Champions League: un espectacular Chelsea golea al Barcelona sin respuestas que complica su clasificación

Barcelona hipotecó sus pretensiones de meterse entre los ocho primeros de la Fase de Liga de la Champions League. El monarca hispano recibió un baile, en forma y fondo, en su visita a Chelsea de Londres. Los ingleses golearon 3-0, al margen de otros tres goles que fueron anulados.

El equipo catalán no lo pasaba bien en Stamford Bridge, la rápida salida de los Blues complicaba mucho a los hispanos que, al menos en el inicio, se veían constantemente hacia su arco.

Prueba de ello es que, antes de los 25 minutos, los londinenses ya habían anotado dos goles, ambos anulados. A los 4 minutos, Enzo Fernández ya había llegado hasta el mismo arco de Joan García, pero la conquista fue desestimada por mano previa de Wesley Fofana en la asistencia.

A los 22’, el tiro libre fue desviado por Trevoh Chabolah y, nuevamente, el volante argentino Fernández la metió de cabeza, pero el toque del zaguero sierraleonés en la habilitación bastó para cobrar la posición de adelanto.

Pero el gol estaba cerca. Así, los británicos no fallaron en la tercera. Marc Cucurella ganó la línea de fondo y, finalmente, fue Jules Koundé quien terminó ingresando la pelota en su propio arco para el 1-0, a los 27’.

Entonces, el partido se abrió. Los locales continuaron con su dominio de la pelota, también de las acciones, ante una versión del Barça que no encontraba respuestas. Encima, los catalanes se quedaron con 10 hombres tras la expulsión del uruguayo Ronald Araújo, a un minuto del descanso.

Evento que no hizo más que confirma la superioridad de los isleños. A los 55’, una gran jugada del brasileño Estevao terminó en un potente remate al ángulo para el 2-0.

Con el rival rendido, los ingleses no aflojaron la marcha. A los 73 minutos, el local volvió a encontrar espacios para aumentar las cifras. Enzo Fernández se encontró solo en el área blaugrana para que Delap anotara el tercero. Anulado, en primera instancia, pero luego validado para el 3-0 que definió el duelo.

La sorpresa de la jornada la dio Bayer Leverkusen de Alemania que venció 2-0 al Manchester City de Josep Guardiola, en Inglaterra. Alejandro Grimaldo (23’) y Patrik Schick (54’) fueron los verdugos de los británicos.

Otros resultados: Borussia Dortmund 4, Villarreal 0; Ajax 0, Benfica 2; Napoli 2, Qarabag 0; Slavia Praga 0, Athletic de Bilbao 0; Olympique de Marsella 2, Newcastle United 1; Bodo/Glimt 2, Juventus 3; Galatasaray 0, Union Saint-Gilloise 1.

El Madrid a la cancha

El equipo merengue, el más ganador en la historia del torneo visita a Olympiacos de Grecia, las 17:00 horas. Un partido que representa el momento propicio para recuperarse de tres duelos sin victorias: dos empates en LaLiga y la derrota de 1-0 en Liverpool, por el torneo europeo.

Pequeña crisis que, de alguna manera, ha puesto en duda la permanencia del técnico Xabi Alonso, quien recién debuta en esta temporada con los merengues. Incluso, algunos medios locales especulan con la mala relación del DT con referentes del equipo.

La Cadena Cope, por ejemplo, afirma que “hay un puñado de futbolistas que no están contentos con el técnico. Aparecen Federico Valverde, Vinícius, Rodrygo, Brahim, Endrick y Mendi”.

Pese a ello, el diario Marca confirma que la confianza de la directiva que preside Florentino Pérez para con el entrenador vasco, al menos por ahora, permanece intacta.

A la misma hora, se jugarán otros seis partidos: Arsenal vs. Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain vs. Tottenham Hotspur, Atlético de Madrid vs. Inter de Milán, Liverpool vs. PSV Eindhoven, Sporting de Portugal vs. Club Brujas y Eintracht Frankfurt vs. Atalanta de Bérgamo. A las 14:45 FC Copenhague recibe a Kairat Almaty y Pafos de Grecia a Monaco.