Canciller Pérez Mackenna se reúne con su par brasileño y encabezan VII Comisión Bilateral Chile-Brasil marcada por Corredor Bioceánico Vial

El ministro de Relaciones Exteriores Francisco Pérez Mackenna sostuvo este martes un encuentro en Brasilia con su par brasileño, Mauro Vieira, en el marco de la VII Comisión Bilateral Chile-Brasil.

Durante el encuentro, estuvo acompañado por el embajador de Chile en Brasil, Issa Kort, y del secretario general de Política Exterior, Frank Tressler.

En la instancia, los equipos de ambas cancillerías abordaron temáticas comunes en seguridad y defensa; minería y energía; comercio; inversiones y turismo, entre otros .

“Chile concibe a Brasil como un aliado clave. Hoy nos reunimos para seguir fortaleciendo el diálogo bilateral y reafirmar los valores y principios compartidos que orientan nuestra relación, con miras a ampliar y actualizar nuestras agendas de trabajo en las más diversas áreas, y con el firme compromiso de contribuir a la estabilidad y la paz en nuestra región y en el mundo”, resaltó el canciller chileno.

Prensa Cancillería de Chile

Uno de los puntos más destacados del encuentro fue el Corredor Bioceánico Vial, proyecto multinacional impulsado por los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay con el objeto de unir los puertos de los océanos Atlántico y Pacífico.

“ Chile asumirá próximamente la Secretaría Ejecutiva del Corredor con un profundo sentido de responsabilidad . Trabajaremos estrechamente con Brasil y con los demás países participantes para acelerar su implementación y convertir este proyecto en una herramienta concreta de integración, competitividad y desarrollo”, detalló sobre la materia Pérez Mackenna.

Además de esto, el canciller también destacó la candidatura de Valparaíso como sede de la Secretaría del Acuerdo sobre la Protección de la Biodiversidad Marina más allá de la Jurisdicción Nacional (BBNJ).

Tras esta reunión, el canciller se dirigirá este miércoles a Sao Paulo para reunirse con el gobernador Tarcísio de Freitas y con la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP). Además, participará de un encuentro con empresarios chilenos y brasileños para promover el comercio bilateral y la inversión en Chile.