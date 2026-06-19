“Los que entienden, sabrán valorarlo”: el arbitraje chileno defiende el polémico debut de Cristián Garay en el Mundial

Cristián Garay debutó en el Mundial. El juez chileno dirigió la goleada de Canadá sobre Qatar. Su cometido ha sido ampliamente comentado en el planeta. No precisamente en tono elogioso. Por el contrario, la actuación del árbitro nacional es ampliamente discutida. Llegó a ser calificado como “un desastre” por la transmisión oficial. Hay, cuando menos, dos situaciones específicas que generan el debate.

La primera acción es la rectificación que tuvo que adoptar en la falta de Homan Al-Amin sobre Tajon Buchanan , que inicialmente sancionó como penal. El llamado del VAR, donde operaba Juan Lara, lo sacó de la equivocación: la falta había ocurrido fuera del área. Garay atendió la sugerencia. Sancionó el tiro libre y, además, expulsó al infractor. También a expensas del videoarbitraje, corrigió otra decisión. Esta vez, una falta con consecuencias graves: la falta de Assim Madibo sobre Ismaël Koné, que derivó en la fractura del jugador canadiense, una de las lesiones más graves que recuerde la historia de los Mundiales. Inicialmente solo le había mostrado tarjeta amarilla.

El arbitraje chileno sale en defensa de su representante. “El defensor qatarí intenta interceptar al atacante canadiense, pero llega tarde y no logra jugar el balón. Al hacerlo, zancadillea al oponente de forma imprudente. Cristián tuvo que resolver una situación de alta complejidad, la cual requería identificar la infracción y, simultáneamente, determinar con precisión el lugar exacto del contacto. Si bien la naturaleza física de la falta no amerita una tarjeta por sí misma, la acción interrumpe una oportunidad manifiesta de gol (DOGSO), dado que el atacante contaba con posesión y control del balón, dirección hacia la portería, cercanía al área y ausencia de otros defensores”, explica Roberto Tobar, el presidente de la Comisión de Árbitros, respecto de la primera determinación, al ser consultado por El Deportivo.

El jefe del referato chileno ahonda en su análisis. “El árbitro VAR, Juan Lara, intervino de manera correcta al indicarle que el contacto que provocó la caída del delantero ocurrió fuera del área. Al tratarse de una consideración puramente geográfica y no de interpretación, la resolución final se categoriza como una decisión factual, no teniendo que ir al monitor en el campo (RRA)”, complementa.

“Para determinar la sanción correcta según el reglamento (IFAB), se debe evaluar la naturaleza de la infracción en función del lugar donde ocurrió y la intención del defensor: si la falta ocurre fuera del área, corresponde tiro libre directo y tarjeta roja (expulsión) por malograr una oportunidad manifiesta de gol; si la falta hubiese ocurrido dentro del área, se debe aplicar la norma del doble castigo’. Es decir, tarjeta amarilla, si el defensor realizó una acción honesta e intentó disputar o jugar el balón. Si el defensor no tenía posibilidad ni intención de jugar el balón (por ejemplo, agarrar, empujar o una zancadilla sin opción de llegar a la pelota), limitándose únicamente a derribar al rival”, amplía. “Si el defensor no tenía posibilidad ni intención de jugar el balón (por ejemplo, agarrar, empujar o una zancadilla sin opción de llegar a la pelota), limitándose únicamente a derribar al rival, sería roja”, precisa.

La conclusión de Tobar es categórica: “El balance es totalmente positivo”.

Cristián Garay en la goleada de Canadá sobre Qatar. Foto: Xinhua/Meng Yongmin.

Aprobación

Gastón Castro, quien presidió la instancia que dirige a los árbitros nacionales, también aprueba a Garay. “Yo creo que se encontró con un partido bastante atípico, pero salió muy bien parado, incluso a pesar de la fractura. Nunca perdió la calma, mantuvo el control del partido. Hizo un muy buen cometido. Dejó bien puesto al arbitraje chileno. Pudo haber un saque de esquina más o menos. Detalles que no tienen relevancia en lo global, sino en el tecnicismo. Además, mostró una buena condición física”, sostiene, en relación a la falta de la falta de Madibo sobre Koné.

“Tomó decisiones, rectificó. Y mantuvo la calma en un partido en que aparece un fracturado. Eso es lo que y nos aporta el VAR, que se puede rectificar. Una amarilla por una jugada que consideró juego brusco y luego se consideró juego brusco grave. Fue con calma a mostrar la tarjeta. Aplicó sentido común. Habiendo dirigido en España 82 veo una evolución en el arbitraje. Garay está adhoc con los nuevos tiempos. Es un árbitro moderno”, insiste.

“En la del penal lo acompaña el VAR. Es una zancadilla absolutamente sancionable. Lo ideal es que lo hubiese observado, pero son cosas que a él le transmiten por interno. Todo se le va a aclarando. Él se lo transmite al público en inglés. Él dice que se anula la tarjeta y que lo que corresponde es roja. Está en el procedimiento”, resalta.

Mientras, Iván Guerrero, quien también ocupó el máximo cargo en el referato local, también aprueba el estreno de Garay. “El árbitro ve que la situación, empujón, es dentro del área y sanciona con penal y tarjeta amarilla, porque está estipulado que al haber tres sanciones. Venía cinco metros atrás, no puede ver la raya encima. Entonces, el VAR, que puede ver fácilmente la raya, se lo indica. Retrocede a tiro libre y corresponde la tarjeta roja por posibilidad inminente de gol”, apunta.

Garay arbitró el duelo entre Canadá y Qatar. Foto: @QFA_EN.

También avala la corrección en la acción que terminó en la fractura de Koné. “En la otra jugada, aunque no hubiera una patada muy fuerte, se produjo una lesión importante. Uno siempre saca al jugador infractor, lo expulsa”, explica. La justificación para la máxima decisión disciplinaria en estos casos llama la atención. “Lo protege de lo que le pueda pasar con el contrario y a él mismo, por el impacto emocional. Puede volver a equivocarse. No está escrito en ninguna parte, pero es algo de criterio. Está la posibilidad de que, como se dice en el fútbol, se la vayan a cobrar”, profundiza.

En esa línea, aplaude la actuación de Garay. “Fue un partido bien complicado, porque se jugó casi en un área. 22 jugadores en el área de Qatar. Muy trabado, mucho roce. Fue un partido difícil de dirigir. Corrió bien, estuvo cerca del juego y estas dos situaciones las sacó bien”, insiste.

También les responde a los críticos. “A veces se habla desde el desconocimiento. Veremos qué pasa, si le dan otro juego. Los sudamericanos tienen que hacer un doble trabajo para repetir. Ojalá que la FIFA tome buena nota y lo programe de nuevo. Si tuviera que decidir yo, lo volvería a designar. Tuvo un buen desafío, que se afea por las cosas que pasan. Mucha amarilla en cualquier partido afea, ensucia, más allá de que corresponda, incluso si están bien aplicadas desde el punto de vista reglamentario. El partido de ayer fue muy enredado, había que estar muy concentrado. Con la fractura, el juego se pone muy traumático, los jugadores se ponen nerviosos, tensos. Se hace muy difícil dirigir”, afirma.

La conclusión de Guerrero se traduce, además, en una consecuencia. “Los que entienden, sabrán valorarlo y lo pondrán de nuevo”, enfatiza.