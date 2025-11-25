BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Champions League: un espectacular Chelsea golea al Barcelona sin respuestas que complica su clasificación

    Los Blues ganaron 3-0 al campeón hispano que ahora solo suma 7 puntos en cinco partidos de la Fase de Liga, lejos de los ocho primeros puestos que evaden el playoff para acceder a octavos. En Inglaterra, Bayer Leverkusen venció 2-0 al Manchester City.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Estevao marcó el segundo del Chelsea para vencer a un perdido Barcelona. FOTO: UEFA.

    Barcelona hipotecó sus pretensiones de meterse entre los ocho primeros de la Fase de Liga de la Champions League. El monarca hispano recibió un baile, en forma y fondo, en su visita a Chelsea de Londres. Los ingleses golearon 3-0, al margen de otros tres goles que fueron anulados.

    El equipo catalán no lo pasaba bien en Stamford Bridge, la rápida salida de los Blues complicaba mucho a los hispanos que, al menos en el inicio, se veían constantemente hacia su arco.

    Prueba de ello es que, antes de los 25 minutos, los londinenses ya habían anotado dos goles, ambos anulados. A los 4 minutos, Enzo Fernández ya había llegado hasta el mismo arco de Joan García, pero la conquista fue desestimada por mano previa de Wesley Fofana en la asistencia.

    A los 22’, el tiro libre fue desviado por Trevoh Chabolah y, nuevamente, el volante argentino Fernández la metió de cabeza, pero el toque del zaguero sierraleonés en la habilitación bastó para cobrar la posición de adelanto.

    Pero el gol estaba cerca. Así, los británicos no fallaron en la tercera. Marc Cucurella ganó la línea de fondo y, finalmente, fue Jules Koundé quien terminó ingresando la pelota en su propio arco para el 1-0, a los 27’.

    Entonces, el partido se abrió. Los locales continuaron con su dominio de la pelota, también de las acciones, ante una versión del Barça que no encontraba respuestas. Encima, los catalanes se quedaron con 10 hombres tras la expulsión del uruguayo Ronald Araújo, a un minuto del descanso.

    Evento que no hizo más que confirma la superioridad de los isleños. A los 55’, una gran jugada del brasileño Estevao terminó en un potente remate al ángulo para el 2-0.

    Con el rival rendido, los ingleses no aflojaron la marcha. A los 73 minutos, el local volvió a encontrar espacios para aumentar las cifras. Enzo Fernández se encontró solo en el área blaugrana para que Delap anotara el tercero. Anulado, en primera instancia, pero luego validado para el 3-0 que definió el duelo.

    La sorpresa de la jornada la dio Bayer Leverkusen de Alemania que venció 2-0 al Manchester City de Josep Guardiola, en Inglaterra. Alejandro Grimaldo (23’) y Patrik Schick (54’) fueron los verdugos de los británicos.

    Otros resultados: Borussia Dortmund 4, Villarreal 0; Ajax 0, Benfica 2; Napoli 2, Qarabag 0; Slavia Praga 0, Athletic de Bilbao 0; Olympique de Marsella 2, Newcastle United 1; Bodo/Glimt 2, Juventus 3; Galatasaray 0, Union Saint-Gilloise 1.

    El Madrid a la cancha

    El equipo merengue, el más ganador en la historia del torneo visita a Olympiacos de Grecia, las 17:00 horas. Un partido que representa el momento propicio para recuperarse de tres duelos sin victorias: dos empates en LaLiga y la derrota de 1-0 en Liverpool, por el torneo europeo.

    Pequeña crisis que, de alguna manera, ha puesto en duda la permanencia del técnico Xabi Alonso, quien recién debuta en esta temporada con los merengues. Incluso, algunos medios locales especulan con la mala relación del DT con referentes del equipo.

    La Cadena Cope, por ejemplo, afirma que “hay un puñado de futbolistas que no están contentos con el técnico. Aparecen Federico Valverde, Vinícius, Rodrygo, Brahim, Endrick y Mendi”.

    Pese a ello, el diario Marca confirma que la confianza de la directiva que preside Florentino Pérez para con el entrenador vasco, al menos por ahora, permanece intacta.

    A la misma hora, se jugarán otros seis partidos: Arsenal vs. Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain vs. Tottenham Hotspur, Atlético de Madrid vs. Inter de Milán, Liverpool vs. PSV Eindhoven, Sporting de Portugal vs. Club Brujas y Eintracht Frankfurt vs. Atalanta de Bérgamo. A las 14:45 FC Copenhague recibe a Kairat Almaty y Pafos de Grecia a Monaco.

    Más sobre:FútbolChampions LeagueChelseaBarcelona

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Mario Marcel: “Estamos viendo una campaña contra el Estado que no veíamos desde la dictadura”

    “Error de digitación”: Yasna Provoste aclara que votó en contra de los dos capítulos de la acusación constitucional contra Pardow

    “Se le hacía responsable por hechos que no eran hechos propios”: Elizalde valora rechazo del Senado a acusación contra Pardow

    Elon Musk destaca alianza de Starlink y Entel: “Esto salvará vidas de personas en lugares remotos”

    Cardenal Chomali tras encuentro con Gajardo por Plan de Búsqueda: “Esto no es un tema de izquierda o de derecha, es más profundo”

    Pardow valora rechazo de acusación constitucional y dice que “se basaba en hechos falsos”

    Lo más leído

    1.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    2.
    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    3.
    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    4.
    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    5.
    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Servicios

    Cuándo comienza la venta de entradas para el Festival de Viña 2026

    Cuándo comienza la venta de entradas para el Festival de Viña 2026

    Programación de la Teletón 2025: revisa los artistas que estarán en cada bloque

    Programación de la Teletón 2025: revisa los artistas que estarán en cada bloque

    Cómo postular al Subsidio Eléctrico y cuáles son los requisitos

    Cómo postular al Subsidio Eléctrico y cuáles son los requisitos

    “Error de digitación”: Yasna Provoste aclara que votó en contra de los dos capítulos de la acusación constitucional contra Pardow
    Chile

    “Error de digitación”: Yasna Provoste aclara que votó en contra de los dos capítulos de la acusación constitucional contra Pardow

    “Se le hacía responsable por hechos que no eran hechos propios”: Elizalde valora rechazo del Senado a acusación contra Pardow

    Cardenal Chomali tras encuentro con Gajardo por Plan de Búsqueda: “Esto no es un tema de izquierda o de derecha, es más profundo”

    Mario Marcel: “Estamos viendo una campaña contra el Estado que no veíamos desde la dictadura”
    Negocios

    Mario Marcel: “Estamos viendo una campaña contra el Estado que no veíamos desde la dictadura”

    Elon Musk destaca alianza de Starlink y Entel: “Esto salvará vidas de personas en lugares remotos”

    Alejandro Bezanilla dejará la gerencia general de Habitat tras siete años liderando la AFP

    Por qué nuestro cerebro no recuerda qué pasó en la temporada pasada de nuestra serie favorita
    Tendencias

    Por qué nuestro cerebro no recuerda qué pasó en la temporada pasada de nuestra serie favorita

    Por qué una de las finalistas de Miss Universo 2025 decidió renunciar a su título, en medio de la polémica del certamen

    La carta que le escribió Daniel Radcliffe al niño que interpretará al nuevo Harry Potter

    Champions League: un espectacular Chelsea golea al Barcelona sin respuestas que complica su clasificación
    El Deportivo

    Champions League: un espectacular Chelsea golea al Barcelona sin respuestas que complica su clasificación

    Marcelino Núñez le da un triunfo clave al Ipswich Town ante el Hull City en la Championship

    Repasa la goleada de Chelsea sobre Barcelona en la Champions League

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano
    Finde

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Chumbekes disimula en su nueva etapa
    Cultura y entretención

    Chumbekes disimula en su nueva etapa

    Scarlett Johansson protagonizará la nueva versión de El exorcista

    Del episodio inédito a la fuerza de sus shows: cinco claves a tomar en cuenta en la serie The Beatles Anthology 2025

    ONU pone en marcha proceso para presentar candidatos para la Secretaría General
    Mundo

    ONU pone en marcha proceso para presentar candidatos para la Secretaría General

    Jair Bolsonaro es condenado “a firme” a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado en Brasil

    “Nadie pidió esta guerra”: Noa Cochva, la ex Miss Israel que sirvió como paramédica en Gaza

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no
    Paula

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?