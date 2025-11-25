A cinco años de su muerte: el día en que Diego Maradona eligió cuál fue su mejor versión.

El 25 de noviembre de 2020, Diego Maradona falleció en Dique Luján. Ese día, una herida profunda se abrió en la sociedad argentina. Su funeral fue multitudinario, pese a las restricciones por la pandemia. Junto con la partida, surgieron algunas interrogantes en torno a su figura. Algunas que están en el plano de la especulación.

Claro que las preguntas, en ocasiones, las alcanzó a responder el propio Pelusa. Una vez le consultaron por su mejor versión futbolística. Lo más sencillo es pensar en el Mundial de México 1986. Sin embargo, el ídolo transandino tenía otra visión.

“Creo que el mejor Maradona lo viví en la primera época de Argentinos Juniors”, respondió a ESPN. “Yo sabía que salía a la cancha con un gol de ventaja. Una cosa increíble. Y después, antes de los Mundiales en el Napoli”, complementó.

En el Bicho de la Paternal, el Diez jugó 166 partidos, anotó 116 goles y asistió en 40 oportunidades. Estuvo entre 1976 y 1980 en el primer equipo, antes de ser transferido a Boca Juniors. Fue cuatro veces goleador del fútbol argentino.

Por otro lado, el astro también explicó como lo motivaba jugar las citas planetarias. “Me encantaban. Yo me preparaba especialmente para los Mundiales. Yo sabía que iba a jugar para mi país, porque me fui con 22 años de acá y cuando venía de vacaciones y luego me tenía que ir, lloraba desde la casa de mi vieja hasta Ezeiza”, comentó.

En Italia, Maradona anotó 115 goles y dio 81 asistencias en 259 encuentros. Estuvo en el Napoli entre 1984 y 1991. Su estadía ahí coincidió con México 1986 e Italia 1990, Copas del Mundo en la que la Albiceleste fue campeón y subcampeón, respectivamente.