse”, disparó Roy Keane en The Overlap.

    “Al fútbol le gusta la velocidad; no vas al baño porque temes perderte algo. En otros deportes no pasa. Estas pausas rompen el ritmo; el impulso de un equipo se esfuma”, insistió la exfigura del Manchester United.

    “Antes del Mundial decíamos que hay que cuidar a los jugadores, no son robots. Lo entiendo, pero ahora en la tele se habla de un ‘time-out’”, planteó el irlandés.

    Gary Neville, otro emblema de los Diablos Rojos, coincidió. Incluso aportó una sugerencia. “Los seleccionadores deberían quedarse en el banquillo. En un partido del Mundial hasta sacaron un tablero táctico. Son solo dos o tres minutos. No entiendo por qué la FIFA no es más estricta”, puntualizó.

    Más sobre:Virgil Van DijkMundial 2026Países BajosFútbolFútbol Internacional

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