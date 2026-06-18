El jugador viral del Mundial llega al continente: Tim Payne jugará en un grande de América

En plena época de Copa del Mundo, los cambios de club resultan a la orden del día. Y el que se confirmó durante este jueves es sorprendente, porque involucra al futbolista viral del Mundial 2026. La vida le cambió a Tim Payne, seleccionado neozelandés, quien pasó de ser un desconocido al más buscado. Ahora, el lateral oceánico jugará en un grande de América, porque Olimpia de Paraguay confirmó su fichaje.

Fueron los medios internacionales quienes empezaron a adelantar este movimiento de mercado, aprovechando la condición de “viral” del jugador y la fama que ha adquirido intempestivamente. En efecto, el defensa de 32 años firmará contrato con el Decano del fútbol guaraní una vez finalizada la participación de su país en el certamen de Norteamérica.

“Nueva Zelanda y Paraguay. Del otro lado del mundo, al Club más glorioso del Paraguay. ¡Bienvenido al Decano, TIM!”, posteó Olimpia en sus redes oficiales, confirmando el fichaje.

Nueva Zelanda y Paraguay.



🇳🇿🇵🇾



Del otro lado del mundo, al Club más glorioso del Paraguay.



¡𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐚𝐥 𝐃𝐞𝐜𝐚𝐧𝐨, 𝐓𝐈𝐌! 💪🏻



🤍🖤🤍



⸺



New Zealand and Paraguay.



🇳🇿🇵🇾



From the other side of the world, to the most glorious Club in Paraguay.



𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞… pic.twitter.com/OMEp3cpFvC — Club Olimpia (@elClubOlimpia) June 18, 2026

Payne será dirigido por el argentino Pablo “Vitamina” Sánchez y tendrá no solo actividad en el campeonato local, sino que también en la Copa Sudamericana. El elenco franjeado, rival de Audax Italiano en la fase grupal, se metió directo a los octavos de final como primero de su zona.

La movida por contar con Tim Payne se da en un contexto de alta exposición mediática. Hasta hace unas pocas semanas, el jugador era un desconocido fuera de Nueva Zelanda, pero una campaña digital promovida por un influencer argentino (buscando al futbolista más “desconocido” de la Copa del Mundo) lo catapultó a la fama mundial. Su cuenta de Instagram pasó de menos de cinco mil a más de cinco millones de seguidores.

Antes de que se concretara este fichaje, el medio inglés Sky Sports destacó: “El lateral derecho neozelandés y sensación viral Tim Payne se unirá al equipo paraguayo Olimpia procedente de Wellington Phoenix”.

El oceánico, consultado hace días por la prensa argentina sobre la posibilidad de jugar en Sudamérica, fue cauto. “Mira, si eso llega a pasar, será algo a considerar. Pero en este momento me enfoco en representar a Nueva Zelanda”, dijo a ESPN. En efecto, esto sucede mientras los All Whites están en medio del Mundial. Payne fue titular en el debut ante Irán, donde jugó 78 minutos. La próxima presentación de los neozelandeses será el domingo 21 contra Egipto, en Vancouver.