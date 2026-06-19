Argelia alza la voz. Los africanos ofician a la FIFA para quejarse formalmente por el desempeño del juez Szymon Marciniak en la caída frente a Argentina. Se sienten perjudicados por el arbitraje y lo hacen saber en una comunicación formal al organismo. Una de las situaciones que exponen como ejemplo es la no expulsión de Lionel Messi por un planchazo sobre Aïssa Mandi. El astro del Inter Miami ni siquiera fue amonestado.

La nota incluye, también, una mención a una infracción de Alexis Mac Allister, que tampoco fue sancionada adecuadamente, según el criterio argelino.

Argelia alza la voz por el planchazo de Messi: presenta reclamo a la FIFA por polémico arbitraje ante Argentina

El diario francés L’Equipe da a conocer la protesta. "La Federación Argelina de Fútbol (FAF) ha presentado una queja oficial ante la FIFA tras las decisiones arbitrales que empañaron el partido que Argelia perdió contra Argentina”, consigna la publicación.

En el escrito se consigna una particular extrañeza por la acción de Messi. "No dio lugar a ninguna sanción disciplinaria, ni tras la intervención del árbitro central, ni tras un posible examen por parte del VAR”, establece.

El juez Szymon Marciniak (Foto: Reuters) LEE SMITH

En relación al volante del Liverpool, la aprensión apunta específicamente a una infracción sobre Ibrahim Maza. "Víctima de un codazo en la cara”, sostiene. “Tampoco en este caso el equipo arbitral impuso ninguna expulsión ni sanción grave”, amplía.

“Estas dos situaciones podrían haber dado lugar a expulsiones de jugadores argentinos”, apunta, estableciendo el énfasis en que Argelia habría podido enfrentar el encuentro en superioridad numérica, lo que habría variado considerablemente el trámite del compromiso.,

Castrilli avala al juez

Javier Castrilli avaló la decisión del juez de no expulsar a Messi. “Estoy del todo de acuerdo con Zidane y con lo que dijo Collina. Cuando los árbitros evaluamos una acción consideramos variables que la gente no conoce: intensidad, fuerza, peligro para la integridad del adversario. En esa acción faltaron elementos importante, que fueron la intensidad y la violencia. De haber existido, hubieran puesto en peligro la integridad física del adversario, que no ocurrió. Messi lo toca, lo desestabiliza y pierde la estabilidad también”, apunta a El Deportivo.

En el mismo razonamiento, remarca que el astro transandino nunca quiso causar daño. “Cuando siente el contacto, se sorprende, levanta la pierna, los brazos y se vas para atrás. No fue un planchazo. Aparte, la dirección del cuerpo del adversario coincidió con la del pie de Messi. No vi elementos para que fuera tarjeta roja. Sí, para mi criterio, Marciniak debió amonestarlo porque fue un acto imprudente. La típica torpeza del que no sabe marcar. El rival no estaba parado. No fue un planchazo, amortiguó con la suela”, sostiene.