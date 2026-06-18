SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El jugador viral del Mundial llega al continente: Tim Payne jugará en un grande de América

    Este jueves, Olimpia de Paraguay oficializó la incorporación del futbolista neozelandés, quien ha sido sensación en la Copa del Mundo 2026.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    El jugador viral del Mundial, Tim Payne, jugará en un grande de América.

    En plena época de Copa del Mundo, los cambios de club resultan a la orden del día. Y el que se confirmó durante este jueves es sorprendente, porque involucra al futbolista viral del Mundial 2026. La vida le cambió a Tim Payne, seleccionado neozelandés, quien pasó de ser un desconocido al más buscado. Ahora, el lateral oceánico jugará en un grande de América, porque Olimpia de Paraguay confirmó su fichaje.

    Fueron los medios internacionales quienes empezaron a adelantar este movimiento de mercado, aprovechando la condición de “viral” del jugador y la fama que ha adquirido intempestivamente. En efecto, el defensa de 32 años firmará contrato con el Decano del fútbol guaraní una vez finalizada la participación de su país en el certamen de Norteamérica.

    “Nueva Zelanda y Paraguay. Del otro lado del mundo, al Club más glorioso del Paraguay. ¡Bienvenido al Decano, TIM!”, posteó Olimpia en sus redes oficiales, confirmando el fichaje.

    Payne será dirigido por el argentino Pablo “Vitamina” Sánchez y tendrá no solo actividad en el campeonato local, sino que también en la Copa Sudamericana. El elenco franjeado, rival de Audax Italiano en la fase grupal, se metió directo a los octavos de final como primero de su zona.

    La movida por contar con Tim Payne se da en un contexto de alta exposición mediática. Hasta hace unas pocas semanas, el jugador era un desconocido fuera de Nueva Zelanda, pero una campaña digital promovida por un influencer argentino (buscando al futbolista más “desconocido” de la Copa del Mundo) lo catapultó a la fama mundial. Su cuenta de Instagram pasó de menos de cinco mil a más de cinco millones de seguidores.

    Antes de que se concretara este fichaje, el medio inglés Sky Sports destacó: “El lateral derecho neozelandés y sensación viral Tim Payne se unirá al equipo paraguayo Olimpia procedente de Wellington Phoenix”.

    El oceánico, consultado hace días por la prensa argentina sobre la posibilidad de jugar en Sudamérica, fue cauto. “Mira, si eso llega a pasar, será algo a considerar. Pero en este momento me enfoco en representar a Nueva Zelanda”, dijo a ESPN. En efecto, esto sucede mientras los All Whites están en medio del Mundial. Payne fue titular en el debut ante Irán, donde jugó 78 minutos. La próxima presentación de los neozelandeses será el domingo 21 contra Egipto, en Vancouver.

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026Fútbol internacionalTim PayneNueva ZelandaOlimpia de ParaguayCopa del Mundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Irán ordena eliminar los peajes a los buques que soliciten atravesar el estrecho de Ormuz

    Toesca anuncia primer pago a aportantes por liquidación de fondos de Sartor

    Enel Américas cita a junta para votar la recompra de hasta el 5% de sus acciones

    Indisa vende su participación en el Hospital Clínico Viña del Mar a Redinterclinica

    Kast recibe Plan Maestro de Mitigación Urbana para la reconstrucción de zonas afectadas por los incendios de 2026 en Biobío

    Unimarc abre un nuevo local en la Región Metropolitana y registra su tercera inauguración en el año

    Lo más leído

    1.
    Supera a Adidas, Reebok y otras cuatro empresas: la Roja sorprende y acuerda millonario contrato con Marathon hasta 2030

    Supera a Adidas, Reebok y otras cuatro empresas: la Roja sorprende y acuerda millonario contrato con Marathon hasta 2030

    2.
    Cristián Garay salta a la cancha con Canadá y Qatar: los millones que asegura el árbitro chileno en el Mundial

    Cristián Garay salta a la cancha con Canadá y Qatar: los millones que asegura el árbitro chileno en el Mundial

    3.
    ¿Seguirá Carlos Palacios? Rodolfo Arruabarrena es confirmado en Boca Juniors y corta a cuatro jugadores

    ¿Seguirá Carlos Palacios? Rodolfo Arruabarrena es confirmado en Boca Juniors y corta a cuatro jugadores

    4.
    El arbitraje chileno, en la mira: Cristian Garay y Juan Lara protagonizan una de las grandes polémicas del Mundial 2026

    El arbitraje chileno, en la mira: Cristian Garay y Juan Lara protagonizan una de las grandes polémicas del Mundial 2026

    5.
    Lionel Messi revela más detalles de su drama personal: “Con la familia estamos en un momento difícil”

    Lionel Messi revela más detalles de su drama personal: “Con la familia estamos en un momento difícil”

    6.
    Jugador de RD Congo liquida a Cristiano Ronaldo: “Para ser honesto ya no es el mismo; ahora está un poco mayor”

    Jugador de RD Congo liquida a Cristiano Ronaldo: “Para ser honesto ya no es el mismo; ahora está un poco mayor”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y zona central: cuándo empiezan las precipitaciones

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y zona central: cuándo empiezan las precipitaciones

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)
    Paula

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Revisa los cortes de tránsito para este viernes en Santiago por ceremonia de 93° aniversario de la PDI

    Revisa los cortes de tránsito para este viernes en Santiago por ceremonia de 93° aniversario de la PDI

    Con el ministro Quiroz y los presidentes del Partido Republicano y el PS: La Tercera organiza seminario por la megarreforma

    Con el ministro Quiroz y los presidentes del Partido Republicano y el PS: La Tercera organiza seminario por la megarreforma

    Se celebra el Día del Sushi 2026: las promociones para compartir este jueves

    Se celebra el Día del Sushi 2026: las promociones para compartir este jueves

    Revisa los cortes de tránsito para este viernes en Santiago por ceremonia de 93° aniversario de la PDI
    Chile

    Revisa los cortes de tránsito para este viernes en Santiago por ceremonia de 93° aniversario de la PDI

    Kast recibe Plan Maestro de Mitigación Urbana para la reconstrucción de zonas afectadas por los incendios de 2026 en Biobío

    Segpres destaca agenda legislativa del gobierno durante los primeros 100 días de Kast y hace comparación con Boric

    Toesca anuncia primer pago a aportantes por liquidación de fondos de Sartor
    Negocios

    Toesca anuncia primer pago a aportantes por liquidación de fondos de Sartor

    Enel Américas cita a junta para votar la recompra de hasta el 5% de sus acciones

    Indisa vende su participación en el Hospital Clínico Viña del Mar a Redinterclinica

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026
    Tendencias

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    El arbitraje chileno, en la mira: Cristian Garay y Juan Lara protagonizan una de las grandes polémicas del Mundial 2026
    El Deportivo

    El arbitraje chileno, en la mira: Cristian Garay y Juan Lara protagonizan una de las grandes polémicas del Mundial 2026

    ¿Seguirá Carlos Palacios? Rodolfo Arruabarrena es confirmado en Boca Juniors y corta a cuatro jugadores

    El jugador viral del Mundial llega al continente: Tim Payne jugará en un grande de América

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    The Orchestra anuncia show en el Gran Arena Monticello con el repertorio legendario de ELO
    Cultura y entretención

    The Orchestra anuncia show en el Gran Arena Monticello con el repertorio legendario de ELO

    “Mientras haya público, vamos a seguir cantando”: la Nueva Ola abre la celebración de los 90 años del Caupolicán

    La gran sorpresa del streaming en 2026: el éxito de La Maldición de Widow’s Bay

    Irán ordena eliminar los peajes a los buques que soliciten atravesar el estrecho de Ormuz
    Mundo

    Irán ordena eliminar los peajes a los buques que soliciten atravesar el estrecho de Ormuz

    Ucrania lleva la guerra a Moscú con ataques a una refinería a 16 kilómetros del Kremlin

    Andy Burnham, el político británico que puede convertirse en el próximo primer ministro

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago
    Paula

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago

    Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)