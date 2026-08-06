Vicepresidente del CRUCH: “Tenemos que tener la capacidad de persuadir al Ejecutivo de que investigación no es gasto, es inversión”

05 Agosto 2026. Entrevista a Osvaldo Corrales, rector de la Universidad de Valparaíso y vicepresidente del Cruch en el programa 'Desde la Redacción de La Tercera'. Foto: Andrés Pérez.

“Asumimos este desafío con el propósito de fortalecer, pero también de cuidar ese gran patrimonio que tiene el país, que es su sistema de educación superior universitaria”, señaló el rector de la Universidad de Valparaíso, Osvaldo Corrales, en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, al abordar su asunción -el pasado 30 de julio- como vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH).

En su primera entrevista en el cargo -en conversación con Rodrigo Álvarez y Roberto Gálvez-, Corrales abordó temas que han marcado la agenda en el ámbito académico, como la reforma a Becas Chile propuesta por el gobierno, los recortes en Educación Superior y las nuevas reglas del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt) del próximo año.

En un contexto de recortes, ¿cómo ha visto lo de Becas Chile? Entiendo, además, que el CRUCH hizo ver a la ministra de Ciencia que no está de acuerdo con las bases de los Fondecyt posdoctorales del 2027

Efectivamente, el contexto de estrechez fiscal y de ajustes presupuestarios es algo que ha preocupado al Consejo de Rectoras y de Rectores. Lo dijimos, no podemos alegrarnos porque haya recortes, sin embargo, sí reconocemos que este año los que se aplicaron en educación superior no afectaron a partidas que tuvieran que ver con la ejecución de los propósitos misionales de las universidades y ese esfuerzo es algo que hemos reconocido a la Subsecretaría de Educación Superior. Respecto al concurso Fondecyt posdoctoral, efectivamente hemos hecho ver al Ministerio de Ciencia, a la ministra, muy respetuosamente, que como consejo tenemos una discrepancia en las modificaciones que se hicieron a la base de los concursos posdoctorales, tanto en lo que se refiere a la exigencia de que quienes postulan tengan la residencia definitiva en el país -creemos que eso va a dificultar la atracción de capital humano avanzado extranjero que el país necesita- (...) y también le hemos hecho ver que no nos parece que este sea el instrumento que se tenga que utilizar para focalizar en determinadas áreas. Entendemos la necesidad de focalizar, pero Fondecyt en Chile ha dado excelentes resultados y creemos que debe preservarse con las características que ha tenido hasta ahora.

¿Qué respuesta tuvieron del ministerio? ¿Comparte, como dice el gobierno, que hay una falla en el diseño de las becas?

Lo primero que quiero hacer es reconocer. Nos juntamos ayer con la ministra, iniciamos un proceso de diálogo, en general hemos tenido buena acogida a las propuestas (...). La idea es que durante esta semana y la próxima podamos seguir conversando tanto con la ministra de Ciencia como con la directora de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Respecto a lo segundo, las Becas Chile, como toda política pública puede ser revisada, tiene que ser evaluada en sus resultados, sus efectos, pero nos parece también que ha sido una política pública que ha permitido que el país cuente con un capital humano avanzado más robusto. Por lo tanto, es algo que hay que preservar.

La ministra plantea la posibilidad de una reforma.

Tenemos que conversar. Es cierto que hemos tenido, más que un problema con las Becas Chile en sí misma, con la capacidad que tiene el sistema productivo chileno luego de incorporar laboralmente a las personas que vienen con grados de doctor o posdoctorados desde el extranjero (...).

Cuando asumió la vicepresidencia ejecutiva del CRUCH, se puso como un desafío importante incrementar la inversión en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. ¿Cómo conversa ese desafío con esto que estamos conversando y con los recortes?

Creo que tenemos que tener la capacidad de persuadir al Ejecutivo de que lo que se destina a investigación no es gasto, es inversión y que los países desarrollados, habitualmente, respecto a esta materia adoptan una perspectiva contracíclica. Es decir, cuando hay restricciones lo que hacen es que redoblan sus apuestas en materia de investigación, innovación y transferencia tecnológica para revitalizar su sector productivo.

¿Y una señal de eso, estar todos ‘pensando lo mismo’ es poner, por ejemplo, en cuestión la gratuidad universitaria?

Yo no tengo hasta ahora la impresión de que la gratuidad universitaria se haya cuestionado. Hay un compromiso del gobierno de no retroceder en derechos sociales. Nosotros hemos sostenido desde el Consejo de Rectores que hay aspectos del financiamiento que no están totalmente resueltos y hay aspectos de la gratuidad que pueden ser rediseñados y estamos abiertos a ese diálogo.

¿Cómo ve que federaciones de estudiantes, por ejemplo, la Confech se están organizando, se habla de una organización con la CUT para salir nuevamente a las calles. ¿Palpa eso en el ambiente universitario?

Nosotros lo que palpamos en las instituciones de educación superior es, por supuesto, cierta inquietud a propósito de los anuncios que se han hecho de eventuales recortes, por ejemplo, en materia de educación superior o de ciencias. Esos recortes este año no afectaron las funciones misionales y estamos trabajando con la Subsecretaría de Educación Superior para que los eventuales recortes que haya el próximo año se mantengan en esa misma línea. (...) Sin embargo, también sería ingenuo decir que esos anuncios de eventuales recortes futuros no generan inquietudes en la comunidad universitaria y en otros sectores del país.

¿Lo que palpa es una inquietud respecto a lo que se ha anunciado pero no así una orgánica?

Estamos viendo. Hoy ha salido la noticia de este acuerdo, estamos viendo los primeros indicios de que eso podría llegar a ocurrir. La verdad es que durante este año al menos -quisiera destacar esto-, hemos tenido un transcurrir académico muy normal. Al menos en el ámbito universitario hemos percibido normalidad, sin perjuicio de que, por supuesto, que los dirigentes estudiantiles, los dirigentes de los funcionarios (...) nos transmiten esta inquietud y esta reserva.