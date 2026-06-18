Goleada clave para avanzar de ronda: Suiza da el golpe ante Bosnia y Herzegovina y se instala como líder del Grupo B

La selección de Suiza consiguió una trascendental victoria que la encumbra en el Grupo B. Se impuso por 4-1 sobre Bosnia y Herzegovina, en una goleada que se construyó en los últimos minutos del partido disputado en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Los helvéticos lideran su zona de cara a la última jornada de la primera ronda del Mundial.

Ambas selecciones europeas llegaron a la segunda jornada con la obligación de sumar de a tres luego de igualar en su debut. Los helvéticos dejaron escapar el triunfo de manera insólita ante Qatar, mientras que los balcánicos sufrieron por el tardío empate de Canadá, aunque los norteamericanos merecieron más. Por ello, un triunfo en la Capital del Entretenimiento era clave para ambos.

Fue un comienzo intenso, trabado, físico y poco profundo; características propias de la mayoría de los elencos del Viejo Continente en este Mundial, que han estado lejos de mostrar su mejor fútbol.

De todas formas, el combinado suizo fue el que intentó asumir el protagonismo. Prácticamente hegemonizó la posesión y amenazó con algún que otro centro o disparo de larga distancia. Sin embargo, nada concreto.

En tanto, Bosnia se replegó y se dedicó a defender, intentando encontrar algún contragolpe, lo que no sucedió. Les fue excesivamente dificultoso construir alguna salida, ya sea elaborada o mediante alguna transición rápida.

Un deslucido partido en Los Ángeles

El encuentro mantuvo el mismo trámite en el complemento: poco fútbol y mucha duda, sobre todo en el último tercio de la cancha.

La jugada más destacada vino en el 56′ tras un ajustado centro de Granit Xhaka. Dan Ndoye realizó sorprendente chilena que obligó a un paradón de Vasilj. Cuando se disponían a servir el tiro de esquina, la jugada fue anulada por posición de adelanto, pero la pirueta de antología sirvió para encender, de cierta manera, a los jugadores y a un apagado público en Los Ángeles, de mayoría suizo.

Ambos equipos se animaron un poco más en la última parte del cotejo, sobre todo Bosnia, que consiguió sus primeros remates al arco rival.

Sin embargo, la apertura de la cuenta vino desde el lado suizo, en el 74′, luego de que el técnico Murat Yakin. Rubén Vargas desbordó por la izquierda y, tras dos rechazos de la defensa balcánica, Johan Manzambi capturó un rebote para anotar un verdadero golazo. Remató de volea y al primer toque para romper el cero. Gran anotación del volante de 20 años.

Seis minutos después, Tarik Muharemović se fue expulsado tras cortar un ataque prometedor siendo último hombre. Dejó a los helvéticos con un futbolista menos de cara a unos sorprendentes últimos minutos. En ese contexto, en el 84′, Vargas anotó el segundo con una gran definición.

El atacante del Sevilla también tuvo un rol clave tras su ingreso al campo y le otorgó una asistencia a Manzambi, que selló la goleada en el 90′.

El partido tendría un cierre inesperado, sobre todo por cómo se dio el trámite del encuentro. Ermin Mahmic descontó en el tercer minuto de agregado al marcar una anotación de alto calibre. En tanto, Xhaka, de penal, cerró la goleada en el 97′.

En la última jornada tendrá dos partidos cruciales en el Grupo B. Suiza se medirá ante Canadá, mientras que Bosnia y Herzegovina se jugará todo cuando cierre la fase de grupos ante Qatar.