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    Líbano e Israel interrumpen sus conversaciones en Roma por ataque mortal del Ejército israelí

    Un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. aseguró que, a pesar de la suspensión de la cita, en esta se lograron avances. Durante la jornada, las Fuerzas de Defensa de Israel bombardearon distintos sectores del sur del territorio libanés.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Ataques aéreos israelíes en la zona de Burj al Shamali, en el sur del Líbano. Foto: @HadiHtt en X.

    El encuentro entre las delegaciones de Líbano e Israel en Roma se interrumpió este miércoles debido a que el Ejército israelí mató a una persona e hirió a otras 12 en ataques contra el sur del territorio libanés.

    Un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. informó que la ronda de conversaciones, la séptima que celebra desde marzo, terminó “antes de lo previsto debido a los acontecimientos en el terreno”,

    El funcionario además aseguró que, a pesar de la suspensión de la cita, durante esta jornada se lograron “avances” sobre la aplicación del acuerdo marco alcanzado por los tres países el pasado junio.

    De acuerdo al vocero diplomático, las conversaciones resultaron “sumamente productivas” y afirmó que “se reanudarán” en la mañana de este jueves.

    Este mismo miércoles, una persona falleció y otras 12 resultaron heridas a causa de un ataque perpetrado por el Ejército israelí contra Tebnin, un municipio del distrito de Bint Jbeil, en el sur de Líbano.

    Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) efectuaron asimismo atentados contra el distrito de Tiro, también en el sur del país, poco después de emitir una orden de evacuación forzosa para los residentes del municipio de Al Mansuri, donde en julio aún permanecían unos 1.500 residentes, de acuerdo a las autoridades locales.

    La ronda de contactos en la capital italiana es la séptima entre Líbano e Israel desde que el partido-milicia chií libanés Hezbolá y las fuerzas israelíes retomaran los combates el pasado 2 de marzo, días después de la ofensiva de Washington y Tel Aviv contra Irán.

    Desde entonces, más de 4.300 personas han muerto y 12.200 han resultado lesionadas en territorio libanés a manos de las FDI, de acuerdo al último balance de Beirut.

    Más sobre:LíbanoIsraelRomaAtaquesEE.UU.MuertosHeridosFuerzas de Defensa de IsraelMundo

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